Retorno da Taça das Favelas ao ES marca o crescimento do futebol feminino capixaba

A bola voltou a rolar para a Taça das Favelas Feminina no Espírito Santo, mas a competição vai muito além dos resultados dentro de campo. Após um ano de hiato, a etapa capixaba retorna em um momento de crescimento do futebol feminino e de expectativa para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada pela primeira vez na América do Sul e terá o Brasil como sede. Na estreia, o Estadual goleou Jesus de Nazaré por 8 a 0, enquanto o Vila Nova venceu o ACEL por 3 a 0.





A competição é disputada por oito equipes, divididas em três grupos, e terá jogos até domingo, quando será conhecida a campeã capixaba. Para Vitória Santos, diretora da Taça das Favelas Feminina 2026, o torneio tem a missão de criar oportunidades para meninas e mulheres que buscam espaço no futebol, mas também ampliar a discussão sobre questões que ultrapassam o esporte.





"A Taça das Favelas esse ano, aqui no Espírito Santo, vem com uma missão de potencializar essas meninas e essas mulheres para o nosso futebol. Elas também tiveram um congresso onde gente falou um pouco da violência doméstica e do feminicídio. Então, mais do que futebol, o que é a Taça das Favelas tem como propósito trazer oportunidade para essas meninas", disse Vitória