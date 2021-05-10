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Construtora lança mil apartamentos com parcelas menores que o aluguel

Morar prepara o lançamento de dois condomínios-clube na Serra e em Vila Velha. Com entrada facilitada, as opções são para quem tem renda familiar a partir de R$ 2.500

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:39

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

10 mai 2021 às 18:39
Com condições facilitadas e novas ofertas de financiamento, é possível morar em um condomínio-clube completo com parcelas que cabem no bolso.
Com condições facilitadas e novas ofertas de financiamento, é possível morar em um condomínio-clube completo com parcelas que cabem no bolso. Crédito: Divulgação/Morar
O sonho do apartamento próprio faz parte do imaginário de quase todo brasileiro. Mas como tornar isso realidade ainda é a dúvida de muitos. Documentos, prestações ou o valor da entrada podem assustar quem vai comprar o primeiro imóvel. Entretanto, com condições facilitadas e novas ofertas de financiamento, é possível morar em um condomínio-clube completo com parcelas que cabem no bolso.
“Morei a vida toda de aluguel e acreditava que comprar um apartamento próprio era um sonho muito distante. Mas pensei errado. Quando resolvi financiar o meu apartamento, consultei a Morar Construtora e tudo se encaminhou muito bem. Hoje, eu digo que temos sempre que acreditar e ir em frente”, relata a vendedora Mônica Sobrinho.
Moradora há quase um mês do Vista da Reserva, em Camará, na Serra, ela descreve o processo de financiamento como uma experiência gratificante. O condomínio-clube que antes parecia impossível, hoje ela chama de lar.
Os condomínios-clube contam com opções de 2 e 3 quartos com ou sem suítes e até quintal privativo.
Os condomínios-clube contam com opções de 2 e 3 quartos com ou sem suítes e até quintal privativo Crédito: Divulgação/Morar
Devido ao sucesso desse empreendimento, o diretor comercial da Morar, Filippe Vieira, revela que a construtora prepara mais um lançamento na região. Isso porque a infraestrutura completa e o potencial de valorização têm atraído investidores para Porto Canoa, na Serra. Mas não para por aí.
Filippe Vieira também destaca que a Morar prepara outro condomínio-clube em Vale Encantado, em Vila Velha. Apenas em maio, a construtora oferecerá cerca de mil unidades nos dois empreendimentos, com amplas áreas de lazer e toda estrutura de segurança.
"“Temos ofertas para quem quer morar tanto em Vila Velha quanto na Serra. Nosso objetivo é oferecer mais oportunidades de comprar um imóvel. Muitas pessoas adiam esse sonho por achar que não possuem condições para isso, mas com um bom financiamento e a entrada parcelada, é possível fazer com que ele caiba no bolso"
Filippe Vieira - Diretor comercial da Morar Construtora
Os preços das unidades são a partir de R$ 152 mil, com financiamento e subsídio pelo programa Casa Verde e Amarela, para quem tem renda familiar a partir de R$ 2.500.
Ambos os condomínios contarão com condições especiais no pré-lançamento: o de Vila Velha é nesta quarta-feira (12) e o da Serra é na quarta-feira (19). Os interessados que efetuarem a compra nestas datas terão descontos de R$ 2 mil em todas as unidades, entrada parcelada em até 72 vezes, além de taxas do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis  (ITBI) e registro inclusas. 
Após esse período, os empreendimentos ainda contarão com entrada facilitada e parcelas menores que o valor do aluguel.
“As primeiras unidades são sempre as mais disputadas porque possuem as melhores condições. Nossos condomínios em geral contam com opções de 2 e 3 quartos com ou sem suíte e até com quintal privativo”, comenta o diretor comercial da Morar Construtora, Filippe Vieira.
As unidades contam ainda com quadras recreativas, salões de festa aberto e fechado, ginástica, parquinho e campinho gramado. Opções completas para se divertir sem sair de casa.
As unidades contam ainda com quadras recreativas, salões de festa aberto e fechado, ginástica, parquinho e campinho gramado. Opções completas para se divertir sem sair de casa Crédito: Divulgação/Morar

MORAR EM PORTO CANOA

Com excelente localização e comércio por todo o lugar, Porto Canoa fica próximo às praias de Jacaraípe e Manguinhos e possui fácil acesso às avenidas Central, Civit e Norte-Sul. Para os programas em família, o morador do bairro também tem uma pracinha recheada de atrações de lazer, música e muitas opções gastronômicas.
“O local está pronto, conta com infraestrutura completa e é muito procurado por moradores da região. Além disso, está localizado em áreas de plena expansão com supermercados, padarias, academia e outros serviços ao redor”, pontua Filippe Vieira.

MORAR EM VILA VELHA

Já Vale Encantado, em Vila Velha, é uma das regiões no município que tem se destacado devido ao potencial de valorização.
Próximo às principais rodovias, a orla, shoppings e faculdades, o bairro tem três unidades municipais de educação, uma escola estadual de ensino fundamental e médio e uma unidade privada.
Além disso, a região abriga uma unidade básica de saúde, academia popular, quadra poliesportiva e parque infantil.
“É uma região muito bonita com áreas bem preservadas e um potencial de crescimento interessante. Acredito que é um ótimo bairro para quem procura por tranquilidade, facilidade em deslocamento e proximidade ao comércio e estruturas que podem agregar na qualidade de vida”, afirma a subsecretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade da Prefeitura de Vila Velha, Moema de Jesus Calazans.
Apenas em maio, a construtora oferecerá cerca de mil unidades nos dois empreendimentos, com amplas áreas de lazer e toda estrutura de segurança.
Apenas em maio, a construtora oferecerá cerca de mil unidades nos dois empreendimentos, com amplas áreas de lazer e toda estrutura de segurança. Crédito: Divulgação/Morar

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