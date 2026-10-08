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Trânsito

BR 101 terá novas interdições entre Ibiraçu e Fundão

Bloqueios ocorrem à noite para transporte e içamento de vigas da nova ponte sobre o Rio Timbuí

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 16:20

Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 

08 out 2026 às 16:20
Interdição total na BR-101 em Fundão para içamento de vigas.
Interdição total na BR-101 em Fundão para içamento de vigas. divulgação/Ecovias

Novas interdições estão programadas na BR 101 para o transporte de carga especial e o içamento de vigas que serão usadas na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão. Os bloqueios ocorrem durante a noite e a madrugada, entre quinta (8) e sexta-feira (9), em trechos entre Ibiraçu e Fundão.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, os horários foram escolhidos para reduzir os impactos no tráfego e garantir a segurança dos usuários, trabalhadores e equipamentos envolvidos.


Após a conclusão de cada etapa, serão realizados os procedimentos necessários para a liberação da pista. Nessa fase, serão içadas vigas pré-moldadas de 73 toneladas e 2,10 metros de altura cada. Juntas, as estruturas somam 365 toneladas. A operação contará com quatro guindastes e protocolos específicos de segurança. 

Confira o cronograma de interdições:
  • Entre 08/10 e 09/10
  • Das 20h às 21h30 – interdição total entre os quilômetros 231 e 234
  • Das 21h30 às 22h – liberação da pista
  • Das 22h às 0h30 – interdição total entre os quilômetros 234 e 239
  • Das 0h30 às 1h – liberação da pista
  • Das 1h às 3h – interdição do quilômetro 239 para içamento de duas vigas
  • Ás 3h30 – previsão de fim da operação e liberação total da pista

A Ecovias Capixaba informou que manterá equipes em campo para sinalizar os trechos e orientar os motoristas durante a operação. Os horários previstos podem sofrer alterações conforme as condições climáticas e da rodovia.


A concessionária orienta os motoristas a terem a atenção redobrada quando passarem pela região nos horários previstos, respeitando a sinalização e as orientações da equipe.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes. 

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