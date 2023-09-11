Cooperativa de saúde do ES investe em novas parcerias, tecnologia e humanização

Com cerca de 2.500 médicos cooperados e 2.700 colaboradores, a Unimed Vitória tem mais de 400 mil beneficiários Crédito: Divulgação

Em 1979, um grupo de 26 médicos se uniu para dar início a um sonho: criar uma cooperativa voltada para o mercado de saúde capaz de prestar um atendimento de excelência para a população capixaba e, ao mesmo tempo, fortalecer e integrar a classe médica. Passados 44 anos, a Unimed Vitória segue mostrando que o esforço não foi em vão. Com cerca de 2.500 médicos cooperados e 2.700 colaboradores, que atendem a mais de 400 mil beneficiários, a cooperativa segue avançando, a fim de proporcionar o melhor cuidado a cada um.

“Nós sabemos o quão preciosa a saúde é para as pessoas e queremos honrar o nosso compromisso de oferecer competência técnica e cuidado humanizado aos nossos beneficiários. Por isso, desde março deste ano, nós implantamos o plano Avança Unimed Vitória, que é formado por três pilares: agilidade, simplicidade e austeridade. Estamos revendo processos, expandindo áreas, desenvolvendo novas possibilidades de serviço. Tudo isso para melhorar sempre. A evolução precisa ser constante”, afirma o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.

Junto do plano Avança Unimed Vitória, a cooperativa adotou o lema “Somos Feitos por Muitas Mãos e Vozes”. O diretor de mercado, Dejair Cordeiro, explica que a frase evidencia a visão da cooperativa para o futuro. “Nós temos um compromisso com os princípios e o fortalecimento do cooperativismo no Estado e no Brasil. E a gestão democrática é a base de uma cooperativa. Por isso, nós incentivamos a participação de todos os cooperados na gestão. Eles são essenciais no dia a dia da população e sabem o que é preciso para avançarmos.”

Fabiano Pimentel: "Queremos honrar o nosso compromisso de oferecer competência técnica e cuidado humanizado aos nossos beneficiário" Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

Avanços

Em 2023, a cooperativa expandiu sua capacidade de atendimento. No primeiro semestre, cerca de 510 mil foram realizados somente em suas unidades próprias, entre consultas, internações e exames, sem contar com a rede prestadora (outras unidades e hospitais que atendem por meio do plano Unimed Vitória). No Hospital Unimed, que é referência na Grande Vitória, já foram mais de 140 mil atendimentos, com uma média de 20 mil por mês.

Houve ainda a abertura do Pronto-Atendimento para crianças. Assim, somente os casos de urgência e emergência passaram a ser direcionados para o Pronto-Socorro Infantil, que também ampliou a capacidade de atendimentos.

Outro ponto de atenção foram os agendamentos de exames. Para ampliar as marcações, a Unimed Diagnóstico expandiu a agenda e agora eles podem ser feitos, inclusive, durante as madrugadas, além dos fins de semana. Ressonâncias, por exemplo, podem ser marcadas para até às 3h de segunda à sexta e até a meia noite aos sábados e domingos.

Diretoria Unimed Vitória 2023 - 2027 Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

“Nós identificamos que havia essa demanda por conta de pessoas que, em razão de compromissos familiares e de trabalho, não conseguiam fazer exames por não terem horários disponíveis durante o dia. Essa ampliação é uma forma de permitir que todos possam se cuidar melhor. É uma forma de cuidar”, diz a diretora de Recursos Próprios, Adriana Botti.

Parceria com centro de neurodesenvolvimento

Uma das novidades da Unimed Vitória é o estabelecimento de uma parceria com a Unin, um centro de neurodesenvolvimento que será inaugurado este mês na Serra. Construído pela holding Unimed - UVXP, o local atenderá crianças e adolescentes neurodivergentes, com quadros como o autismo. Ele contará com 16 salas de atendimento nas especialidades de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e pedagogia.

“O número de diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA) aumenta a cada ano. Estudos do CDC (Central of Disease Control) mostram que a prevalência de autismo passou de 1 a cada 160 crianças nascidas em 2004 para 1 a cada 36 em 2023. Com essa nova parceria, nós proporcionaremos um atendimento qualificado a esses pacientes”, avalia o diretor de Provimento de Saúde, Alexandre Tironi.

Alta complexidade e inovação

Um dos objetivos da Unimed Vitória é ser referência no atendimento de alta complexidade. Para isso, existe no Hospital Unimed o programa “Vocacionar”, criado para estruturar equipes médicas e processos. Em 2022, com o Vocacionar Ortopedia, o volume de cirurgias ortopédicas na unidade aumentou 37%. Além disso, mais cirurgias de médio e grande porte foram realizadas.

Apostando na inovação, a cooperativa possui o programa Pulsar. Por meio dele, os colaboradores são estimulados a apresentarem suas ideias. Também são feitas parcerias com startups capixabas.