Nariz entupido constantemente? Sintoma pode prejudicar sono e qualidade de vida

Ter dificuldade para respirar pelo nariz durante boa parte do dia ou acordar à noite com a sensação de nariz entupido pode parecer apenas um incômodo, mas, quando o quadro se torna frequente, merece atenção. A obstrução nasal persistente pode interferir no sono, na disposição e até na rotina de atividades físicas, além de estar associada a diferentes condições que precisam ser investigadas.