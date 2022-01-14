Da robótica e novo ensino médio: as novas demandas de educação

No Sesi-ES, as disciplinas são pensadas para uma futura inserção profissional. Imagem tirada antes da pandemia Crédito: Sesi-ES/Divulgação

Os desafios impostos pela pandemia impactaram diferentes setores na sociedade. Na área de educação, as escolas precisaram desenvolver novos métodos de ensino para não afetar ainda mais a aprendizagem dos alunos. Foi assim que a educação a distância ganhou espaço e o ambiente virtual se tornou a nova sala de aula.

As instituições que rapidamente perceberam essa nova realidade e se organizaram para manter a qualidade do ensino saíram na frente. Isso porque as mudanças implicadas pela pandemia devem ser sentidas por um bom tempo.

No Sesi-ES, por exemplo, as salas agora têm equipamentos de transmissão simultânea das aulas para os que estudam de casa, como alunos com comorbidade e que estão amparados pela legislação vigente. Já para quem retornou ao modelo presencial, as máscaras são obrigatórias, dentre outras medidas de segurança, incluindo a aferição de temperatura e higienização.

"Desde a pandemia, estamos trabalhando para um modelo de ensino remoto. Com a melhora desse cenário passamos para um modelo híbrido. Não ficou nada a desejar porque os nossos resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram muito positivos. Então, conseguimos dar conta do recado" Samuel Saibert Siman - Gerente de educação do Sesi-ES

Segundo ele, o trabalho educacional do Sesi-ES é planejado de forma multidisciplinar. Desde a educação infantil até o ensino médio, as escolas exploram todas as possibilidades de metodologias ativas e STEAM, modelo que prioriza a interdisciplinaridade e integra os conhecimentos de diferentes áreas como Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

A rede Sesi-ES foi uma das primeiras escolas a incluir informática e robótica educacional. Imagem tirada antes da pandemia Crédito: Sesi-ES/Divulgação

Além disso, as disciplinas da instituição foram desenvolvidas para orientar os estudantes a desenvolverem competências e habilidades socioemocionais em uma futura inserção profissional. No dia a dia escolar, são trabalhados elementos que atendem ao conceito de indústria 4.0, assim como o empreendedorismo e as disciplinas tradicionais.

Por meio da Educação Maker, o aluno se torna protagonista do próprio aprendizado. Imagem tirada antes da pandemia Crédito: Sesi-ES/Divulgação

“Sempre tivemos preocupação em estar na vanguarda da educação. Fomos uns dos primeiros a incluir Informática, Robótica Educacional e Educação Maker para formar uma escola que exige do aluno um protagonismo maior”, diz Saibert.

Por isso, o gerente de educação revela que a rede implementou, ainda em 2018, um piloto do novo ensino médio, na unidade Sesi Civit, na Serra, em parceria com o Senai-ES. De lá para cá, 57 alunos concluíram os estudos nesse formato e já receberam os certificados de conclusão tanto do ensino regular quanto nos cursos técnicos.

A oferta do novo ensino médio se expandiu para as outras 11 unidades do Sesi-ES com nove cursos distintos, em 2021. Ou seja, todos os alunos matriculados na primeira série do ensino médio serão orientados para Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias ou para a formação técnica e profissional, conforme a oferta da unidade.

MATRÍCULAS ABERTAS

Quem ficou interessado, já pode se inscrever no Cadastro de Interesse e aguardar o contato por uma das unidades do Sesi, sempre que houver vaga para o ano desejado. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone ou pelo site

O trabalho educacional utiliza metodologias ativas e STEAM, desde a educação infantil até o ensino médio. Imagem tirada antes da pandemia Crédito: Sesi-ES/Divulgação

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