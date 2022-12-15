De olho no digital, cooperativa de crédito estimula micro e pequenas empresas

Atento a esse cenário de inovação, o Sicoob Norte estimula os seus cooperados a se reinventarem em busca do aumento de produtividade e das vendas. Crédito: Shutterstock

A pandemia do coronavírus acelerou a migração de micro e pequenos empreendedores para o mundo digital. A tecnologia tornou-se fundamental para interagir com os clientes, aumentar as vendas e alavancar os negócios.

A transferência das atividades para a modalidade virtual foi a forma encontrada por muitos deles para se reerguerem. Para ajudá-los no crescimento dos negócios, o Sicoob ES disponibiliza soluções para diferentes tipos de demandas.

Uma delas é a linha de crédito para adquirir um celular novo e notebooks com taxas promocionais. A instituição financeira oferece condições vantajosas para troca ou compra dos equipamentos. É possível pagar em até 36 meses, com taxas a partir de 1,39% a.m, além de financiar 100% do valor do aparelho.

Inovação

Atento a esse cenário de inovação, o Sicoob Norte estimula os seus cooperados a se reinventarem em busca do aumento de produtividade e das vendas. Segundo o presidente da cooperativa, Bento Venturim, a mudança para o digital abriu as portas para o lado bom da pandemia: um ressurgimento do empreendedorismo.

"É incrível como alguns empreendedores nessa pandemia se reinventaram e conseguiram alavancar os seus negócios com o uso da tecnologia. Isso nos direciona a uma sociedade cada vez mais conectada. Nossa cooperativa está alinhada às demandas dos associados para atendê-los, oferecendo facilidade para acesso ao crédito e menos burocracia", disse o dirigente.

Bento Venturim é o presidente do Sicoob ES Crédito: Joacir Azeredo/Sicoob ES/Divulgação

Apoio

Buscando criar ambientes e oportunidades para que as empresas possam florescer, Venturim destaca que o financiamento de celulares e notebooks vai ao encontro das perspectivas cada vez maiores de crescimento do setor digital.

"Apostamos em mais essa linha de crédito para colaborar com nossos cooperados e contribuir com o desenvolvimento econômico das regiões onde atuam", completou o presidente do Sicoob Norte.

Gazeta Empresarial