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Construtora celebra 100% de eficiência na entrega de imóveis

Morar vai expandir o negócio para outras praças e, ainda em 2021, apresenta novo projeto para Cariacica
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 19:14

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 19:14

Morar Construtora - Vista Barcelona
A Morar comemora 40 anos de existência realizando o sonho do seu público Crédito: Morar Construtora/Divulgação
Relacionamento de confiança com os clientes, qualidade dos empreendimentos e compromisso de entrega. São vários os motivos para a Morar Construtora comemorar os seus 40 anos de existência, completados no último dia 4 de junho.
Em toda a sua história, 100% das obras foram entregues no prazo prometido aos clientes em contrato, com mais de 10 mil unidades já construídas. A Morar Construtora acredita que estar na memória dos capixabas tem tudo a ver com responsabilidade e respeito ao longo dessas quatro décadas.
Genuinamente capixaba, a empresa é inclusive certificada pela ISO 9001 já há 23 anos. “Nós entendemos que não construímos apenas edifícios, construímos também locais onde as pessoas vão morar e realizar seus sonhos, seja em um prédio residencial, seja em um edifício comercial. Levamos esse compromisso a sério e acredito que essa nossa essência é o que chega ao grande público de todo o Espírito Santo”, afirma Rodrigo Almeida, presidente da Morar.
Para ele, relacionamentos de confiança são a grande força que move as pessoas. “Isso é um compromisso contínuo da Morar nestes últimos 40 anos com clientes, parceiros, colaboradores ou fornecedores”, completa.

MORAR EM CARIACICA

A novidade deste ano nessa longa trajetória é que a Morar, ainda em 2021, vai para uma nova praça, com o lançamento do primeiro condomínio-clube da #MorarEmCariacica, levando ao município o padrão de qualidade e sustentabilidade da empresa com entrada facilitada e parcelas menores que o aluguel.
Morar Construtora
Rodrigo Almeida, presidente da Morar, ressalta compromisso em manter a confiança do consumidor Crédito: Morar Construtora/Divulgação
"Para apresentar o empreendimento para a cidade, também teremos uma nova loja da Morar no Shopping Moxuara, com apartamento decorado, maquetes, a nossa já conhecida Cora e, é claro, o atendimento sempre disposto da nossa equipe de vendas", pontua o presidente.

HISTÓRIA

Rodrigo Almeida diz que a construtora se empenha em entender os desejos do público.
"Cada condomínio Morar é entregue com diferenciais que consideram a experiência de todos os clientes anteriores. São 40 anos de história que aprimoram cada um dos empreendimentos. O resultado disso pode ser visto nas vendas e na recomendação de cada cliente Morar. Nossa equipe de projetos e comercial consegue entender demandas e transforma isso em soluções que mudam a vida das pessoas”, sustenta.
Para comemorar e contar um pouco dessa história, a Morar Construtora está compartilhando este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hRLzqsiUCr8

ISO 9001

Além de ser o ano em que a Morar completa 40 anos de experiência no mercado, a empresa também comemora 23 anos consecutivos de certificação pela ISO 9001, concedida a empresas que mantêm um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) voltado ao desenvolvimento de forma mais ágil e focado na satisfação dos clientes. A construtora, inclusive, foi a primeira no Estado a ser certificada.
A ISO 9001 é uma norma internacional que busca trazer confiança ao cliente de que os produtos e serviços de uma empresa serão criados de modo repetitivo e consistente. Reconhecido no mundo todo, o selo foi criado para que as empresas atinjam metas e garantam a eficiência na produção e na entrega dos resultados.

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