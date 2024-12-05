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Com metodologia adaptada à nova geração, alunos do Sesi ES ganham destaque internacional

Maior rede ensino particular do Estado usa metodologia inovadora que promove uma aprendizagem interdisciplinar e contextualizada, para atender às demandas da nova geração, a Alpha

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 16:22

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 dez 2024 às 16:22
Sesi Matrículas 2024 - Foto de Renan Donato - FINDES
Sesi está com matrículas abertas para o ano que vem  Crédito: Renan Donato / Findes/ Divulgação
Imersa na tecnologia, questionadora e criativa. Essas são só algumas das principais características da geração Alpha, nome dado aos nascidos a partir de 2010 e às crianças que ainda vão nascer até o final de 2025. Sendo a primeira geração de nativos digitais, a maioria desses pequenos já estão nas escolas, no ensino fundamental, e exigem das instituições de ensino uma verdadeira transformação no método de aprendizagem tradicional.
Atenta a essas transformações, a Rede Sesi no Espírito Santo já se preparou antecipadamente para atender às demandas da nova geração. A escola oferece aos seus alunos um ensino baseado na metodologia STEAM (sigla em inglês para Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics), abordagem educacional que integra as áreas de conhecimento de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática e proporciona uma aprendizagem interdisciplinar e contextualizada, estimulando o aluno a ser protagonista de seu aprendizado.
O Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, foi o primeiro a empregar a metodologia aliada a uma infraestrutura de ponta, incluindo laboratórios de ciência e tecnologia, bibliotecas atualizadas, áreas de convivência e espaços para atividades esportivas. Pelo ambiente que incentiva o acesso a recursos e ferramentas de ensino e aprendizagem, a unidade é uma das Escolas Sesi de Referência, e foi a primeira da Região Sudeste a ter esse título.
“A geração Alpha é totalmente tecnológica, o que pede uma educação mais personalizada e focada no indivíduo. Não é mais possível trabalhar com a ideia de uma sala de aula em que o aluno recebe os conteúdos sem questionar. Por isso, em nossa escola de referência, já mudamos o formato da sala de aula tradicional para algo mais dinâmico, colocando as carteiras em círculo, o que promove debates e participação", conta a gerente executiva de Educação do Sesi ES e do Senai ES, Tatiane Franco.
Até o final de 2025, outras quatro unidades serão transformadas em Escolas Sesi de Referência: Araçás (Vila Velha), Linhares, Aracruz e Maruípe (Vitória). Com os investimentos, serão ofertadas 2.276 novas vagas, consolidando o Sesi como a maior escola da rede privada do Espírito Santo. Atualmente, cerca de 10 mil alunos estudam no Sesi ES.

Para além da sala de aula

Vídeo do trabalho feito pelo estudante Pedro Henrique - ele recriou a Escola Sesi de Referêcnia no Minecraft - Créditos Sesi Findes Arquivo
Trabalho feito pelo estudante Pedro Henrique, que recriou toda a Escola Sesi de Referência no Minecraft  Crédito: Sesi/ Findes Arquivo/ Divulgação
A rede de ensino também utiliza outras ferramentas educacionais que colocam o aluno para desenvolver, na prática, os conceitos aprendidos em sala, com foco na resolução de problemas e na prototipagem. Alguns exemplos disso são o projeto F1 in Schools, projeto internacional da Fórmula 1 que explora competências técnicas que vão desde robótica e engenharia até ensinamentos de marketing e gestão, e o Minecraft for Education, que usa um dos jogos mais famosos do mundo como forma de construir o conhecimento.
Um dos alunos que teve a realidade transformada por esses projetos é Pedro Henrique Venturim Lourosa, de 17 anos. Desde criança, Pedro sempre gostou muito de jogos e, principalmente, de Minecraft, o que o levou a reproduzir sua unidade, o Sesi Jardim da Penha, dentro do game.
Hoje, ele faz o curso de jogos fornecido pela escola e é designer da Pocadores, equipe da F1 in Schools da unidade. Lá, ele faz toda a identidade visual e gráfica do time, que foi reconhecida como a melhor entre equipes do mundo inteiro na etapa mundial do projeto, realizada na Arábia Saudita, em novembro.
“Eu nunca tive acesso a nenhuma das coisas que tenho agora, e me sentia muito desencaixado no método tradicional de ensino. Hoje, é muito mais que isso. O Sesi me deu a oportunidade de fazer o que realmente gosto, porque aqui cada um é protagonista no que faz”, diz Pedro Henrique.

App desenvolvido no Sesi chamou atenção de professor de Harvard

O professor de Matemática Bruno Siqueira e o aluno Matheus Rodrigues, do Sesi Campo Grande, durante o evento Microsoft AI Tour. Crédito - Foto de Yan Carlos Barbosa - FINDES
O professor de Matemática Bruno Siqueira e o aluno Matheus Rodrigues, do Sesi Campo Grande, durante o evento Microsoft AI Tour Crédito: Yan Carlos Barbosa /Findes/ Divulgação
Outra grande conquista, resultante das metodologias ativas propostas pela entidade, foi a obtida por Matheus Rodrigues, estudante de 16 anos do Sesi Campo Grande, em Cariacica. Junto do professor de Matemática da escola, Bruno Siqueira, Matheus desenvolveu um aplicativo que promete simplificar a gestão de atividades para alunos e professores utilizando funcionalidades da Microsoft, parceira do Sesi, e pôde apresentar o projeto para o CEO da empresa.
A partir daí, as oportunidades não pararam de surgir e a dupla também pôde apresentar o aplicativo para Ram Charan, consultor de negócios e professor de Harvard. “Estamos desenvolvendo desde julho e temos como planos para o futuro continuar desenvolvendo o app e aumentar o número de usuários dentro da escola. Queremos continuar abraçando oportunidades e também estou me preparando para um campeonato de Excel, relativo a um curso que ganhei aqui no Sesi. Foi aqui que cresci e me formei como pessoa e, se não fosse a escola, não sei quem eu seria hoje”, afirma Matheus.
Outros alunos destaque do Sesi ES também puderam se reunir com o consultor de negócios Ram Charan
Alunos e professores do Sesi também puderam se reunir com o consultor de negócios Ram Charan Crédito: Fiorella Gomes/ Findes/ Divulgação
Para o superintendente do Sesi ES e diretor regional do Senai ES, Geferson Luiz dos Santos, as parcerias com grandes empresas de tecnologia e com o Sesi nacional são fundamentais para que os alunos consigam realizar sonhos e enxergarem sua evolução.
“O Espírito Santo está num momento fantástico, progredindo e se desenvolvendo sem parar. Acompanhando isso, temos um Sesi que trabalha para trazer o que há de melhor em termos de educação e tecnologia, e o retorno dos investimentos é impressionante, pois nossos alunos vivem a escola de fato e isso aumenta a paixão por fazer parte da escola. Fico muito feliz por isso”, ressalta o superintendente.

Sesi ES 

Unidades: na Grande Vitória, o Sesi conta com escolas em Jardim da Penha e Maruípe (Vitória), Araçás e Cobilândia (Vila Velha), Campo Grande e Porto de Santana (Cariacica) e Laranjeiras (Serra). As demais unidades estão em Linhares, Colatina, Cachoeiro e Aracruz.
Informações sobre matrículas: basta acessar sesimatriculas.com.br ou pelo novo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo telefone 0800 102 0880 ou pelo whatsapp (27) 99841-2270.

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