Decoração nova sem sair de casa: mude os móveis pelo WhatsApp

Atualmente, de acordo com o sócio-proprietário da Ampla Móveis, Ryan Fabre, a maior procura tem sido por sofás e mesas de jantar. Crédito: Ampla Móveis/Divulgação

Que tal renovar a decoração da casa e trocar os móveis sem ter que sair de dentro dela? Com apenas alguns cliques isso é possível, graças ao atendimento virtual que tem proporcionado o caminho inverso e “levado” cada vez mais o vendedor ao encontro do cliente. Em tempos de readaptação social, devido à pandemia, esse formato de compra on-line ganhou ainda mais força. Então “vem de zap” para saber mais nesta matéria! Trocadilhos à parte, o aplicativo de mensagens WhastApp é um grande aliado.

“Em todas as nossas redes sociais, o consumidor consegue acessar facilmente um link que o direciona para o site ou para o WhatsApp da loja de preferência, onde ele será atendido de maneira personalizada e individual. Durante a conversa, o vendedor pergunta qual é o móvel desejado e mostra todas as opções. Tira foto, grava vídeo, faz uma apresentação completa para que o cliente tenha uma experiência bem fiel do produto, mesmo estando dentro de casa”, explica o sócio-proprietário da Ampla Móveis, Ryan Fabres.

Atualmente, ele revela que a maior procura tem sido por sofás e mesas de jantar. “Esses dois móveis preenchem ambientes essenciais do lar, dos quais os moradores passam boa parte do tempo. Por isso a importância de escolher peças com conforto”, afirma e acrescenta: “Nossos móveis aliam design, qualidade e sofisticação. Temos uma variedade de produtos, como sofás, retrátil ou fixo, mesas e cadeiras de diferentes tamanhos, poltronas, guarda-roupas, camas e móveis para varanda”, descreve.

Levar em consideração a rotina e idade dos moradores que vão usar os móveis é muito importante na hora de escolher o que comprar para decorar a casa. Crédito: Ampla Móveis/Divulgação

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Ampla Móveis é uma empresa familiar presente em todas as cidades da região metropolitana. Ao todo, são quatro lojas: em Goiabeiras (Vitória), Laranjeiras (Serra), Campo Grande (Cariacica) e Glória (Vila Velha). Além da facilidade no atendimento, a loja ainda oferece entrega rápida e montagem gratuita em toda a Grande Vitória. Já a forma de pagamento pode ser feita em até 12x no cartão de crédito ou no carnê, mediante aprovação de crédito.

"Temos condições de pagamento diferenciadas em que o cliente pode começar a pagar com até noventa dias no carnê. Para quem é atendido pelo WhatsApp, pode efetuar a compra via transferência ou a gente leva máquina de cartão na hora da entrega", destaca Ryan Fabres.

A Ampla Móveis possui quatro unidades: Goiabeiras (Vitória), Laranjeiras (Serra), Campo Grande (Cariacica) e Glória (Vila Velha). Crédito: Ampla Móveis/Divulgação

SAIBA ESCOLHER!

Saber as medidas do cômodo é o primeiro passo antes de escolher um móvel. Por isso, Ryan Fabres dá dicas para não errar. “É fundamental conhecer o espaço para não comprar um produto que fique muito grande no seu ambiente, ou que fique muito pequeno, pois ambos vão criar uma imagem desproporcional. Outro ponto importante é combinar a nova peça com os demais itens que já existem na casa”, avalia.

Levar em consideração a rotina e idade dos moradores também é super válido, segundo o especialista. Um casal com filhos e que recebe muitas visitas tem necessidades diferentes de um recém-casado ou de quem mora sozinho, por exemplo.

“Se a casa tiver crianças, os sofás escuros costumam ser os mais escolhidos. E se tiver animal de estimação, como cachorro e gato, normalmente se buscam tecidos não permeáveis ou é adquirido o nosso serviço de impermeabilização do estofado. Já o tamanho da mesa das refeições também vai variar conforme a necessidade do dia a dia”, finaliza.

Além da facilidade no atendimento, a Ampla Móveis ainda oferece entrega rápida e montagem gratuita em toda a Grande Vitória. Crédito: Ampla Móveis/Divulgação

SERVIÇO

AMPLA MÓVEIS

VITÓRIA

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 2236. Goiabeiras, Vitória/ES. Telefones (27) 3029-4006/ (27) 98135-0073

SERRA

Endereço Segunda Avenida, 431. Laranjeiras, Serra/ES. Telefones (27) 3068-4001 / (27) 99294-8917

CARIACICA

Endereço Rua José Vieira Gomes, 115. Campo Grande, Cariacica/ES. Telefones (27) 2141-9346 / (27) 99274-5586

VILA VELHA