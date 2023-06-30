De área na garagem a megaestrutura, cerimonial do ES festeja trajetória de sucesso

Le Buffet Master, a primeira das três casas do Grupo, point de eventos no ES Crédito: Le Buffet/Divulgação

De um pequeno salão de festas instalado na garagem de casa a três espaços amplos e diferenciados que proporcionam festas e experiências únicas em Vitória. Essa é a trajetória bem-sucedida Le Buffet, que se aproxima dos 30 anos com uma estrutura que é destaque no seu segmento de atuação.

Quando o cerimonial surgiu, em 1995, a sócia-fundadora Giovanna Rosa comandava a cozinha, e o marido, André Rosa, seu parceiro nessa empreitada, liderava a área comercial da empresa.

Com o tempo e dedicação, os pequenos eventos deram espaço a festas maiores, evidenciando uma gastronomia de alto padrão. O resultado não poderia ser outro: o atendimento cuidadoso conquistou o público.

“Vimos a necessidade de ter a primeira casa Le Buffet. Em 2002, iniciaram-se as obras em Jardim Camburi, Vitória, e, em 2003, o Le Buffet Master foi inaugurado”, relembra Giovanna Rosa.

A demanda registrou crescimento. André e Giovanna, então, perceberam que precisavam abrir um outro espaço e apostaram na expansão, inaugurando o Le Buffet Lounge e o Le Buffet Studio no bairro Jardim da Penha, também na Capital, em 2014.

Le Buffet Studio, em Jardim da Penha, é projeto consolidado com a expansão do negócio Crédito: Le Buffet/Divulgação

“Em 2008, foi a vez de apresentar o Le Buffet Catering para todo o Brasil. Levamos a cozinha itinerante com a mesma qualidade e excelência das casas para qualquer lugar do território nacional, personalizando a alta gastronomia de acordo com a necessidade do cliente”, destaca Giovanna.

André completa: “O serviço itinerante para todo território nacional é com certeza um diferencial da marca, além da estrutura das casas em Vitória”.

Entre os diferenciais que colocam o Le Buffet em um lugar de destaque no segmento no Estado está a estrutura dos espaços erguidos pela empresa.

“O Le Buffet Lounge possui área coberta opcional e linda vista para o canal da ilha. O Le Buffet Master possui uma das melhores acústicas do Brasil, e é o único do Estado que possui gerador próprio e sustentação aérea na sua estrutura”, conta André.

Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha, é outro empreendimento de sucesso Crédito: Le Buffet/Divulgação

A sustentabilidade nesses espaços também é uma preocupação da empresa, que conta com 1,2 mil metros quadrados de painéis solares, formando uma usina de energia solar.

Para continuar em destaque, além dos bons espaços para festas, o Le Buffet quer continuar elevando a gastronomia e oferecendo atendimento de qualidade aos clientes.

“A alta gastronomia está presente como essência do Grupo Le Buffet, assim como o atendimento personalizado e prazer em servir. O amor, carinho e tratamento dedicados cada cliente somam-se aos nossos intensos esforços para ajudar a realizar sonhos”, pontua André.

Giovanna e André Rosa comandam o Le Buffet: empreendedorismo e visão Crédito: Le Buffet/Divulgação

A identificação do público capixaba com a marca, reconhecida pelos clientes e frequentadores, é um dos motivos para o casal empreendedor continuar com planos ousados, porém viáveis, nesse mercado. Por isso, os proprietários estão animados e prometem novidades para este e para os próximos anos.