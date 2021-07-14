Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo Patrocinado

Cursos inéditos de pós-graduação inovam educação médica no ES

Além das novas especializações que estão sendo ofertadas, o Ipemed também mantém parceria com prefeituras da Grande Vitória para atendimento gratuito à população

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:16

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 17:16
Ipemed oferta novos cursos
Um dos objetivos, além da educação continuada, é proporcionar networking e oportunidades para os profissionais Crédito: Ipemed/Divulgação
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, até 2025, o Brasil terá a sexta maior população idosa do mundo e, em 2030, chegará à quinta posição. Além disso, a expectativa de vida também registrou aumento, o que mostra a necessidade de se acompanhar essas pessoas para que possam envelhecer com saúde e qualidade de vida. O papel da medicina nessa área é fundamental, principalmente com relação à necessidade de ter profissionais especializados em tratar a população da terceira idade no país.
Esse movimento tem sido acompanhado por profissionais e instituições da área, que buscam criar novos cursos voltados para um melhor atendimento dos pacientes. Um exemplo disso é a abertura de novas opções de cursos pelo Ipemed, instituição especializada em pós-graduação para médicos, que começa o segundo semestre com novas opções, incluindo Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério, Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária, Reumatologia e Clínica em Dor.
“O perfil da população está mudando, as pessoas começam a viver mais tempo. Com isso, as demandas e as mazelas estão se modificando também, e a função de uma instituição do porte do Ipemed é trazer soluções. Um estudo recente de Harvard aponta que mulheres estão passando mais tempo de suas vidas sem fluxo menstrual e, dificilmente, encontram um profissional especializado. Para suprir essa necessidade, estamos com o curso Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério, em parceria com profissionais renomados titulados”, conta o diretor de Educação Continuada na Afya Educacional, André Raeli.
A instituição, que integra a Afya, maior grupo de faculdades de Medicina do Brasil em número de vagas, chegou ao Espírito Santo no início do ano trazendo seis especializações de pós-graduação para profissionais de medicina. Agora, com o início do segundo semestre, passa a ofertar toda a grade de cursos das outras unidades do país, sendo que alguns foram pedidos pelos profissionais.
“Além dos cursos ofertados pelo portfólio anterior, redesenhamos nossa grade de cursos para o segundo semestre e início de 2022 e estamos trazendo novidades e cursos que surgiram com a demanda local. O Ipemed trabalha com o olhar extensionista, base da educação em Saúde, pois é preciso ouvir as demandas da população e retornar a campo com essa solução”, observa.
Para Raeli, o objetivo é preencher uma lacuna – fruto de uma demografia médica crescente – uma vez que há menos vagas de residência médica do que egressos médicos. “Com isso, a tendência é termos cada vez mais médicos generalistas, tendo o Ipemed um papel relevante de promover uma educação continuada médica de qualidade, capacitando e lapidando suas formações”, avalia.
Ipemed oferta novos cursos
Um dos diferenciais é a parceria com as prefeituras da Grande Vitória e hospitais para atendimento gratuito Crédito: Ipemed/Divulgação

PARCERIA COM PREFEITURAS PARA ATENDIMENTOS GRATUITOS

Um dos diferenciais da instituição é permitir que os alunos ingressem a qualquer momento, sem necessidade de esperar um semestre, por exemplo. Segundo André Raeli, essa facilidade veio com a urgência trazida pela pandemia do novo coronavírus, quando em alguns momentos não era possível esperar um novo período para abrir novas turmas.
“Redesenhamos nossos projetos para conseguirmos fazer com que isso fosse possível. O aluno tem contato prévio com os professores e a ementa do curso. Ele ingressa no seu tempo e as disciplinas que ficaram para trás são repostas em um módulo adiante, sem perda do conhecimento. O objetivo é que o curso se molde de acordo com a necessidade do aluno”, explica Raeli.
Outro diferencial é a parceria com as prefeituras da Grande Vitória e hospitais. Os alunos dos cursos realizam atendimentos gratuitos nesses locais, suprindo a alta demanda de especialistas em determinadas áreas que, durante os períodos de isolamento social no ano passado, ficaram sem atendimento.
“É uma forma de dar vazão à fila de espera de especializações como nutrologia, dermatologia, que não eram considerados de urgência, mas com a retomada estão agora com uma quantidade grande de pessoas aguardando o atendimento. Temos feito uma média de 100 atendimentos por mês nessas parcerias e devemos aumentar isso nos próximos meses à medida que mais turmas são abertas”, adianta.
Os atendimentos são realizados tanto nas unidades de saúde e hospitais, quanto na própria sede do Ipemed, localizada em Vitória, que está programada para começar a funcionar ainda em setembro. “O prédio do Ipemed tem toda a estrutura para aulas e atendimento dos pacientes, que serão indicados por meio de convênio junto às Secretarias de Saúde da região”, observa.
Além de laboratórios e consultórios equipados para atendimento, a unidade conta com salas de aula, lounge, recepção e um rooftop, onde poderão ser organizados eventos e promovidos encontros e trocas de experiências entre os alunos. “Um dos nossos objetivos, além da educação de qualidade, é proporcionar networking e oportunidades para os profissionais que escolhem o Ipemed para a sua educação continuada”, comenta Raeli.

SAIBA MAIS

Ipemed oferta novos cursos
Ipemed começa o segundo semestre com novas opções de cursos de pós-graduação para médicos Crédito: Ipemed/Divulgação
  • Sobre o Ipemed: instituição de ensino superior que tem como foco ofertar cursos de pós-graduação para médicos formados. Para as aulas práticas, a instituição possui ambulatórios próprios e parcerias com instituições privadas e credenciadas pelo SUS.
  • Local: Rua André Carloni, número 60, Enseada do Suá, Vitória
  • Contato: (27) 9-9688-5615
  • Site: ipemed.com.br 
  • Matrículas: especiais.ipemed.com.br/vitoria

CURSOS OFERTADOS:

Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério

Aprender ferramentas adequadas para lidar com os desafios do envelhecimento, cada vez mais prevalente no atendimento ambulatorial.

Aprimoramento em Eletrocardiograma

Aprender a analisar, identificar, interpretar as alterações eletrocardiográficas mais comuns na prática clínica.

Aprimoramento em Imagem Mamária

Técnicas de aquisição e imagens adicionais de áreas de suspeição, passando pela interpretação das imagens obtidas, com ênfase na prática diária, com descrição dos achados e orientação sobre condutas.

Aprimoramento em Cuidados Paliativos

Desenvolvimento de habilidades necessárias ao manejo dos pacientes em qualquer fase de sua doença, diferenciando os aspectos peculiares do fim de vida.

Alergologia

Aprender as melhores técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças alergológicas para que o profissional tenha uma atuação mais completa.

Cardiologia

Desenvolver competências sobre o sistema cardíaco, incluindo a perspectiva da medicina preventiva e promoção da saúde.

Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Preparar o profissional para atuar no atendimento e tratamento de pessoas com obesidade, impactos, técnicas e cuidados.

Cirurgia Geral

Aulas com profissionais de alto nível técnico, com conteúdos teóricos aprofundados e vivências em bloco cirúrgico, pronto-socorro, ambulatório, enfermaria e CTI.

Cuidados Paliativos

Desenvolvimento de habilidades necessárias ao manejo dos pacientes em qualquer fase de sua doença, diferenciando os aspectos peculiares do fim de vida.

Cuidados Paliativos Pediátricos

Desenvolvimento de habilidades necessárias aos procedimentos em pacientes pediátricos, através de análise preventiva e promoção da saúde.

Clínica em Dor

Reconhecer os principais métodos de avaliação e diagnósticos em dor.

Dermatologia

Saiba mais sobre as melhores técnicas e procedimentos estéticos que promovem a saúde da pele e seus anexos.

Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária

Promove o conhecimento prático e teórico da anatomia e a fisiologia com aplicação clínica e cirúrgica nas disfunções do assoalho pélvico.

Ecodopplercardiografia

Ensina conhecimentos teóricos e práticos nas interfaces diagnósticas para um treinamento completo no procedimento.

Endocrinologia

Aborda os fundamentos teóricos e práticos desta especialidade para avaliações de doenças endócrino-metabólicas.

Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica

Ensina a realizar o exame endoscópico e a reconhecer as principais patologias do trato digestivo alto.

Gastroenterologia

Ensina o profissional a ter uma atuação de excelência no campo da gastroenterologia clínica, uma das áreas de maior demanda no mercado.

Geriatria

Capacitação para o atendimento de qualidade ao idoso, com todas as especificidades do envelhecimento.

Multiprofissional de Gestão em Saúde

Capacita profissionais de saúde através do conhecimento sobre gestão, fornecendo estratégias para a aplicabilidade deste conceito na área de saúde.

Infectologia Pediátrica

Ensina a diagnosticar doenças infectocontagiosas na fase pediátrica, interpretar testes e oferecer opções de tratamentos assertivos.

Medicina de Emergência

O aluno estará qualificado para o atendimento em medicina de urgência/emergência médica.

Medicina da Família e Comunidade

Como atuar com excelência na vigilância em saúde, gerenciamento local, ensino e pesquisa na Medicina da Família e Comunidade e outras habilidades no sistema de saúde.

Medicina do Esporte

Avaliar atletas profissionais e praticantes de atividades físicas com as especificidades da área, além de solicitar, executar e interpretar diversos exames

Medicina Materno Fetal

Abordagens clínico-obstétrica que se adequem às necessidades de gestantes com patologias, aspectos preventivos, diagnósticos e terapêuticos.

Aprimoramento em Mamografia

Realização e a interpretação da mamografia, ampliando a compreensão sobre prevenção, tratamento e treinamento para realização do exame.

Neurologia

Ensina a analisar os exames e o histórico dos pacientes para determinar a abordagem adequada à doença neurológica.

Nutrologia

Prepara o profissional para diagnosticar, prevenir e tratar doenças relacionadas ao excesso ou carência de nutrientes.

Pediatria

Ensina os aspectos clínicos das principais subespecialidades pediátricas e as perspectivas de diagnóstico e conduta terapêutica.

Pediatria Ambulatorial

Principais ações e intervenções necessárias para a promoção da saúde infantil, do diagnóstico ao tratamento e acompanhamento.

Psiquiatria

Aprofundamento nas questões humanas e para adquirir o conhecimento dos principais tratamentos para as doenças psíquicas.

Aprimoramento em Punção Mamária

A formação e qualificação do médico diante de um cenário de crescimento de diagnóstico de câncer de mama é fundamental para garantir atendimento assertivo ao paciente.

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Interpretar, compreender e aplicar os principais métodos de imagem relacionados à investigação das doenças e síndromes.

Reumatologia

Aprender a tratar as principais patologias da área e desenvolver novos métodos propedêuticos e técnicas terapêuticas.

Aprimoramento em Ultrassonografia Mamária

Aprender a realizar exames de US de Mama, assim como interpretar, produzir e classificar laudos das lesões a partir dos critérios Birads (Breast Imaging Reporting and Data System).

Valvopatia

Aprender sobre a abordagem, manifestações, diagnóstico e tratamentos na prática.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

medicina Pós-graduação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados