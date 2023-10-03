Cooperativa de crédito do ES impulsiona cultivo de café

O Sicoob ES está disponibilizando linhas de crédito especiais para os produtores de café Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Os produtores rurais do Espírito Santo podem contar com mais crédito para investir no próprio negócio e, assim, fortalecer o agronegócio capixaba. O Sicoob ES está disponibilizando cerca de R$ 2,2 bilhões para investimento e custeio de implementação, manutenção e comercialização da produção rural, sendo grande parte desses recursos voltados para o café, até final de 2024.

Aliás, essa ampliação de capital já vem acontecendo. O crescimento da carteira de crédito rural do Sicoob ES superou, no primeiro semestre de 2023, a marca de R$ 1,7 bilhões. Isso representou um aumento de 61% em relação ao primeiro semestre de 2022.

O diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair Giuriato, conta que a parceria com o agronegócio sempre esteve no DNA da cooperativa. E não é à toa que a organização é a maior repassadora de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) no ES.

O diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair Giuriato, acredita que a concessão de créditos para os produtores de café é fundamental para desenvolver o setor como um todo Crédito: Sicoob/Divulgação

“Durante esses anos de atuação, nós disponibilizamos diversas linhas para o subsídio de despesas e investimentos, adequando o pagamento das taxas ao porte da lavoura e de acordo com o retorno do empreendimento, que pode ser custeio da implementação, da manutenção da lavoura e até da comercialização do produto”, explica.

O Plano Safra 2023/2024 é um programa que tem como objetivo apoiar o setor agropecuário e oferecer linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais, desde os agricultores familiares até os maiores empresários.

Em todo o Brasil, o Sicoob projeta movimentar mais de R$ 52 bilhões no ano-safra 2023/2024 com produtores rurais. Esse número representa um aumento de aproximadamente 33% em relação à safra anterior, em que foram concedidos cerca de R$ 39 bilhões em crédito para pequenos e médios produtores, em sua maioria.

Só o Sicoob do Espírito Santo destina R$ 2,2 bilhões para o agronegócio. Esse recurso é 42% maior do que foi disponibilizado na safra passada.

Via de mão dupla

Douglas Peruchi é produtor de café na zona rural de Linhares, município da Região Norte do Estado. De acordo com ele, não foi ele quem recorreu ao Sicoob ES, e sim a cooperativa que o encontrou.

Douglas Peruchi, com sua família, segue a tradição e continua firmando parcerias com o Sicoob ES para investir na sua produção de café Crédito: Arquivo pessoal

“Desde criança acompanhava a relação do meu pai com o Sicoob. Ele fez parte da cooperativa por mais de 40 anos. Eventualmente ele acabou se aposentando, mas nós continuamos procurando o Sicoob para firmar parceria com a nossa produção. Permaneci nesta rota e abri uma conta há mais de 20 anos”, narra.

O cafeicultor ainda conta que o fator decisivo para ele continuar há mais de duas décadas com o Sicoob é que ele consegue a liberação de créditos para investir e, ainda, fechar acordos com condições de pagamento justas para investir na produção com mais tranquilidade.

“Por entender que o Sicoob ES é uma cooperativa, sempre encarei minha relação com a equipe da cooperativa como uma via de mão dupla. Isso porque o investimento na agricultura, muitas vezes, é alto e, para produzir, precisamos recorrer ao diálogo aberto com o Sicoob”, observa.

Para ele, nessa via, o seu dever é cultivar com responsabilidade e produzir um café de qualidade. “Noventa por cento do movimento da minha propriedade aconteceu graças aos recursos liberados pelo Sicoob. Hoje temos mais áreas para cultivar café, uma infraestrutura mais completa e ainda consigo proporcionar uma vida melhor para minha família”, afirma.