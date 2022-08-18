Cores de sol a sol: marca de calçados apresenta nova coleção

Sandálias com tramas que valorizam a estética compõem looks impactantes e fashionistas Crédito: Itapuã/Divulgação

Inspirada no desejo e na vontade de aproveitar a vida, a Itapuã lança a coleção Cores de Sol a Sol para o Verão 23. Uma atmosfera positiva e vibrante toma conta da coleção, que tem uma cartela de tons solares, texturas e shapes modernos, perfeitos para compor looks divertidos e alegres que são a cara da temporada.

O ponto de partida desta coleção é a cartela de cores, que expressa o poder da moda para energizar corpo, mente e alma. Influenciada pela tendência da moda dopamina, a paleta reflete a onda de felicidade da estação com predominância dos tons: fresh (verde com pitada de amarelo), maré (azul médio) e pitaya (rosa suave).

Solar e energizante: marca de calçados aposta nas vibrações positivas da moda para corpo, mente e alma. Crédito: Itapuã/Divulgação

Os novos modelos do Verão 23 traduzem o mood leve e alto-astral do verão da Itapuã. Entre as principais construções da temporada, as sandálias com amarração em cores intensas, bico quadrado e tiras finas, que vão compor looks impactantes e fashionistas.

No salto: tiras finas em tons que impressionam vão dar ainda mais charme aos dias quentes que estão por vir Crédito: Itapuã/Divulgação

Outro destaque da coleção é a meia-pata, supertendência no cenário da moda internacional e nacional. Esse salto robusto e imponente retorna aos holofotes e aparece em sandálias e mules nos tons mais quentes da estação.

Uma das apostas da marca é a linha de bolsas, que ganha ainda mais espaço no mix de produtos, com modelos nas versões máxi e míni. Apresentadas no acabamento matelassê e alça com detalhe em corrente, elas surgem em tons fortes, adicionando ainda mais cor aos looks.

Sandália meia-pata, supertendência no cenário da moda internacional e nacional, garante imponência ao visual Crédito: Itapuã/Divulgação