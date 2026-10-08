BR 101 terá novas interdições entre Ibiraçu e Fundão

Novas interdições estão programadas na BR 101 para o transporte de carga especial e o içamento de vigas que serão usadas na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão. Os bloqueios ocorrem durante a noite e a madrugada, entre quinta (8) e sexta-feira (9), em trechos entre Ibiraçu e Fundão.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, os horários foram escolhidos para reduzir os impactos no tráfego e garantir a segurança dos usuários, trabalhadores e equipamentos envolvidos.





Após a conclusão de cada etapa, serão realizados os procedimentos necessários para a liberação da pista. Nessa fase, serão içadas vigas pré-moldadas de 73 toneladas e 2,10 metros de altura cada. Juntas, as estruturas somam 365 toneladas. A operação contará com quatro guindastes e protocolos específicos de segurança.