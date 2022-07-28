Domingo Feliz na Serra: uma avenida para atividades de lazer e qualidade de vida

A programação para todas as idades tem início às 08h e segue até as 12h, semanalmente aos domingos, com entretenimento, serviços de saúde e esporte Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Sair com os amigos, com a família e recarregar as energias agora ficou mais fácil na Serra com a implementação do projeto Domingo Feliz. A partir do dia 31 de julho, a Avenida Eldes Scherrer de Souza vai virar ponto de encontro para a população.

A programação para todas as idades tem início às 08h e segue até as 12h, semanalmente aos domingos, com entretenimento, serviços de saúde e esporte. O intuito do projeto, de acordo com a administração municipal, é melhorar a qualidade de vida dos moradores, reforçando a cultura local com novos espaços de lazer.

“Queremos fomentar a convivência da população da Serra. Haverá atividades diversas e a ideia é que esse projeto seja ampliado para outros bairros do município de acordo com a apropriação da sociedade”, destaca Cláudio Denicoli, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Denicoli ressalta que o conceito de Meio Ambiente deve contemplar o bem-estar do ser humano, além dos cuidados com fauna e flora, e isso foi levado em consideração ao concretizar essa ideia.

Durante os domingos, além de oferecer 1,1 km de extensão para práticas esportivas diversas, a prefeitura oferecerá atividades recreativas, culturais e informativas com a concepção de educação socioambiental.

"A intenção dessa ação é ampliar as oportunidades de ocupação saudável para as famílias que comportem essas múltiplas atividades com caráter informativo e desperte o sentimento de pertencimento em comunidade e principalmente à cidade. A ideia é sair dos condomínios e gerar um ambiente saudável de convivência" Cláudio Denicoli - Secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra

PRÁTICA ADOTADA NO MUNDO TODO

As Ruas de Lazer são adotadas em todo o mundo como forma de driblar os desafios trazidos pela vida acelerada nas cidades devido ao processo de urbanização.

A ideia surgiu primeiro na Colômbia, em 1974, quando o projeto Ciclovías determinou ruas exclusivas para ciclistas em datas e horários específicos. Em 1997, a ideia foi ampliada para tornar tais vias exclusivas para pessoas e rebatizada de “Recreovía”. É lá que se encontra o maior número de Ruas de Lazer do mundo: somadas, essas vias têm mais de 340 quilômetros.

A primeira Rua de Lazer do Brasil foi instituída em 1977 em São Paulo, por iniciativa de uma moradora e apoio dos moradores do bairro.

OPÇÕES PARA OS MOTORISTAS

Com a interdição da avenida Eldes Scherrer de Souza, os motoristas poderão utilizar outras vias no entorno para trafegar.

“Uma opção é o acesso pelo bairro Colina de Laranjeiras passando pela Rua Barão do Rio Branco, via paralela à avenida interditada”, explica Fábio Alves, diretor de Operações de Trânsito da Serra.

Outra opção é o acesso pela Avenida Iriri, passando pelo bairro Valparaíso. A avenida Piúma, em Valparaíso, estará restrita para acesso local.

SERVIÇO