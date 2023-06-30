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De área na garagem a megaestrutura, cerimonial do ES festeja trajetória de sucesso

Le Buffet celebra protagonismo e liderança no segmento de festas. Grupo, que começou na casa da fundadora há quase 30 anos, hoje tem três casas badaladas para eventos em Vitória
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 jun 2023 às 15:41

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 15:41

Le Buffet Master
Le Buffet Master, a primeira das três casas do Grupo,  point de eventos no ES Crédito: Le Buffet/Divulgação
De um pequeno salão de festas instalado na garagem de casa a três espaços amplos e diferenciados que proporcionam festas e experiências únicas em Vitória. Essa é a trajetória bem-sucedida Le Buffet, que se aproxima dos 30 anos com uma estrutura que é destaque no seu segmento de atuação.
Quando o cerimonial surgiu, em 1995, a sócia-fundadora Giovanna Rosa comandava a cozinha, e o marido, André Rosa, seu parceiro nessa empreitada, liderava a área comercial da empresa.
Com o tempo e dedicação, os pequenos eventos deram espaço a festas maiores, evidenciando uma gastronomia de alto padrão. O resultado não poderia ser outro: o atendimento cuidadoso conquistou o público.
“Vimos a necessidade de ter a primeira casa Le Buffet. Em 2002, iniciaram-se as obras em Jardim Camburi, Vitória, e, em 2003, o Le Buffet Master foi inaugurado”, relembra Giovanna Rosa.
A demanda registrou crescimento. André e Giovanna, então, perceberam que precisavam abrir um outro espaço e apostaram na expansão, inaugurando o Le Buffet Lounge e o Le Buffet Studio no bairro Jardim da Penha, também na Capital, em 2014.
Le Buffet Studio, em Jardim da Penha
Le Buffet Studio, em Jardim da Penha, é projeto consolidado com a expansão do negócio Crédito: Le Buffet/Divulgação
“Em 2008, foi a vez de apresentar o Le Buffet Catering para todo o Brasil. Levamos a cozinha itinerante com a mesma qualidade e excelência das casas para qualquer lugar do território nacional, personalizando a alta gastronomia de acordo com a necessidade do cliente”, destaca Giovanna.
André completa: “O serviço itinerante para todo território nacional é com certeza um diferencial da marca, além da estrutura das casas em Vitória”.
Entre os diferenciais que colocam o Le Buffet em um lugar de destaque no segmento no Estado está a estrutura dos espaços erguidos pela empresa.
“O Le Buffet Lounge possui área coberta opcional e linda vista para o canal da ilha. O Le Buffet Master possui uma das melhores acústicas do Brasil, e é o único do Estado que possui gerador próprio e sustentação aérea na sua estrutura”, conta André.
Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha
Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha, é outro empreendimento de sucesso Crédito: Le Buffet/Divulgação
A sustentabilidade nesses espaços também é uma preocupação da empresa, que conta com 1,2 mil metros quadrados de painéis solares, formando uma usina de energia solar.
Para continuar em destaque, além dos bons espaços para festas, o Le Buffet quer continuar elevando a gastronomia e oferecendo atendimento de qualidade aos clientes.
“A alta gastronomia está presente como essência do Grupo Le Buffet, assim como o atendimento personalizado e prazer em servir. O amor, carinho e tratamento dedicados cada cliente somam-se  aos nossos intensos esforços  para ajudar a realizar sonhos”, pontua André.
Giovanna e André Rosa, casal que comanda o Le Buffet
Giovanna e André Rosa comandam o Le Buffet: empreendedorismo e visão Crédito: Le Buffet/Divulgação
A identificação do público capixaba com a marca, reconhecida  pelos clientes e frequentadores, é um dos motivos para o casal empreendedor continuar com planos ousados, porém viáveis, nesse mercado.  Por isso, os proprietários estão animados e prometem novidades para este e para os próximos anos.
"O Espírito Santo é a morada da empresa. É inspiração também. O grupo Le Buffet se orgulha em fazer parte da memória e dos sonhos de muitos capixabas."
Giovanna Rosa - Sócia-fundadora do Le Buffet

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