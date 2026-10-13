Relações Públicas: 7 áreas de atuação para quem deseja trabalhar com comunicação

A profissão de relações públicas costuma ser lembrada pela organização de eventos e pelo contato com empresas e públicos, mas o campo vai muito além disso. Conhecido como RP, esse profissional pode atuar na construção da reputação de organizações, no relacionamento com a imprensa, na comunicação com colaboradores e até na gestão de situações de crise, o que abre um leque de oportunidades para quem deseja trabalhar com comunicação.