Construtora do ES entrega dois empreendimentos antes do prazo

Moradores do Morada Mar do Leste participaram da entrega do empreendimento, que teve a primeira reunião do condomínio e um coquetel de celebração Crédito: Cloves Louzada

Dois empreendimentos da Grand Construtora estão sendo entregues antes do prazo previsto. A primeira entrega aconteceu no dia 4 de maio, do Morada Mar do Leste, em Vila Velha, que contou com a primeira reunião do condomínio e também um coquetel de celebração assinado por Karla Brandão.

Localizado em Itaparica, o Morada Mar do Leste conta com unidades de 2 e 3 quartos com suíte. O lazer é completo e mobiliado com piscina, sauna, área gourmet, churrasqueira e confraria. Próximo ao calçadão e à praia, o empreendimento alia conforto e qualidade de vida e tem seu paisagismo com foco na biofilia.

Para o sócio-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, realizar duas entregas de empreendimentos logo após um período de escassez de insumos e também de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, é um grande feito.

“Mesmo durante esse período mais difícil, conseguimos entregar nossas obras com antecedência do prazo previsto. É a nossa forma de honrar o compromisso de entregar produtos únicos e ousados com a máxima agilidade, aumentando, por consequência, a nossa credibilidade junto ao mercado”, avalia.

O Morada Mar do Leste está localizado em Vila Velha e foi entregue no início de maio Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Segundo ele, o Morada Mar do Leste encerra um “ciclo” iniciado pela empresa, com empreendimentos voltados para médio padrão, que agora passa a focar em produtos de luxo, como é o caso do Taj Home Resort, em Vila Velha, e do Una Residence, em Vitória.

"Todos os nossos empreendimentos, inclusive os de médio padrão, mostram o DNA da empresa, que é garantir a cada morador, em qualquer unidade de qualquer empreendimento Grand, a melhor vista, conforto e, o principal: tempo para curtir a vida, com prazer e exclusividade." Rodrigo Barbosa - Sócio-presidente da Grand Construtora

Na Praia do Suá

O segundo empreendimento a ser entregue antecipadamente será o Grand Suá Tower, no mês de junho. Segundo Barbosa, esta será a primeira entrega da construtora em Vitória, inaugurando os novos projetos voltados para o luxo e alto padrão.

O empreendimento está localizado na Praia do Suá, como diz o seu nome e tem seu projeto assinado por Gregório Repsold em uma torre de 25 andares. Todos os apartamentos são voltados para a vista da Baía de Vitória.

O Grand Suá Tower fica em Vitória e sua entrega acontece no final de maio Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Cada unidade tem 2 quartos com suíte e somente três apartamentos por andar. Nos últimos andares está localizado o lazer, com espaço gourmet, academia e piscina. A entrega das chaves aos moradores acontecerá neste espaço, com um coquetel exclusivo para eles.

“Tem sido gratificante poder fazer essas entregas antes do prazo previsto, pois depois desses anos de incertezas na economia por conta da pandemia, é uma forma de mostrarmos toda a nossa credibilidade. O contentamento do cliente é um resultado muito importante para a empresa. Acreditamos na consistência de fazer tudo com fidelidade”, afirma.

Para ele, a empresa tem compromisso em entregar sempre antes e melhor do que prometido: todos os empreendimentos, cada detalhe de dentro do apartamento ou das áreas comuns são entregues como divulgados, revestidos, montados e decorados, no caso das áreas comuns.

“Cada empreendimento da Grand é um compromisso com nossos clientes. Não trabalhamos com uma previsão, mas sim com a certeza da entrega no prazo ou antecipadamente”, finaliza.

Coquetel de entrega do Morada Mar do Leste da Grand Construtora

Sobre a Grand Construtora