Construtora capixaba se especializa na retomada de obras no ES

As três torres ao centro da foto compõe o Residencial Mares da Costa, retomado e entregue pela Javé Construtora, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Pedro Cabral

Um grande empreendimento não é feito apenas de blocos e cimento. Muito pelo contrário. Antes de colocar a mão na massa, uma equipe especializada se dedica para garantir a qualidade da edificação por meio de um bom projeto arquitetônico que agregue tanto a vida dos futuros moradores quanto à cidade e ao entorno. Essa é a missão da Javé Construtora.

Com 18 anos de atuação, a empresa tem se especializado na retomada de obras paradas de outras construtoras, uma oportunidade de aquecer o mercado imobiliário que está em alta. Além disso, a Javé também se prepara para lançar o primeiro empreendimento horizontal de seu portfólio, que será desenvolvido em Vargem Alta, na região Serrana do Estado, ainda no primeiro semestre deste ano.

Todo esse sucesso só é possível graças aos colaboradores que vestem a camisa da marca. É o caso do Alex da Silva Barreira, por exemplo, que é coordenador do setor financeiro, mas entrou na empresa como office boy. Há 10 anos na Javé, o profissional conta que assim que surgiu uma vaga na área em que trabalha atualmente, inscreveu-se e desde então segue trilhando um caminho na construtora.

Alex da Silva Barreira é coordenador do setor financeiro, mas entrou na empresa há 10 anos como office boy Crédito: Arquivo pessoal

“Entrei na Javé quando estava fazendo um curso de automação, mas devido às oportunidades que me foram oferecidas decidi mudar de área. Hoje, a bagagem que eu tenho foi adquirida dentro da empresa e me sinto realizado”, revela.

Essa cultura de reconhecer os profissionais da casa faz parte da história da Javé, conforme explica a supervisora de marketing Fernanda Vasconcellos, que atua na empresa desde agosto de 2020.

Segundo ela, os resultados conquistados até hoje são frutos de uma rotina de trabalho cheia de liberdade criativa e preocupada em oferecer o melhor aos clientes.

“Sempre digo que os funcionários são espelhos dos gestores e aqui temos uma cultura de reconhecer nossos profissionais e buscar sempre o melhor. A Javé vem se consolidando cada vez mais no mercado porque preza pela qualidade e o acabamento de seus empreendimentos acima de tudo”, descreve.

Segundo a supervisora de marketing da Javé Construtora, Fernanda Vasconcellos, reconhecer os profissionais faz parte da cultura da empresa Crédito: Gilberto Moulin

18 anos de história

Quem também passou a integrar o time da construtora desde agosto de 2020 foi o diretor comercial e financeiro, Diego Freire. “Desde que entrei, temos aprimorado os nossos serviços e processos para entregar empreendimentos diferenciados ouvindo o mercado, os clientes e todas as áreas da empresa. São 18 anos de história que começam com o nosso presidente e fundador José Luiz Nunes e nossa querida Margarete Massariol do Financeiro junto a ele. O comprometimento diário deles eleva o comprometimento de todo o time a cada ano”, pontua.

O executivo explica que a Javé Construtora agora se prepara para dar mais um passo no mercado imobiliário capixaba com o lançamento do seu primeiro empreendimento horizontal em Vargem Alta, próximo ao Monte Verde Golf & Resort. De acordo com Diego Freire, o condomínio contará com um total de 108 lotes, a partir de 1.000m² e uma área de lazer completa e com a qualidade Javé.

Diego Freire é diretor comercial e financeiro da Javé Construtora desde agosto de 2020 Crédito: Gilberto Moulin

“A média dos lotes é de 2.200m² variando de 1.000m² até 5.000m², com piscina aberta e aquecida com spa, quadras diversas, brinquedoteca, trilhas, coworking e muitas outras novidades que a Javé vai trazer como um diferencial do seu produto. Tudo equipado, decorado e climatizado”, aponta.

Gerar valor

Diego Freire também ressalta que desde que a construtora tem se especializado, recentemente, na retomada de obras paradas por outras empresas, a Javé tem sido procurada para revisitar projetos e viabilizá-los.

Até o momento, três obras já foram retomadas e entregues, incluindo um empreendimento com três torres. Outra obra está em fase de construção e três novos projetos estão em fase de estudo. “Sempre ajustamos o projeto à realidade atual. Desde fachada, área de lazer, tecnologia, sustentabilidade e acabamentos internos e externos”, detalha.

Ele também explica que, para a retomada, a Javé precisa verificar a legalidade e segurança jurídica do empreendimento, assim como deve ser firmado um acordo entre a construtora antiga e os adquirentes.

“Acho que esse é um trabalho bem capixaba, verdadeiramente Made in ES, porque estamos nos preocupando em revitalizar uma área e agregar valor ao bairro, a cidade, gerar empregos e aumentar a beleza do entorno”, finaliza Diego Freire.

Javé Construtora

Site: javeconstrutora.com.br

Telefone: (27) 3077-1414

Endereço: R. Major Nodge Ulisses de Oliveira, 15, Vila Velha - ES