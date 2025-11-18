Conheça o Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória

Conteúdo de Marca

Nova unidade dispõe de complexo esportivo, área de convivência e estrutura inédita na Capital

18 de novembro de 2025

A EAV é um dos empreendimentos do Grupo Buaiz, que já investiu o total de R$ 100 milhões em educação com a construção das duas unidades escolares Crédito: EAV/Divulgação

Educação de qualidade exige um corpo de professores qualificados, mas também boa infraestrutura e tecnologia de ponta. Tudo para garantir aos alunos as melhores oportunidades dentro do ambiente escolar. O novo Campus da Escola Americana de Vitória (EAV), localizado no sítio aeroportuário de Vitória, acaba de ser inaugurado e conta com tudo isso em uma área de 43 mil m².

Com salas de aula, laboratórios modernos, quadras poliesportivas, campo de futebol, áreas verdes e espaços de socialização, a nova unidade busca oferecer uma experiência educacional completa, que integra aprendizado, bem-estar e inovação. As atividades no novo espaço terão início em 2026, com turmas do Ensino Fundamental II (Middle School) e Ensino Médio (High School), como explica Cristiano Carvalho, CEO da EAV.

“O Campus Aeroporto, um dos primeiros instalados no sítio aeroportuário de Vitória, representa um marco significativo na trajetória da EAV. As matrículas estão abertas tanto para o novo campus quanto para o campus Álvares, que segue oferecendo vagas da Educação Infantil (Preschool) ao Ensino Fundamental I (Elementary)”, destaca.

Em sete anos de trajetória, a Escola Americana de Vitória consolidou-se como referência em ensino internacional Crédito: EAV/Divulgação

Com 6 mil m² dedicados ao esporte e lazer, o novo campus conta com duas quadras de tênis, duas quadras poliesportivas cobertas, campo de futebol, duas quadras de beach tennis, quadra de pickleball, área de alongamento, espaços para tênis de mesa e estrutura para bola ao mastro.

“Isso porque a EAV reconhece o esporte como pilar fundamental da formação integral, promovendo equilíbrio entre o desenvolvimento físico, emocional e acadêmico. O espaço foi idealizado como um verdadeiro clube de convivência — um benefício exclusivo para as famílias da comunidade escolar”, reforça.

Área de convivência inédita

Entre as novidades está a área de convivência ao ar livre com mais de 28 mil m². Cristiano Carvalho afirma que o Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória foi idealizado para ser um grande centro de vivência para toda a comunidade escolar.

A nova unidade inclui espaços abertos para práticas de alongamento, yoga e atividades de relaxamento, além de amplos espaços de lazer e socialização que promovem a integração entre alunos, professores e famílias.

Com mais de 28 mil m² de área de convivência ao ar livre, o Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória foi idealizado para ser um grande centro de vivência Crédito: EAV/Divulgação

Excelência internacional

Reconhecida como a única escola verdadeiramente internacional do Espírito Santo, a EAV segue padrões acadêmicos globais, Common Core Americano, MYP (IB) e AP® (Advanced Placement®) do College Board, oferecendo imersão total em inglês e formação integral voltada a competências cognitivas, socioemocionais e interculturais.

“O Campus Aeroporto materializa nossa visão de futuro, uma escola que inspira, transforma e conecta o Espírito Santo ao mundo”, destaca Cristiano Carvalho.

Certificada como Apple Distinguished School, a EAV está entre um grupo seleto de escolas no mundo que utilizam tecnologia como ferramenta pedagógica estratégica. O novo campus terá rede 100% em fibra óptica e telas interativas 4K com proteção antimicrobiana, proporcionando uma experiência de aprendizado digital e colaborativa.

Reconhecida como a única escola verdadeiramente internacional do Espírito Santo, a EAV segue padrões acadêmicos globais Crédito: EAV/Divulgação

Assinado pelo Estúdio Protobox, sob a liderança dos arquitetos e professores Wilson Barbosa Neto e Renata La Rocca, o projeto do Campus Aeroporto prioriza sustentabilidade, integração e conforto.

“Sua concepção valoriza a harmonia entre os espaços e o respeito ao meio ambiente, com uma implantação que aproveita a ventilação cruzada, a iluminação natural e o uso de materiais de baixo impacto ambiental. A execução ficou a cargo da Retrofit Engenharia, empresa com ampla experiência em obras educacionais”, pontua.

Educação que transforma

A EAV é um dos empreendimentos do Grupo Buaiz, que já investiu o total de R$ 100 milhões em educação com a construção das duas unidades escolares, Campus Álvares e Campus Aeroporto.

Para Americo Buaiz Filho, presidente da EAV, o Campus Aeroporto reforça o legado do grupo de investir em projetos relevantes e transformadores.

“O pioneirismo está em todas as nossas áreas de atuação. Buscamos ser relevantes, no sentido de fazer a diferença na vida das pessoas, e nada é mais relevante do que a educação, que gera oportunidades e cidadania. A EAV traduz fortemente esses valores, ao se consolidar como a primeira escola internacional do Estado e oferecer uma formação de excelência”, reforça.

Em sete anos de trajetória, a Escola Americana de Vitória consolidou-se como referência em ensino internacional, atraindo famílias em busca de um modelo contemporâneo e de excelência. “Ampliamos nossa proposta educacional com um ambiente moderno e inspirador, preparado para formar alunos com visão global e identidade capixaba”, finaliza Mariana Buaiz, vice-presidente da EAV.

Escola Americana de Vitória

