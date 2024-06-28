É massa! Marca capixaba de alimentos amplia portfólio e ganha novos mercados

Versão gourmet da Farinha de Trigo Regina vem conquistando paladares Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

A Buaiz Alimentos tem se destacado no mercado por sua capacidade de inovação e diversificação de produtos, sempre alinhada às tendências e demandas dos consumidores. Com a marca Regina, a empresa vem oferecendo ao consumidor produtos que facilitam o dia a dia na cozinha das famílias, na confeitaria e na panificação, ampliando sua atuação em novos mercados e ao longo de gerações.

A expansão da Buaiz Alimentos é resultado desses investimentos. Líder no Espírito Santo nos segmentos de farinha de trigo e misturas para bolo, a indústria agora conquista presença significativa no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

A Mistura para Bolo Regina, por exemplo, já ocupa a liderança em vendas no Rio de Janeiro, demonstrando a aceitação e a confiança dos consumidores. No Estado fluminense, alcança uma fatia de mais de 20% do mercado, conforme apontado pela pesquisa de mercado Horu, divulgada em 2023.

Para a vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, um dos diferenciais reside na excelência dos produtos e no compromisso em desenvolver produtos inovadores.

"A marca Regina se renova constantemente, mantendo a tradição aliada à inovação. Estamos sempre pesquisando e apresentando novidades ao mercado, fidelizando e surpreendendo nossos clientes. Além disso, utilizamos matéria-prima de alta qualidade e certificação de origem, assegurando um padrão de excelência desde o início do processo." Eduarda Buaiz - Vice-presidente da Buaiz Alimentos

A linha de produtos Regina é vasta e diversificada. Além da farinha de trigo na apresentação tradicional, a empresa conta com as versões gourmet e integral do produto. Recentemente, o portfólio ganhou uma farinha de trigo especial para preparo de pizza com massa madre, voltada para os amantes de pizza, calzone e focaccia, com atributos que proporcionam mais sabor, crocância e facilidade de manuseio.

Também foi lançada a Farinha de Trigo Regina para Pizza 5kg, que oferece boa extensibilidade e uma massa leve, facilitando a preparação sem retração do disco durante o preparo.

Farinha de Trigo Regina especial para o preparo de pizza: aceitação Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

No segmento de misturas, a novidade fica por conta da mistura Regina para pão caseiro, em embalagem de 450g. Essa opção requer apenas de 10 minutos de sova, podendo ser utilizada tanto manualmente quanto em máquinas de pão.

Eduarda Buaiz credita sucesso à praticidade e à qualidade dos produtos Crédito: Syd Lucas/Divulgação