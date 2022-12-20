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Publieditorial

Crédito facilitado para investir em projetos de energia limpa

Sicoob oferece linha de crédito Ecoar, voltada a ações de desenvolvimento sustentável, que pode ser adquirida com prazo de financiamento de até 72 meses

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 15:56

Sicoob Leste Capixaba

Sicoob Leste Capixaba

Publicado em 

20 dez 2022 às 15:56
Branded Sicoob
A linha de crédito Ecoar é voltada para pessoas e empresas que desejam financiar equipamentos para a produção de energia fotovoltaica, geotérmica ou eólica Crédito: Sicoob/Divulgação
A busca por fontes de energia renovável é uma das preocupações atuais da sociedade, tendo em vista a necessidade de ampliação das práticas sustentáveis para a preservação do meio ambiente e dos recursos finitos. Neste contexto, tem aumentado a adoção de alternativas energéticas no Brasil, como a energia eólica.
Uma das instituições que facilita o desenvolvimento de projetos de energia renovável é o Sicoob, por meio da liberação de recursos direcionados a este fim. A linha de crédito Ecoar é voltada para pessoas e empresas que desejam financiar equipamentos para a produção de energia fotovoltaica, geotérmica, eólica ou implantar projetos de sustentabilidade como captação de água da chuva e reciclagem de resíduos, por exemplo.
“O incentivo ao desenvolvimento sustentável é uma das nossas frentes de atuação, pois acreditamos que o cooperativismo deve contribuir para a construção de uma sociedade melhor. É por isso que simplificamos o repasse de recursos para viabilizar esse tipo de projeto”, destaca o diretor-executivo do Sicoob Leste Capixaba, Alair Giuriato.
O dirigente destaca que nos últimos anos houve uma procura crescente por este tipo de linha. Segundo Giuriato, a obtenção de economia na conta de luz é um dos principais benefícios para a instalação de placas de energia solar, por exemplo. “A economia pode chegar a até 80%, por isso que se torna tão vantajosa a instalação desses equipamentos.”
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Alair Giuriato: "O incentivo ao desenvolvimento sustentável é uma das nossas frentes de atuação, pois acreditamos que o cooperativismo deve contribuir para a construção de uma sociedade melhor" Crédito: Sicoob/Divulgação
A linha Ecoar pode ser adquirida com prazo de financiamento de até 72 meses e taxa pré-fixada a partir de 1,44% ao mês ou ainda com a opção de taxa pós fixada a partir de CDI+0,4% a.m. e prazo de 96 meses. Para adquirir, os interessados podem entrar em contato com a cooperativa por meio do aplicativo ou nas agências.
Michelle Manzoli, diretora operacional do Sicoob Leste Capixaba, pondera que o trabalho da cooperativa é focado na proximidade com o cooperado. “Desta forma, podemos entender de maneira certeira de que ele precisa para oferecer a solução mais adequada e com condições que o atendam”.
Instituição que apoia o Gazeta Empresarial Colatina, o Sicoob hoje conta com dois pontos de atendimento no Centro e em São Silvano.

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