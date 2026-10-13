Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 13 de outubro de 2026

Durante a Lua Nova, o satélite fica na mesma região do céu que o Sol, quando observado da Terra. Por isso, ele costuma nascer e se pôr em horários próximos aos do astro, além de apresentar a face iluminada voltada principalmente para o lado oposto ao nosso planeta. Essa combinação dificulta sua visualização, especialmente devido à luminosidade do céu durante o dia. Nos dias seguintes, a Lua começa a se afastar visualmente do Sol, e uma pequena faixa iluminada passa a ficar visível após o entardecer.