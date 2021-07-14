Cursos inéditos de pós-graduação inovam educação médica no ES

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, até 2025, o Brasil terá a sexta maior população idosa do mundo e, em 2030, chegará à quinta posição. Além disso, a expectativa de vida também registrou aumento, o que mostra a necessidade de se acompanhar essas pessoas para que possam envelhecer com saúde e qualidade de vida. O papel da medicina nessa área é fundamental, principalmente com relação à necessidade de ter profissionais especializados em tratar a população da terceira idade no país.
Esse movimento tem sido acompanhado por profissionais e instituições da área, que buscam criar novos cursos voltados para um melhor atendimento dos pacientes. Um exemplo disso é a abertura de novas opções de cursos pelo Ipemed, instituição especializada em pós-graduação para médicos, que começa o segundo semestre com novas opções, incluindo Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério, Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária, Reumatologia e Clínica em Dor.
“O perfil da população está mudando, as pessoas começam a viver mais tempo. Com isso, as demandas e as mazelas estão se modificando também, e a função de uma instituição do porte do Ipemed é trazer soluções. Um estudo recente de Harvard aponta que mulheres estão passando mais tempo de suas vidas sem fluxo menstrual e, dificilmente, encontram um profissional especializado. Para suprir essa necessidade, estamos com o curso Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério, em parceria com profissionais renomados titulados”, conta o diretor de Educação Continuada na Afya Educacional, André Raeli.
A instituição, que integra a Afya, maior grupo de faculdades de Medicina do Brasil em número de vagas, chegou ao Espírito Santo no início do ano trazendo seis especializações de pós-graduação para profissionais de medicina. Agora, com o início do segundo semestre, passa a ofertar toda a grade de cursos das outras unidades do país, sendo que alguns foram pedidos pelos profissionais.
“Além dos cursos ofertados pelo portfólio anterior, redesenhamos nossa grade de cursos para o segundo semestre e início de 2022 e estamos trazendo novidades e cursos que surgiram com a demanda local. O Ipemed trabalha com o olhar extensionista, base da educação em Saúde, pois é preciso ouvir as demandas da população e retornar a campo com essa solução”, observa.
Para Raeli, o objetivo é preencher uma lacuna – fruto de uma demografia médica crescente – uma vez que há menos vagas de residência médica do que egressos médicos. “Com isso, a tendência é termos cada vez mais médicos generalistas, tendo o Ipemed um papel relevante de promover uma educação continuada médica de qualidade, capacitando e lapidando suas formações”, avalia.
PARCERIA COM PREFEITURAS PARA ATENDIMENTOS GRATUITOS
Um dos diferenciais da instituição é permitir que os alunos ingressem a qualquer momento, sem necessidade de esperar um semestre, por exemplo. Segundo André Raeli, essa facilidade veio com a urgência trazida pela pandemia do novo coronavírus, quando em alguns momentos não era possível esperar um novo período para abrir novas turmas.
“Redesenhamos nossos projetos para conseguirmos fazer com que isso fosse possível. O aluno tem contato prévio com os professores e a ementa do curso. Ele ingressa no seu tempo e as disciplinas que ficaram para trás são repostas em um módulo adiante, sem perda do conhecimento. O objetivo é que o curso se molde de acordo com a necessidade do aluno”, explica Raeli.
Outro diferencial é a parceria com as prefeituras da Grande Vitória e hospitais. Os alunos dos cursos realizam atendimentos gratuitos nesses locais, suprindo a alta demanda de especialistas em determinadas áreas que, durante os períodos de isolamento social no ano passado, ficaram sem atendimento.
“É uma forma de dar vazão à fila de espera de especializações como nutrologia, dermatologia, que não eram considerados de urgência, mas com a retomada estão agora com uma quantidade grande de pessoas aguardando o atendimento. Temos feito uma média de 100 atendimentos por mês nessas parcerias e devemos aumentar isso nos próximos meses à medida que mais turmas são abertas”, adianta.
Os atendimentos são realizados tanto nas unidades de saúde e hospitais, quanto na própria sede do Ipemed, localizada em Vitória, que está programada para começar a funcionar ainda em setembro. “O prédio do Ipemed tem toda a estrutura para aulas e atendimento dos pacientes, que serão indicados por meio de convênio junto às Secretarias de Saúde da região”, observa.
Além de laboratórios e consultórios equipados para atendimento, a unidade conta com salas de aula, lounge, recepção e um rooftop, onde poderão ser organizados eventos e promovidos encontros e trocas de experiências entre os alunos. “Um dos nossos objetivos, além da educação de qualidade, é proporcionar networking e oportunidades para os profissionais que escolhem o Ipemed para a sua educação continuada”, comenta Raeli.
SAIBA MAIS
- Sobre o Ipemed: instituição de ensino superior que tem como foco ofertar cursos de pós-graduação para médicos formados. Para as aulas práticas, a instituição possui ambulatórios próprios e parcerias com instituições privadas e credenciadas pelo SUS.
- Local: Rua André Carloni, número 60, Enseada do Suá, Vitória
- Contato: (27) 9-9688-5615
- Site: ipemed.com.br
- Matrículas: especiais.ipemed.com.br/vitoria
CURSOS OFERTADOS:
Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério
Aprender ferramentas adequadas para lidar com os desafios do envelhecimento, cada vez mais prevalente no atendimento ambulatorial.
Aprimoramento em Eletrocardiograma
Aprender a analisar, identificar, interpretar as alterações eletrocardiográficas mais comuns na prática clínica.
Aprimoramento em Imagem Mamária
Técnicas de aquisição e imagens adicionais de áreas de suspeição, passando pela interpretação das imagens obtidas, com ênfase na prática diária, com descrição dos achados e orientação sobre condutas.
Aprimoramento em Cuidados Paliativos
Desenvolvimento de habilidades necessárias ao manejo dos pacientes em qualquer fase de sua doença, diferenciando os aspectos peculiares do fim de vida.
Alergologia
Aprender as melhores técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças alergológicas para que o profissional tenha uma atuação mais completa.
Cardiologia
Desenvolver competências sobre o sistema cardíaco, incluindo a perspectiva da medicina preventiva e promoção da saúde.
Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Preparar o profissional para atuar no atendimento e tratamento de pessoas com obesidade, impactos, técnicas e cuidados.
Cirurgia Geral
Aulas com profissionais de alto nível técnico, com conteúdos teóricos aprofundados e vivências em bloco cirúrgico, pronto-socorro, ambulatório, enfermaria e CTI.
Cuidados Paliativos
Desenvolvimento de habilidades necessárias ao manejo dos pacientes em qualquer fase de sua doença, diferenciando os aspectos peculiares do fim de vida.
Cuidados Paliativos Pediátricos
Desenvolvimento de habilidades necessárias aos procedimentos em pacientes pediátricos, através de análise preventiva e promoção da saúde.
Clínica em Dor
Reconhecer os principais métodos de avaliação e diagnósticos em dor.
Dermatologia
Saiba mais sobre as melhores técnicas e procedimentos estéticos que promovem a saúde da pele e seus anexos.
Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária
Promove o conhecimento prático e teórico da anatomia e a fisiologia com aplicação clínica e cirúrgica nas disfunções do assoalho pélvico.
Ecodopplercardiografia
Ensina conhecimentos teóricos e práticos nas interfaces diagnósticas para um treinamento completo no procedimento.
Endocrinologia
Aborda os fundamentos teóricos e práticos desta especialidade para avaliações de doenças endócrino-metabólicas.
Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica
Ensina a realizar o exame endoscópico e a reconhecer as principais patologias do trato digestivo alto.
Gastroenterologia
Ensina o profissional a ter uma atuação de excelência no campo da gastroenterologia clínica, uma das áreas de maior demanda no mercado.
Geriatria
Capacitação para o atendimento de qualidade ao idoso, com todas as especificidades do envelhecimento.
Multiprofissional de Gestão em Saúde
Capacita profissionais de saúde através do conhecimento sobre gestão, fornecendo estratégias para a aplicabilidade deste conceito na área de saúde.
Infectologia Pediátrica
Ensina a diagnosticar doenças infectocontagiosas na fase pediátrica, interpretar testes e oferecer opções de tratamentos assertivos.
Medicina de Emergência
O aluno estará qualificado para o atendimento em medicina de urgência/emergência médica.
Medicina da Família e Comunidade
Como atuar com excelência na vigilância em saúde, gerenciamento local, ensino e pesquisa na Medicina da Família e Comunidade e outras habilidades no sistema de saúde.
Medicina do Esporte
Avaliar atletas profissionais e praticantes de atividades físicas com as especificidades da área, além de solicitar, executar e interpretar diversos exames
Medicina Materno Fetal
Abordagens clínico-obstétrica que se adequem às necessidades de gestantes com patologias, aspectos preventivos, diagnósticos e terapêuticos.
Aprimoramento em Mamografia
Realização e a interpretação da mamografia, ampliando a compreensão sobre prevenção, tratamento e treinamento para realização do exame.
Neurologia
Ensina a analisar os exames e o histórico dos pacientes para determinar a abordagem adequada à doença neurológica.
Nutrologia
Prepara o profissional para diagnosticar, prevenir e tratar doenças relacionadas ao excesso ou carência de nutrientes.
Pediatria
Ensina os aspectos clínicos das principais subespecialidades pediátricas e as perspectivas de diagnóstico e conduta terapêutica.
Pediatria Ambulatorial
Principais ações e intervenções necessárias para a promoção da saúde infantil, do diagnóstico ao tratamento e acompanhamento.
Psiquiatria
Aprofundamento nas questões humanas e para adquirir o conhecimento dos principais tratamentos para as doenças psíquicas.
Aprimoramento em Punção Mamária
A formação e qualificação do médico diante de um cenário de crescimento de diagnóstico de câncer de mama é fundamental para garantir atendimento assertivo ao paciente.
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Interpretar, compreender e aplicar os principais métodos de imagem relacionados à investigação das doenças e síndromes.
Reumatologia
Aprender a tratar as principais patologias da área e desenvolver novos métodos propedêuticos e técnicas terapêuticas.
Aprimoramento em Ultrassonografia Mamária
Aprender a realizar exames de US de Mama, assim como interpretar, produzir e classificar laudos das lesões a partir dos critérios Birads (Breast Imaging Reporting and Data System).
Valvopatia
Aprender sobre a abordagem, manifestações, diagnóstico e tratamentos na prática.