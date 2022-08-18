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Cores de sol a sol: marca de calçados apresenta nova coleção

Com mood leve e alto-astral, Itapuã lança  "Verão 23", com sandálias que  atraem pela paleta de tons iluminados e shapes modernos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

18 ago 2022 às 15:56

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 15:56

Coleção Itapuã Verão 23
Sandálias com tramas que valorizam a estética compõem looks impactantes e fashionistas Crédito: Itapuã/Divulgação
Inspirada no desejo e na vontade de aproveitar a vida, a Itapuã lança a coleção Cores de Sol a Sol para o Verão 23. Uma atmosfera positiva e vibrante toma conta da coleção, que tem uma cartela de tons solares, texturas e shapes modernos, perfeitos para compor looks divertidos e alegres que são a cara da temporada.
O ponto de partida desta coleção é a cartela de cores, que expressa o poder da moda para energizar corpo, mente e alma. Influenciada pela tendência da moda dopamina, a paleta reflete a onda de felicidade da estação com predominância dos tons: fresh (verde com pitada de amarelo), maré (azul médio) e pitaya (rosa suave).
Coleção Itapuã Verão 23
Solar e energizante: marca de calçados aposta nas vibrações positivas da moda para corpo, mente e alma. Crédito: Itapuã/Divulgação
Os novos modelos do Verão 23 traduzem o mood leve e alto-astral do verão da Itapuã. Entre as principais construções da temporada, as sandálias com amarração em cores intensas, bico quadrado e tiras finas, que vão compor looks impactantes e fashionistas.
Coleção Itapuã Verão 23
No salto: tiras finas em tons que impressionam vão dar ainda mais charme aos dias quentes que estão por vir Crédito: Itapuã/Divulgação
Outro destaque da coleção é a meia-pata, supertendência no cenário da moda internacional e nacional. Esse salto robusto e imponente retorna aos holofotes e aparece em sandálias e mules nos tons mais quentes da estação.
Uma das apostas da marca é a linha de bolsas, que ganha ainda mais espaço no mix de produtos, com modelos nas versões máxi e míni. Apresentadas no acabamento matelassê e alça com detalhe em corrente, elas surgem em tons fortes, adicionando ainda mais cor aos looks.
Coleção Itapuã Verão 23
Sandália meia-pata, supertendência no cenário da moda internacional e nacional, garante imponência ao visual Crédito: Itapuã/Divulgação
O sol direciona a nova coleção da Itapuã, que traz uma combinação perfeita do que há de mais gostoso e o melhor da moda para todos os estilos.

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