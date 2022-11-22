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Desenvolvimento de startups capixabas é destaque em evento inovador

Realizado pelo Sebrae/ES e com entrada gratuita, Startup Experience By ESX contará com a presença da especialista em startup e ex-jurada do programa Shark Tank Brasil, Camila Farani
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 nov 2022 às 18:40

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 18:40

A especialista em startup e ex-jurada do programa Shark Tank Brasil, Camila Farani, é uma das convidadas do evento
A especialista em startup e ex-jurada do programa Shark Tank Brasil, Camila Farani, é uma das convidadas do evento Crédito: Instagram/Reprodução
Um dia inteiro dedicado à cultura startup. Essa é a proposta do Startup Experience By ESX, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), no Centro de Convenções de Vitória, nesta quarta-feira (23/11).
O evento, dedicado à inovação, terá a presença da especialista em startup e ex-jurada do programa “Shark Tank Brasil”, Camila Farani. A empresária e investidora fará a palestra de encerramento do evento.
“O objetivo do Startup Experience é acelerar o desenvolvimento das startups capixabas e estimular o surgimento de novos negócios inovadores no ES. O evento vai reunir conteúdo, serviços, além de conectar os principais atores do ecossistema de inovação capixaba. Essencial para Startups de todos os estágios, da ideação à escala, e uma oportunidade para profissionais e potenciais empreendedores com interesse em inovação”, destaca Felipe Sardinha, Gerente de Inovação e Produto do Sebrae/ES.
Felipe Sardinha:
Felipe Sardinha: "O objetivo do Startup Experience é acelerar o desenvolvimento das startups capixabas e estimular o surgimento de novos negócios inovadores no ES" Crédito: Sebrae-ES/Divulgação
Entre os convidados para o evento também está o mentor de startups, professor, palestrante de inovação e investidor Romeo Busarello, que fará a palestra de abertura.
O evento contará, ainda, com o painel “Panorama das startups no Brasil e no mundo”, ministrado por Marcel MalcZewski, CEO da TM3 Capital e Marcos Gurgel, Diretor de Inovação do Ifood.
Segundo o Sebrae, o Startup Experience By ESX vai promover uma imersão na cultura startup, com 12 horas de palestras, oficinas e atendimentos. O evento é gratuito e tem como público alvo startups, empreendedores e pessoas com interesse em inovação.
As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/startup-experience-by-esx/1772144. Mais informações podem ser encontradas no site https://startupexperience.com.es/.

Ideia capixaba recebe investimento internacional

Uma das participantes do evento é a Meu Chope. A startup capixaba, com investimento internacional, tem como propósito democratizar o acesso ao chope artesanal, com o objetivo de trazer o desenvolvimento para o mercado regional. Ela oferece uma máquina de chope com sistema de autosserviço no qual os próprios clientes liberam as torneiras por meio de QR Code. O pagamento pode ser feito de diversas maneiras, como PIX, carteiras digitais e créditos.
A máquina ainda possui um sistema inteligente que avisa quando o estoque está no final.
“Queremos levar o chope artesanal ao consumidor final. Só temos 2% do consumo nacional de cervejas artesanais. Utilizamos de investimento internacional para equalizar essa conta e democratizar o acesso”, destaca Augusto Sato, sócio da Meu Chope.
Ele comemora a oportunidade de trocar experiências e fomentar ainda mais a inovação no Estado durante o evento, realizado pelo Sebrae.
“O Sebrae já se consolidou como um dos principais players de inovação. Ter este ambiente para poder encontrar essas startups que trabalham pela inovação no Estado será um momento importante. Acredito que o Espírito Santo tem potencial de se consolidar como a capital da inovação”.

Startup Experience By ESX

Programação

  • Palco Principal
  • 09h – Credenciamento
  • 09h30 – Cerimônia de abertura
  • 10h – Palestra de Abertura, com Romeo Busarello
  • 11h30 – Lançamento Hub de Inovação SENAC
  • 12h15 às 14h – Intervalo de almoço
  • 14h – Interiorização da Inovação: Cases de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus
  • 14h30 – Painel: Panorama das Startups no Brasil e no Mundo, com Marcel Malczewski (CEO TM3 Capital) e Marcos Gurgel (Diretor de Inovação do Ifood).
  • 16h – Pré-lançamento SEEDES
  • 16h30 – Painel: Insights do WebSummit, com Ricardo Frizzera e Carol Ferreguete
  • 17h45 – Lançamento do Edital de Seleção de Habitats Inovação – Sebrae/ES e Fapes, Com Elton Moura (Fapes) e Felipe Sardinha e Samuel Graciolli (Sebrae/ES)
  • 18h30 – Palestra de Encerramento, com Camila Farani (SharkTank)
  • 20h – Happy Hour
  • Start
  • 11h – Como desenvolver modelos de negócios inovadores
  • 13h30 – Como transformar suas redes sociais em máquinas de vendas
  • 15h – Marketing de performance: Como mensurar resultados de campanhas no digital
  • 16h30 – UX: Experiência do usuário como estratégia de fidelização do cliente
  • Rocket
  • 11h – Cultura Ágil: como implementar e quais os ganhos para as empresas
  • 13h30 – Cultura Data Driven: Power BI como ferramenta estratégica para tomada de decisão
  • 15h – Como estruturar um modelo de partnership
  • 16h30 – Growth Hacking: Implementando estratégias de crescimento exponencial

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