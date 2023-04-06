Dia do aço: empresa do ES investe na modernização do parque fabril

Presente em quase todos os setores do mercado capixaba e nacional, a utilização de aço segue em alta Crédito: Bruno Zamprogno

Construção civil, agropecuária, indústrias, energias renováveis, máquinas, infraestrutura, indústria naval, petróleo e equipamentos. Pensar em um elemento comum a todas essas áreas pode parecer difícil. Entretanto, a resposta é mais simples do que se parece: o aço. Presente em quase todos os setores do mercado capixaba e nacional, a utilização deste produto segue em alta. No comparativo do mês de janeiro deste ano com o mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 10% no consumo aparente, segundo dados do Instituto Aço Brasil.

Esse cenário positivo, aliás, não é uma realidade recente. Isso porque, de acordo com o diretor executivo da Cedisa, empresa capixaba especializada em transformar aço em solução, Fernando Dalla, quando olhamos para as matrizes econômicas do passado, “ele esteve presente desde a massiva produção de automóveis, promovida pelo Japão, no século XX.”

É por isso que a empresa tem se dedicado a traçar projetos de modernização do seu parque fabril, a fim de ampliar as instalações e aumentar a presença nos processos produtivos do aço com expectativas positivamente sólidas.

"Estamos com planos de fazer investimentos robustos. No momento, seguimos na fase de projetos e aprovação para ampliar e modernizar o nosso parque fabril." Fernando Dalla - Diretor executivo da Cedisa

De acordo com o diretor executivo da Cedisa, Fernando Dalla, a empresa tem se dedicado a traçar projetos de modernização do seu parque fabril Crédito: Cedisa/Divulgação

Tudo isso porque a Cedisa possui uma proposta de atendimento nacional. Ou seja, do segmento de máquinas e equipamentos até a indústria da construção civil, o produto é onipresente em quase todas as atividades do mercado econômico. “O Espírito Santo, inclusive, é um dos principais players de aços planos, que é uma linha de chapas e bobinas”, pontua Fernando Dalla.

Dia do aço

Devido a essa importância produtiva que anualmente, em 9 de abril, comemora-se o Dia do Aço, com o objetivo de ressaltar a relevância dessa liga metálica, tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas.

Principalmente, porque estamos falando de um material versátil e sustentável. Afinal, todos os resíduos produzidos com aço podem ser reaproveitados, ressalta o diretor comercial da Cedisa, Silvino Canzian.

De acordo com o especialista, ele ainda é utilizado na produção de itens essenciais ao setor energético, além de oferecer uma grande resistência, assim como vida útil.

“Nos últimos anos, temos observado um crescimento de demanda bastante acentuado, já que os investimentos em construção e melhorias dos ambientes aumentaram. A partir disso, fomentaram-se novas obras de infraestrutura, como shoppings, hospitais, escolas, etc. Por isso, dizemos sempre que o Brasil todo compra na Cedisa. ”, ressalta.

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