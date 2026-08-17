Empreendimento em Guarapari une localização privilegiada a conceito de bem-estar

No mercado imobiliário de alto padrão, a localização segue sendo um fator capaz de diferenciar um empreendimento, seja pela vista, seja pela proximidade com o mar e a natureza, seja pela proximidade de comércios e serviços. Para se destacar mais ainda no segmento, no entanto, é necessário integrar o dia a dia dos moradores ao local onde o imóvel está situado e às paisagens que o cercam.





O Manami Ocean Living, na Enseada Azul, em Guarapari, é um exemplo de empreendimento que incorpora esse conceito desde a sua concepção. Localizado em uma península, o Manami conta com acesso exclusivo a duas praias e vista para o mar em todas as direções.





Segundo a vice-presidente da Invite, Paula Rody, a localização segue sendo um dos fatores mais determinantes para a valorização e a diferenciação de um empreendimento imobiliário, especialmente no segmento de alto padrão. Contudo, no caso do Manami, ela destaca que a exclusividade não significa isolamento.





“A Enseada Azul, onde estamos, segue sendo uma das regiões mais valorizadas de Guarapari, próxima a restaurantes, comércio, serviços, praias famosas e às principais vias de acesso. Essa combinação entre privacidade, contato com a natureza e conveniência cria uma experiência de moradia diferenciada. Do ponto de vista do mercado, trata-se de um ativo único. Em um cenário de cidades cada vez mais adensadas e com escassez de terrenos privilegiados, empreendimentos em localizações como essa tornam-se naturalmente mais exclusivos, fortalecendo seu posicionamento no segmento de alto padrão, ao mesmo tempo em que firmam o seu valor como algo atemporal", afirma.





Outro fator que tem ganhado força no mercado de alto padrão é o conceito de wellness (do inglês, bem-estar), que mostra como a qualidade de vida passou a influenciar a concepção dos empreendimentos residenciais. No caso do Manami, esta característica se une à proximidade do mar, adotando o conceito de "bem-estar azul".





“Diversos estudos demonstram que a proximidade com ambientes naturais, especialmente o oceano, o que é conhecido como ‘bem-estar azul’, contribui para a redução do estresse, melhora da saúde mental e aumento da sensação de bem-estar. Por isso, entendemos que o local deveria ser o protagonista do empreendimento. O mesmo vale quando falamos da arquitetura e do design de interiores”, pontua Paula Rody.





A vice-presidente da Invite, que desenvolveu o Manami, destaca ainda que o conceito de wellness ampliou a forma como o mercado entende o alto padrão. Para ela, o verdadeiro diferencial dos empreendimentos atualmente está na capacidade de criar ambientes que promovam qualidade de vida para os moradores.





“No Manami, as piscinas privativas nas varandas das unidades, por exemplo, ampliam a relação entre o apartamento e a paisagem, fazendo com que o mar esteja presente na rotina dos moradores, quase como se eles tivessem um pedaço do oceano dentro de casa. Nas áreas comuns, o projeto oferece um conjunto de ambientes voltados ao cuidado com a saúde física e mental, estrategicamente pensadas para aproveitar as vistas da península do nascer ao pôr do sol", ressalta.