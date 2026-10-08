BR 101 terá novas interdições entre Ibiraçu e Fundão

Novas interdições estão programadas na BR 101 para o transporte de carga especial e o içamento de vigas que serão usadas na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão. Os bloqueios ocorrem durante a noite e a madrugada, entre quinta (8) e sexta-feira (9), em trechos entre Ibiraçu e Fundão.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, os horários foram escolhidos para reduzir os impactos no tráfego e garantir a segurança dos usuários, trabalhadores e equipamentos envolvidos.
Após a conclusão de cada etapa, serão realizados os procedimentos necessários para a liberação da pista. Nessa fase, serão içadas vigas pré-moldadas de 73 toneladas e 2,10 metros de altura cada. Juntas, as estruturas somam 365 toneladas. A operação contará com quatro guindastes e protocolos específicos de segurança.
- Entre 08/10 e 09/10
- Das 20h às 21h30 – interdição total entre os quilômetros 231 e 234
- Das 21h30 às 22h – liberação da pista
- Das 22h às 0h30 – interdição total entre os quilômetros 234 e 239
- Das 0h30 às 1h – liberação da pista
- Das 1h às 3h – interdição do quilômetro 239 para içamento de duas vigas
- Ás 3h30 – previsão de fim da operação e liberação total da pista
A Ecovias Capixaba informou que manterá equipes em campo para sinalizar os trechos e orientar os motoristas durante a operação. Os horários previstos podem sofrer alterações conforme as condições climáticas e da rodovia.
A concessionária orienta os motoristas a terem a atenção redobrada quando passarem pela região nos horários previstos, respeitando a sinalização e as orientações da equipe.
*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.