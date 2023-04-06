Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Dia do aço: empresa do ES investe na modernização do parque fabril

Conhecido pela sustentabilidade, o aço está presente em quase todos os mercados. Para atender às demandas, a Cedisa planeja investimentos para modernizar a ampliar sua infraestrutura

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 16:24

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 abr 2023 às 16:24
Presente em quase todos os setores do mercado capixaba e nacional, a utilização de aço segue em alta
Presente em quase todos os setores do mercado capixaba e nacional, a utilização de aço segue em alta Crédito: Bruno Zamprogno
Construção civil, agropecuária, indústrias, energias renováveis, máquinas, infraestrutura, indústria naval, petróleo e equipamentos. Pensar em um elemento comum a todas essas áreas pode parecer difícil. Entretanto, a resposta é mais simples do que se parece: o aço. Presente em quase todos os setores do mercado capixaba e nacional, a utilização deste produto segue em alta. No comparativo do mês de janeiro deste ano com o mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 10% no consumo aparente, segundo dados do Instituto Aço Brasil.
Esse cenário positivo, aliás, não é uma realidade recente. Isso porque, de acordo com o diretor executivo da Cedisa, empresa capixaba especializada em transformar aço em solução, Fernando Dalla, quando olhamos para as matrizes econômicas do passado, “ele esteve presente desde a massiva produção de automóveis, promovida pelo Japão, no século XX.”
É por isso que a empresa tem se dedicado a traçar projetos de modernização do seu parque fabril, a fim de ampliar as instalações e aumentar a presença nos processos produtivos do aço com expectativas positivamente sólidas.
"Estamos com planos de fazer investimentos robustos. No momento, seguimos na fase de projetos e aprovação para ampliar e modernizar o nosso parque fabril."
Fernando Dalla - Diretor executivo da Cedisa
De acordo com o diretor executivo da Cedisa, Fernando Dalla, a empresa tem se dedicado a traçar projetos de modernização do seu parque fabril
De acordo com o diretor executivo da Cedisa, Fernando Dalla, a empresa tem se dedicado a traçar projetos de modernização do seu parque fabril Crédito: Cedisa/Divulgação
Tudo isso porque a Cedisa possui uma proposta de atendimento nacional. Ou seja, do segmento de máquinas e equipamentos até a indústria da construção civil, o produto é onipresente em quase todas as atividades do mercado econômico. “O Espírito Santo, inclusive, é um dos principais players de aços planos, que é uma linha de chapas e bobinas”, pontua Fernando Dalla.

Dia do aço 

Devido a essa importância produtiva que anualmente, em 9 de abril, comemora-se o Dia do Aço, com o objetivo de ressaltar a relevância dessa liga metálica, tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas.
Principalmente, porque estamos falando de um material versátil e sustentável. Afinal, todos os resíduos produzidos com aço podem ser reaproveitados, ressalta o diretor comercial da Cedisa, Silvino Canzian.
De acordo com o especialista, ele ainda é utilizado na produção de itens essenciais ao setor energético, além de oferecer uma grande resistência, assim como vida útil.
“Nos últimos anos, temos observado um crescimento de demanda bastante acentuado, já que os investimentos em construção e melhorias dos ambientes aumentaram. A partir disso, fomentaram-se novas obras de infraestrutura, como shoppings, hospitais, escolas, etc. Por isso, dizemos sempre que o Brasil todo compra na Cedisa. ”, ressalta.

Cedisa

  • Telefone: (27) 2123-3233 /  (27) 99570-6775
  • Site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aço
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados