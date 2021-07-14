Cursos inéditos de pós-graduação inovam educação médica no ES

Um dos objetivos, além da educação continuada, é proporcionar networking e oportunidades para os profissionais Crédito: Ipemed/Divulgação

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, até 2025, o Brasil terá a sexta maior população idosa do mundo e, em 2030, chegará à quinta posição. Além disso, a expectativa de vida também registrou aumento, o que mostra a necessidade de se acompanhar essas pessoas para que possam envelhecer com saúde e qualidade de vida. O papel da medicina nessa área é fundamental, principalmente com relação à necessidade de ter profissionais especializados em tratar a população da terceira idade no país.

Esse movimento tem sido acompanhado por profissionais e instituições da área, que buscam criar novos cursos voltados para um melhor atendimento dos pacientes. Um exemplo disso é a abertura de novas opções de cursos pelo Ipemed, instituição especializada em pós-graduação para médicos, que começa o segundo semestre com novas opções, incluindo Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério, Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária, Reumatologia e Clínica em Dor.

“O perfil da população está mudando, as pessoas começam a viver mais tempo. Com isso, as demandas e as mazelas estão se modificando também, e a função de uma instituição do porte do Ipemed é trazer soluções. Um estudo recente de Harvard aponta que mulheres estão passando mais tempo de suas vidas sem fluxo menstrual e, dificilmente, encontram um profissional especializado. Para suprir essa necessidade, estamos com o curso Abordagem Integral à Saúde da Mulher no Climatério, em parceria com profissionais renomados titulados”, conta o diretor de Educação Continuada na Afya Educacional, André Raeli.

A instituição, que integra a Afya, maior grupo de faculdades de Medicina do Brasil em número de vagas, chegou ao Espírito Santo no início do ano trazendo seis especializações de pós-graduação para profissionais de medicina. Agora, com o início do segundo semestre, passa a ofertar toda a grade de cursos das outras unidades do país, sendo que alguns foram pedidos pelos profissionais.

“Além dos cursos ofertados pelo portfólio anterior, redesenhamos nossa grade de cursos para o segundo semestre e início de 2022 e estamos trazendo novidades e cursos que surgiram com a demanda local. O Ipemed trabalha com o olhar extensionista, base da educação em Saúde, pois é preciso ouvir as demandas da população e retornar a campo com essa solução”, observa.

Para Raeli, o objetivo é preencher uma lacuna – fruto de uma demografia médica crescente – uma vez que há menos vagas de residência médica do que egressos médicos. “Com isso, a tendência é termos cada vez mais médicos generalistas, tendo o Ipemed um papel relevante de promover uma educação continuada médica de qualidade, capacitando e lapidando suas formações”, avalia.

Um dos diferenciais é a parceria com as prefeituras da Grande Vitória e hospitais para atendimento gratuito Crédito: Ipemed/Divulgação

PARCERIA COM PREFEITURAS PARA ATENDIMENTOS GRATUITOS

Um dos diferenciais da instituição é permitir que os alunos ingressem a qualquer momento, sem necessidade de esperar um semestre, por exemplo. Segundo André Raeli, essa facilidade veio com a urgência trazida pela pandemia do novo coronavírus, quando em alguns momentos não era possível esperar um novo período para abrir novas turmas.

“Redesenhamos nossos projetos para conseguirmos fazer com que isso fosse possível. O aluno tem contato prévio com os professores e a ementa do curso. Ele ingressa no seu tempo e as disciplinas que ficaram para trás são repostas em um módulo adiante, sem perda do conhecimento. O objetivo é que o curso se molde de acordo com a necessidade do aluno”, explica Raeli.

Outro diferencial é a parceria com as prefeituras da Grande Vitória e hospitais. Os alunos dos cursos realizam atendimentos gratuitos nesses locais, suprindo a alta demanda de especialistas em determinadas áreas que, durante os períodos de isolamento social no ano passado, ficaram sem atendimento.

“É uma forma de dar vazão à fila de espera de especializações como nutrologia, dermatologia, que não eram considerados de urgência, mas com a retomada estão agora com uma quantidade grande de pessoas aguardando o atendimento. Temos feito uma média de 100 atendimentos por mês nessas parcerias e devemos aumentar isso nos próximos meses à medida que mais turmas são abertas”, adianta.

Os atendimentos são realizados tanto nas unidades de saúde e hospitais, quanto na própria sede do Ipemed, localizada em Vitória, que está programada para começar a funcionar ainda em setembro. “O prédio do Ipemed tem toda a estrutura para aulas e atendimento dos pacientes, que serão indicados por meio de convênio junto às Secretarias de Saúde da região”, observa.

Além de laboratórios e consultórios equipados para atendimento, a unidade conta com salas de aula, lounge, recepção e um rooftop, onde poderão ser organizados eventos e promovidos encontros e trocas de experiências entre os alunos. “Um dos nossos objetivos, além da educação de qualidade, é proporcionar networking e oportunidades para os profissionais que escolhem o Ipemed para a sua educação continuada”, comenta Raeli.

SAIBA MAIS

Ipemed começa o segundo semestre com novas opções de cursos de pós-graduação para médicos Crédito: Ipemed/Divulgação

Sobre o Ipemed: instituição de ensino superior que tem como foco ofertar cursos de pós-graduação para médicos formados. Para as aulas práticas, a instituição possui ambulatórios próprios e parcerias com instituições privadas e credenciadas pelo SUS.

instituição de ensino superior que tem como foco ofertar cursos de pós-graduação para médicos formados. Para as aulas práticas, a instituição possui ambulatórios próprios e parcerias com instituições privadas e credenciadas pelo SUS. Local: Rua André Carloni, número 60, Enseada do Suá, Vitória

Rua André Carloni, número 60, Enseada do Suá, Vitória Contato: (27) 9-9688-5615

(27) 9-9688-5615 Site: ipemed.com.br

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