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Retorno da Taça das Favelas ao ES marca o crescimento do futebol feminino capixaba

Competição volta ao estado após um ano e reúne oito equipes em disputa que também busca abrir espaço para novas jogadoras

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 15:12

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

08 out 2026 às 15:12
Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo
Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo TV Gazeta/Reprodução

A bola voltou a rolar para a Taça das Favelas Feminina no Espírito Santo, mas a competição vai muito além dos resultados dentro de campo. Após um ano de hiato, a etapa capixaba retorna em um momento de crescimento do futebol feminino e de expectativa para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada pela primeira vez na América do Sul e terá o Brasil como sede. Na estreia, o Estadual goleou Jesus de Nazaré por 8 a 0, enquanto o Vila Nova venceu o ACEL por 3 a 0.


A competição é disputada por oito equipes, divididas em três grupos, e terá jogos até domingo, quando será conhecida a campeã capixaba. Para Vitória Santos, diretora da Taça das Favelas Feminina 2026, o torneio tem a missão de criar oportunidades para meninas e mulheres que buscam espaço no futebol, mas também ampliar a discussão sobre questões que ultrapassam o esporte.


"A Taça das Favelas esse ano, aqui no Espírito Santo, vem com uma missão de potencializar essas meninas e essas mulheres para o nosso futebol. Elas também tiveram um congresso onde gente falou um pouco da violência doméstica e do feminicídio. Então, mais do que futebol, o que é a Taça das Favelas tem como propósito trazer oportunidade para essas meninas", disse Vitória

Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo
Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo TV Gazeta/Reprodução

Para quem trabalha diretamente com a formação de jogadoras, a competição também representa uma oportunidade de fortalecer a base e criar um caminho para que novas atletas cheguem ao futebol profissional. Técnico do FC Estadual, Thyago Torrezani destacou a importância de estimular meninas mais jovens a conhecerem e permanecerem no esporte.

 

"Eu acho que o Espírito Santo vai começar a ser um pouco diferente quando a gente trazer essas meninas novas a aprender a gostar do esporte, que é o nosso futebol. E daqui a pouco, quando se tornar profissional, o nosso Espírito Santo saber de onde que veio: da nossa base", disse o treinador.

Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo
Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo TV Gazeta/Reprodução

A meia-atacante Sarah Marcelly também ressaltou o crescimento do futebol feminino e a importância de ter uma competição como a Taça das Favelas no calendário capixaba, além da fato do país receber a Copa do Mundo Feminina no ano que vem.


"Eu acho que é de extrema importância essa competição aqui no estado, em todos os estados também, mas pela falta que teve ano passado. Porque o futebol feminino vem crescendo muito e é muito importante que nós mulheres venhamos sempre em boa quantidade e colocamos um time que possa trabalhar bem e fazer uma boa competição. E é um prazer receber aqui essa Copa, que a gente possa ver de perto, e que o futebol feminino cresça muito mais", ressaltou Sarah.

Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo
Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo TV Gazeta/Reprodução

Nesta sexta, Estadual e São Geraldo se enfrentam às 19h30, enquanto Jesus de Nazaré e Luso Serrano jogam às 20h50, no campo do Racing, na Ilha das Caieiras, em Vitória. A fase de grupos termina no sábado, e a final está marcada para domingo.

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