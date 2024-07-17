De moqueca a massa: hotel do ES oferece fim de semana gastronômico

Moqueca capixaba é o destaque das sextas-feiras no restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Jefferson Rocio

A culinária é um aspecto importante da cultura. Por ela, é possível aproximar as pessoas das tradições locais ou apresentá-las a outras realidades. Para os visitantes – turistas ou moradores do Espírito Santo – que querem se aproximar da cultura capixaba, uma alternativa é experimentar pratos típicos da região.

De sexta-feira a domingo, o Hotel Senac Ilha do Boi disponibiliza três experiências temáticas: a Sexta da Moqueca, a Feijoada de Sábado e o Domingo Italiano. O valor é único por pessoa, R$ 130, e crianças de até 6 anos não pagam, enquanto as de 7 a 10 anos pagam 50% do valor do buffet.

Segundo o gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, Leonardo Davel Fernandes, esses eventos são importantes para celebrar e valorizar as tradições culinárias do Estado.

“Colocamos em evidência os ingredientes e produtos locais, como peixes, frutos do mar, temperos e outros insumos típicos da região. Nossos chefs e cozinheiros têm a oportunidade de mostrar todo o talento e criatividade, ganhando reconhecimento e abrindo portas para novas oportunidades profissionais. Pratos típicos da culinária capixaba, passam a ser apreciados por um público mais amplo”, destaca Leonardo, que também acredita que os pratos refletem a diversidade cultural da culinária capixaba.

A feijoada oferecida aos sábados já era um prato bem conhecido da cozinha do Hotel. Para mostrar a diversidade e as origens da culinária capixaba, a chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi, Fabricia Sarria, explica que foram criadas a Sexta da Moqueca e o Domingo Italiano, que homenageia os descendentes de italianos do Estado.

“Conhecer a culinária local oferece insights da história, influências e celebrações de uma comunidade. Além disso, compartilhar refeições fortalece laços sociais e valores comunitários. Portanto, explorar a gastronomia é uma maneira rica de entender a cultura de uma região”, ressalta.

Conheça as três experiências gastronômicas do Hotel Senac Ilha do Boi e os diferenciais de cada uma:

Sexta da Moqueca

Prato tradicional do ES é destaque da sexta-feira no restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Senac-ES/Reprodução

A programação começa na sexta-feira, com a Sexta da Moqueca. O buffet inclui uma variedade de moquecas, saladas, frutos do mar e sobremesas, servido das 12h às 15h.

“Nessa ocasião, celebramos a culinária capixaba, valorizando ingredientes locais e frescos. Utilizamos frutas, queijos, frutos do mar e outros produtos regionais para criar pratos autênticos e saborosos. Essa experiência não só enaltece a riqueza da culinária do Espírito Santo, como também proporciona aos hóspedes e clientes externos, uma imersão na cultura e nos sabores da terra”, destaca Fabricia.

Feijoada de Sábado

A Feijoada de Sábado é uma tradição do restaurante, servida desde 1985 Crédito: Senac-ES/Reprodução

No sábado, é a vez da Feijoada. O buffet oferece todos os componentes do tradicional prato servidos separadamente, além de uma diversidade de saladas e sobremesas, das 12h às 16h.

“Esse prato homenageia os povos quilombolas, em que as influências e contribuições são essenciais para a culinária brasileira. A feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi é o serviço gastronômico mais antigo e tradicional do restaurante, sendo lançado em 1985. Rapidamente, ela se tornou um marco da nossa gastronomia, sendo preparada com ingredientes selecionados e seguindo a receita clássica. Já recebeu diversos prêmios gastronômicos como a melhor feijoada do Estado”, conta Leonardo.

Domingo Italiano

O Domingo Italiano tem buffet com pratos tradicionais, decoração temática e música italiana Crédito: Senac-ES/Reprodução

Encerrando o fim de semana, o Domingo Italiano apresenta um buffet com pratos tradicionais da culinária italiana, das 12h às 16h. Para entrar mais no clima, uma decoração temática e músicas do país tornam a experiência ainda melhor.

“Este evento oferece aos hóspedes a oportunidade de experimentar pratos tradicionais que destacam os sabores autênticos da Itália. O menu inclui massas frescas, pizzas artesanais, risotos cremosos, antepastos diversificados e deliciosas sobremesas. Tudo para criar uma atmosfera acolhedora e festiva que celebra a herança e cultura italiana”, explica Fabricia.

Mais informações

Valor único por pessoa/por dia: R$ 130,00



Estacionamento gratuito



O restaurante não cobra taxas de serviço



Nos fins de semana gastronômicos, crianças de até 6 anos não pagam, enquanto as de 7 a 10 anos pagam 50% do valor do buffet. Para grupos com mais de 10 pessoas, é necessário fazer reserva pelo telefone (27) 3345-0111.

Hotel Senac Ilha do Boi

Endereço: Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória - ES, 29052-640.