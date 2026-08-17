Empreendimento em Guarapari une localização privilegiada a conceito de bem-estar

No mercado imobiliário de alto padrão, a localização segue sendo um fator capaz de diferenciar um empreendimento, seja pela vista, seja pela proximidade com o mar e a natureza, seja pela proximidade de comércios e serviços. Para se destacar mais ainda no segmento, no entanto, é necessário integrar o dia a dia dos moradores ao local onde o imóvel está situado e às paisagens que o cercam.
O Manami Ocean Living, na Enseada Azul, em Guarapari, é um exemplo de empreendimento que incorpora esse conceito desde a sua concepção. Localizado em uma península, o Manami conta com acesso exclusivo a duas praias e vista para o mar em todas as direções.
Segundo a vice-presidente da Invite, Paula Rody, a localização segue sendo um dos fatores mais determinantes para a valorização e a diferenciação de um empreendimento imobiliário, especialmente no segmento de alto padrão. Contudo, no caso do Manami, ela destaca que a exclusividade não significa isolamento.
“A Enseada Azul, onde estamos, segue sendo uma das regiões mais valorizadas de Guarapari, próxima a restaurantes, comércio, serviços, praias famosas e às principais vias de acesso. Essa combinação entre privacidade, contato com a natureza e conveniência cria uma experiência de moradia diferenciada. Do ponto de vista do mercado, trata-se de um ativo único. Em um cenário de cidades cada vez mais adensadas e com escassez de terrenos privilegiados, empreendimentos em localizações como essa tornam-se naturalmente mais exclusivos, fortalecendo seu posicionamento no segmento de alto padrão, ao mesmo tempo em que firmam o seu valor como algo atemporal", afirma.
Outro fator que tem ganhado força no mercado de alto padrão é o conceito de wellness (do inglês, bem-estar), que mostra como a qualidade de vida passou a influenciar a concepção dos empreendimentos residenciais. No caso do Manami, esta característica se une à proximidade do mar, adotando o conceito de "bem-estar azul".
“Diversos estudos demonstram que a proximidade com ambientes naturais, especialmente o oceano, o que é conhecido como ‘bem-estar azul’, contribui para a redução do estresse, melhora da saúde mental e aumento da sensação de bem-estar. Por isso, entendemos que o local deveria ser o protagonista do empreendimento. O mesmo vale quando falamos da arquitetura e do design de interiores”, pontua Paula Rody.
A vice-presidente da Invite, que desenvolveu o Manami, destaca ainda que o conceito de wellness ampliou a forma como o mercado entende o alto padrão. Para ela, o verdadeiro diferencial dos empreendimentos atualmente está na capacidade de criar ambientes que promovam qualidade de vida para os moradores.
“No Manami, as piscinas privativas nas varandas das unidades, por exemplo, ampliam a relação entre o apartamento e a paisagem, fazendo com que o mar esteja presente na rotina dos moradores, quase como se eles tivessem um pedaço do oceano dentro de casa. Nas áreas comuns, o projeto oferece um conjunto de ambientes voltados ao cuidado com a saúde física e mental, estrategicamente pensadas para aproveitar as vistas da península do nascer ao pôr do sol", ressalta.
Além disso, a arquitetura e o design de interiores do empreendimento também reforçam o conceito. O projeto visa ampliar a relação entre os moradores e a paisagem por meio de grandes panos de vidro, ambientes integrados, iluminação e ventilação naturais e uma escolha cuidadosa de materiais que tenham mais formas naturais e texturas que mimetizam elementos da própria península.
As áreas de lazer do empreendimento seguem a mesma lógica, com itens como o Clube Manami e o Espaço Wellness que foram concebidos para estimular diferentes dimensões do bem-estar. Os ambientes contam com academia, spa, sauna, hidromassagem e espaços contemplativos posicionados para valorizar uma vista quase eterna para o mar.
Os mesmos elementos que diferenciam um imóvel para os moradores também proporcionam valor para investidores com um olhar focado no mercado imobiliário. De acordo com Paula Rody, ao analisar um empreendimento sob a perspectiva do investimento, é necessário dar luz aos atributos que permanecem relevantes ao longo de toda a sua vida útil.
“Entre eles, dois se destacam: a localização e a forma como o conceito é incorporado ao projeto desde a sua concepção. A localização do Manami reúne características permanentes e difíceis, se não impossíveis, de reproduzir. Implantado em uma península, com vista para o mar em todas as direções, acesso exclusivo a duas praias e inserido em uma região consolidada da Enseada Azul, o empreendimento está em um cenário cuja escassez tende a aumentar com o tempo. São atributos naturalmente imutáveis e que não podem ser recriados, o que contribui para o valor agregado do patrimônio independentemente das transformações do mercado ao longo do tempo", pontua a vice-presidente da Invite.
Atualmente, o segmento de empreendimentos de luxo tem apresentado um crescimento expressivo. Somente em 2025, o mercado de alto padrão representou quase 30% do valor negociado no mercado residencial brasileiro, registrando um crescimento de cerca de 35% em relação ao ano anterior, segundo estudo da Brain Inteligência Estratégica.
Para Paula Rody, ainda que o avanço desse mercado fique evidente pelos números, o aspecto qualitativo do alto padrão é igualmente impressionante, principalmente nos projetos que valorizam o bem-estar dos moradores.
“Uma boa planta, metragens generosas, localização privilegiada e acabamentos que se diferenciem continuam sendo fundamentais, mas hoje esses atributos, por si só, já não definem a experiência que esse público procura. O verdadeiro diferencial está na capacidade de criar ambientes que promovam qualidade de vida de forma ampla e integrada”, enfatiza.
Além disso, ela pontua que o comprador de alto padrão busca um imóvel que funcione como uma plataforma de bem-estar, com facilidades, comodidade, contato com a natureza e tecnologias ditas como “invisíveis”, aquelas que criam experiências tão naturais e intuitivas que elevam a qualidade de vida sem que o usuário sequer perceba sua presença.
“Esse consumidor busca algo que vai além do patrimônio. É um investimento em uma forma de viver que esteja alinhada aos seus valores", complementa.
- Tipologia: 3 a 4 quartos
- Metragem: de 137m² a 210m²
- Número de unidades: 72 apartamentos
- Número de torres: 6 residenciais
- Vagas de garagem: 2 ou 3 vagas por unidade, sendo uma com preparação para instalação de carregamento de carro elétrico
- Lazer completo entregue mobiliado e decorado
- Segurança: sistema CFTV, portaria 24h e cercamento vivo
Para mais informações, acesse o site manami.com.br ou entre em contato pelo número (27) 99292-6327.