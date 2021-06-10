Emescam lança 14 novos cursos de pós-graduação médica no Estado

Combinando tradição e tecnologia, a Emescam agora conta com o maior programa de pós-graduação médica do Estado. Crédito: Emescam/Divulgação

Saúde é assunto para ser levado a sério. Por isso, formar profissionais de qualidade que enriquecerão o mercado com uma medicina integrada é a missão da Emescam. Combinando tradição e tecnologia, a faculdade agora conta com 14 novos cursos de pós-graduação médica (veja a lista abaixo), sendo a maior oferta do Estado. Além dos profissionais de referência em todo o país, o ensino fortalece a formação continuada e foca no mercado de trabalho.

“Hoje a medicina é muito ampla e estamos todos em constante aprendizado. Os novos cursos de pós-médica agregam conhecimento nas áreas específicas de atuação e complementam a formação desses profissionais. O objetivo é exatamente expandir e oportunizar a informação”, afirma o coordenador da pós-médica em Ecografia Vascular Periférica com Doppler e Laserterapia Aplicada à Prática Clínica, Fábio Luiz Costa Pereira.

Dessa forma, de acordo com Fábio Luiz, o impacto acontece no dia a dia do paciente. Isso porque as especializações estruturam os serviços de clínica médica com profissionais resolutivos e preparados para dar suporte a qualquer imprevisto.

Para o coordenador da pós-médica em Ecografia Vascular Periférica com Doppler e Laserterapia Aplicada à Prática Clínica, Fábio Luiz Costa Pereira, as especializações estruturam os serviços de clínica médica com profissionais resolutivos Crédito: Emescam/Divulgação

HANDS ON

A pós-graduação da Emescam acontece na prática. “Nós utilizamos da metodologia hands on que é o mesmo que colocar a mão na massa. Parte das aulas são realizadas no Centro de Simulação Grand Tech e também no hospital escola da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. A ideia é aliar a teoria à prática com pacientes reais ”, explica a coordenadora pedagógica, Juliana Alvares.

Segundo ela, a Emescam completou 53 anos de história e credibilidade, sendo que a pós-graduação já tem 44 anos no mercado. Antes de desenhar os novos cursos foram realizadas pesquisas para compreender as demandas, uma vez que o objetivo é preparar os médicos para suprir as necessidades de um mercado cada vez mais especializado, exigente e competitivo.

“Nada foi de uma hora para outra. A Emescam se tornou uma instituição referência em saúde. Hoje temos 33 cursos de pós-graduação, dos quais 16 são multiprofissionais. O diferencial é o corpo docente e a estrutura institucional. Além do conhecimento científico, e das referências, também apostamos na didática. É um tripé”, analisa Juliana Álvares.

ALUNOS DE TODO O PAÍS

A coordenadora da pós-médica em Terapia Hormonal e Longevidade da Mulher, Regina Ferrante, explica que quando o assunto é reposição hormonal feminina, ainda existem debates Crédito: Emescam/Divulgação

Com encontros mensais, o objetivo é fornecer embasamento científico para que o profissional esteja atualizado e seguro ao aplicar novas metodologias com os pacientes. Com esse intervalo mensal entre os encontros, alunos de todo o país podem se organizar para realizar o curso que mais se identificar.

Por exemplo, a coordenadora da pós-médica em Terapia Hormonal e Longevidade da Mulher, Regina Ferrante, explica que quando o assunto é reposição hormonal feminina, ainda existem debates. “Muitas mulheres chegam aos consultórios e são desencorajadas por profissionais despreparados. O nosso curso tem como objetivo abordar um estilo de vida preventivo com atenção à saúde da mulher na fase pós-menopausa”, aponta.

Na visão de Regina Ferrante, o médico nem sempre consegue se atualizar sozinho. Já que a medicina evolui a passos largos e a todo momento surgem novos estudos científicos sobre a eficácia e segurança de alguns tratamentos.

O coordenador da pós-médica em ultrassonografia, Coridon Franco relata que hoje com as novas ofertas da Emescam, o profissional capixaba não precisa mais sair do Estado para esses estudos mais específicos Crédito: Emescam/Divulgação

Também professor dos cursos de saúde da mulher, terapia hormonal e coordenador da pós-médica em ultrassonografia, Coridon Franco relata que antes era preciso sair do Estado para esses estudos mais específicos. Hoje, com as novas ofertas da Emescam, o profissional capixaba não precisa mais disso.

“Diversas áreas da medicina utilizam da ultrassonografia como ferramenta de diagnóstico, seja na ginecologia e obstetrícia, clínica geral, urologia, etc. Por isso estamos buscando um exame complementar para essas áreas. O objetivo é fortalecer a formação médica continuada. Isso também vale para médicos que estão fazendo residência porque o curso o complementa”, destaca Coridon.

FORMAÇÃO COMPLETA E CONTINUADA

A coordenadora da pós-médica em Dermatologia, Karine Demoner, ressalta que voltar o ensino para a atenção primária permite um diagnóstico dermatológico precoce. Crédito: Emescam/Divulgação

O objetivo é capacitar profissionais para as mais diversas situações. A coordenadora da pós-médica em Dermatologia, Karine Demoner, ressalta que voltar o ensino para a atenção primária permite um diagnóstico dermatológico precoce. Isso ajuda no tratamento de lesões mais perigosas.

“Nosso curso é voltado à capacitação de médicos generalistas para identificar dermatologicamente os problemas do paciente. Eles serão capazes de diagnosticar dermatoses ainda no estágio inicial e nos casos mais graves recomendar um especialista”, explica Karina Demoner.

Tharcisio Gê de Oliveira, coordenador da pós-médica em Saúde do Homem: Geriatria e Urologia, também comenta a diferença entre a pós-graduação e a residência médica. Segundo ele, os novos cursos da Emescam têm como objetivo suprir a especialização em algumas áreas sem substituir o título de especialista.

“A ideia é abordar a saúde integral do homem. A população tem envelhecido e esse é o tipo de paciente que iremos atender cada vez mais. Por isso, nos preocupamos em construir um enfoque mais humano para que se possa atender de forma especializada e dar um andamento melhor ao tratamento daquela patologia”, aponta Tharcisio Gê de Oliveira.

Tharcisio Gê de Oliveira, coordenador da pós-médica em Saúde do Homem: Geriatria e Urologia, comenta que os novos cursos da têm como objetivo suprir a especialização em algumas áreas sem substituir o título de especialista. Crédito: Emescam/Divulgação

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site posemescam.com.br . Para ter o título de pós-graduação é preciso ter o CRM ativo, mas também é possível cursar os módulos independentes como curso livre.

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