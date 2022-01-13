Educadores elaboram itinerários formativos para novo ensino médio

O Colégio Salesiano vai implementar cinco itinerários formativos nas turmas de ensino médio a partir de 2022 Crédito: Colégio Salesiano/ Divulgação

Em 2022, as unidades do Salesiano no Espírito Santo, localizadas em Jardim Camburi e na Avenida Vitória, ambas na Capital capixaba, implantarão, no novo ensino médio, cinco itinerários formativos em quatro áreas de conhecimento. A iniciativa foi desenvolvida por educadores e dialoga com os valores defendidos por Dom Bosco, fundador da congregação Salesiana, que contemplam, de acordo com a instituição de ensino, questões sociais e humanas.

As 4 áreas de conhecimento são:

Ciências da Natureza e Matemática;

Ciências da Natureza e Ciências Humanas;

Ciências Humanas e Linguagens; e

Ciências Humanas, Sociais e Linguagens.

Em Ciências da Natureza e Matemática, o primeiro itinerário formativo é “Ao Infinito e Além” que visa aprofundar a formação geral básica em áreas específicas do conhecimento científico e do raciocínio lógico.

Já o segundo, “Economia, Desenvolvimento Sustentável e Saúde”, propõe-se a intensificar os conhecimentos sobre a realidade ambiental mundial, avaliando como o desequilíbrio do meio ambiente pode gerar impactos econômicos e na saúde dos indivíduos.

Na área de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, o itinerário formativo se chama “Cuidar de Mim, do Outro e do Mundo”, para formar cidadãos que analisem e transformem o contexto sociopolítico e ambiental no qual estão inseridos, estimulando a atuação crítica e criativa para resolução de problemas políticos, ecológicos, sociais, econômicos, culturais, tecnológicos e de saúde pública.

O itinerário formativo de Ciências Humanas e Linguagens é “Ser e Estar no Mundo: Múltiplas Linguagens e Consciência Humana”, que aprofunda a formação geral básica em áreas específicas do conhecimento científico a partir da articulação entre linguagens e ciências humanas.

Por fim, na área de Ciências Humanas, Sociais e Linguagens, estará à disposição do aluno o itinerário formativo “Linguagem, Comunicação e Humanidades”.

Nesse itinerário, o objetivo é contribuir para a reflexão e intervenção de situações-problema que atingem os variados grupos sociais nos quais os estudantes estão inseridos, além de fomentar o debate sobre os princípios e as práticas de um processo de comunicação envoltos das relações sociais historicamente produzidas para garantir o acesso ao processo de inclusão social, por meio do reconhecimento da diversidade humana, social, cultural e econômica.

Na unidade de Jardim Camburi serão oferecidos “Ao infinito e além”, “Cuidar de mim, do outro e do mundo” e “Ser e estar no mundo: múltiplas linguagens e consciência humana”. Na da Avenida Vitória, "Economia, Desenvolvimento Sustentável e Saúde" e "Linguagem, Comunicação e Humanidades".

Novo ensino médio considera as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade. Crédito: Colégio Salesiano/ Divulgação

NOVO ENSINO MÉDIO

O novo ensino médio foi instituído pela Lei 13.415, de 2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e estabeleceu uma mudança na estrutura desta etapa de ensino. Entre outras alterações, ampliou o tempo mínimo do estudante na escola de 800 para 1.000 horas anuais e definiu uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os chamados itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.

A mudança, segundo o Ministério da Educação (MEC), tem como objetivos garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade. Embora a legislação seja de 2017, a obrigatoriedade de implementação das alterações começa a valer em 2022.

TRAJETÓRIA

O Salesiano tem 78 anos de atuação na área da educação. A instituição de ensino busca desenvolver um projeto pedagógico alinhado às inovações educacionais e tecnológicas, atendendo à demanda das crianças, adolescentes e jovens, com foco na formação de cidadãos conscientes, saudáveis e humanizados, preparados para enfrentar os desafios do mundo moderno.

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