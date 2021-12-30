Com foco sustentável, rede de lojas de móveis do ES celebra 40 anos

Jogo de quarto com produtos da Móveis Conquista, que vem se reinventando ao longo dos anos para se manter atual e moderna Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

A Móveis Conquista, marca consolidada no ramo da movelaria, chega aos 40 anos de atuação no Estado comprometida com o crescimento e a expansão de seus negócios de maneira sustentável, além de apostar na modernidade para atender aos desejos de seus clientes.

As quatro décadas da marca, segundo Joanir Smarçaro, que, junto ao irmão, Jocenil, conduz as ações da loja, representam muito mais que números. De acordo com o empresário, são anos dedicados ao crescimento e à busca por evolução, até chegar ao atual modelo de gestão, em que o fomento ao consumo de forma equilibrada, pautado pelo respeito ao meio ambiente, tem sido a principal aposta da empresa.

"Hoje, por exemplo, a matéria-prima utilizada na produção dos nossos produtos é toda oriunda de madeira de reflorestamento" Joanir Smarçaro - Sócio-diretor da Móveis Conquista

A declaração do empresário vai ao encontro das políticas adotadas para o funcionamento da estrutura física de seu negócio, mostrando que a empresa está atenta às tendências mundiais, em que muitas marcas se destacam pela implantação de mecanismos que reduzem os danos ao planeta. “Reutilizamos a água da chuva e produzimos a energia solar em nossas unidades”, afirma Joanir.

Joanir e Jocenil Smarçaro comandam a empresa, que segue atenta às tendências mundiais do setor moveleiro Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Com duas lojas físicas sediadas na Grande Vitória, uma em Vila Velha e outra em Vitória, a Móveis Conquista também se destaca por ser referência nas áreas de arquitetura e decoração, sendo muitas vezes apontada como a preferida entre os capixabas quando o assunto é unir qualidade à elegância dos produtos comercializados pela empresa.

Para Joanir, esse reconhecimento se deve ao fato de a marca não ter se acomodado ao longo de todos esses anos. Ao contrário disso, investiu em inovação, bebendo nas melhores fontes da arquitetura e da decoração, para oferecer aos seus clientes o que há de mais atraente nos dois segmentos.