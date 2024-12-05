Com metodologia adaptada à nova geração, alunos do Sesi ES ganham destaque internacional

Imersa na tecnologia, questionadora e criativa. Essas são só algumas das principais características da geração Alpha, nome dado aos nascidos a partir de 2010 e às crianças que ainda vão nascer até o final de 2025. Sendo a primeira geração de nativos digitais, a maioria desses pequenos já estão nas escolas, no ensino fundamental, e exigem das instituições de ensino uma verdadeira transformação no método de aprendizagem tradicional.
Atenta a essas transformações, a Rede Sesi no Espírito Santo já se preparou antecipadamente para atender às demandas da nova geração. A escola oferece aos seus alunos um ensino baseado na metodologia STEAM (sigla em inglês para Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics), abordagem educacional que integra as áreas de conhecimento de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática e proporciona uma aprendizagem interdisciplinar e contextualizada, estimulando o aluno a ser protagonista de seu aprendizado.
O Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, foi o primeiro a empregar a metodologia aliada a uma infraestrutura de ponta, incluindo laboratórios de ciência e tecnologia, bibliotecas atualizadas, áreas de convivência e espaços para atividades esportivas. Pelo ambiente que incentiva o acesso a recursos e ferramentas de ensino e aprendizagem, a unidade é uma das Escolas Sesi de Referência, e foi a primeira da Região Sudeste a ter esse título.
“A geração Alpha é totalmente tecnológica, o que pede uma educação mais personalizada e focada no indivíduo. Não é mais possível trabalhar com a ideia de uma sala de aula em que o aluno recebe os conteúdos sem questionar. Por isso, em nossa escola de referência, já mudamos o formato da sala de aula tradicional para algo mais dinâmico, colocando as carteiras em círculo, o que promove debates e participação", conta a gerente executiva de Educação do Sesi ES e do Senai ES, Tatiane Franco.
Até o final de 2025, outras quatro unidades serão transformadas em Escolas Sesi de Referência: Araçás (Vila Velha), Linhares, Aracruz e Maruípe (Vitória). Com os investimentos, serão ofertadas 2.276 novas vagas, consolidando o Sesi como a maior escola da rede privada do Espírito Santo. Atualmente, cerca de 10 mil alunos estudam no Sesi ES.
Para além da sala de aula
A rede de ensino também utiliza outras ferramentas educacionais que colocam o aluno para desenvolver, na prática, os conceitos aprendidos em sala, com foco na resolução de problemas e na prototipagem. Alguns exemplos disso são o projeto F1 in Schools, projeto internacional da Fórmula 1 que explora competências técnicas que vão desde robótica e engenharia até ensinamentos de marketing e gestão, e o Minecraft for Education, que usa um dos jogos mais famosos do mundo como forma de construir o conhecimento.
Um dos alunos que teve a realidade transformada por esses projetos é Pedro Henrique Venturim Lourosa, de 17 anos. Desde criança, Pedro sempre gostou muito de jogos e, principalmente, de Minecraft, o que o levou a reproduzir sua unidade, o Sesi Jardim da Penha, dentro do game.
Hoje, ele faz o curso de jogos fornecido pela escola e é designer da Pocadores, equipe da F1 in Schools da unidade. Lá, ele faz toda a identidade visual e gráfica do time, que foi reconhecida como a melhor entre equipes do mundo inteiro na etapa mundial do projeto, realizada na Arábia Saudita, em novembro.
“Eu nunca tive acesso a nenhuma das coisas que tenho agora, e me sentia muito desencaixado no método tradicional de ensino. Hoje, é muito mais que isso. O Sesi me deu a oportunidade de fazer o que realmente gosto, porque aqui cada um é protagonista no que faz”, diz Pedro Henrique.
App desenvolvido no Sesi chamou atenção de professor de Harvard
Outra grande conquista, resultante das metodologias ativas propostas pela entidade, foi a obtida por Matheus Rodrigues, estudante de 16 anos do Sesi Campo Grande, em Cariacica. Junto do professor de Matemática da escola, Bruno Siqueira, Matheus desenvolveu um aplicativo que promete simplificar a gestão de atividades para alunos e professores utilizando funcionalidades da Microsoft, parceira do Sesi, e pôde apresentar o projeto para o CEO da empresa.
A partir daí, as oportunidades não pararam de surgir e a dupla também pôde apresentar o aplicativo para Ram Charan, consultor de negócios e professor de Harvard. “Estamos desenvolvendo desde julho e temos como planos para o futuro continuar desenvolvendo o app e aumentar o número de usuários dentro da escola. Queremos continuar abraçando oportunidades e também estou me preparando para um campeonato de Excel, relativo a um curso que ganhei aqui no Sesi. Foi aqui que cresci e me formei como pessoa e, se não fosse a escola, não sei quem eu seria hoje”, afirma Matheus.
Para o superintendente do Sesi ES e diretor regional do Senai ES, Geferson Luiz dos Santos, as parcerias com grandes empresas de tecnologia e com o Sesi nacional são fundamentais para que os alunos consigam realizar sonhos e enxergarem sua evolução.
“O Espírito Santo está num momento fantástico, progredindo e se desenvolvendo sem parar. Acompanhando isso, temos um Sesi que trabalha para trazer o que há de melhor em termos de educação e tecnologia, e o retorno dos investimentos é impressionante, pois nossos alunos vivem a escola de fato e isso aumenta a paixão por fazer parte da escola. Fico muito feliz por isso”, ressalta o superintendente.
Sesi ES
Unidades: na Grande Vitória, o Sesi conta com escolas em Jardim da Penha e Maruípe (Vitória), Araçás e Cobilândia (Vila Velha), Campo Grande e Porto de Santana (Cariacica) e Laranjeiras (Serra). As demais unidades estão em Linhares, Colatina, Cachoeiro e Aracruz.
Informações sobre matrículas: basta acessar sesimatriculas.com.br ou pelo novo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo telefone 0800 102 0880 ou pelo whatsapp (27) 99841-2270.
Informações sobre matrículas: basta acessar sesimatriculas.com.br ou pelo novo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo telefone 0800 102 0880 ou pelo whatsapp (27) 99841-2270.