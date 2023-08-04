Clínica de diagnóstico por imagem do ES aposta em práticas ESG como estratégia de negócio

Bio Scan é uma clínica referência em diagnóstico por imagem intra-hospitalar com cinco unidades no Estado, incluindo em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Bio Scan/Divulgação

Você conhece o conceito de ESG, estas três letrinhas que estão ditando o mercado hoje? O termo surgiu de uma sigla em inglês utilizada para referir-se às práticas ambientais, sociais e de governança corporativa dentro de uma organização. Também serve de termômetro para definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.

Entender o que é ESG e adotar essas iniciativas representa uma verdadeira mudança de paradigma nas relações entre as empresas e a comunidade no geral. Isso porque essas práticas passaram a ser consideradas como parte da estratégia de um negócio.

Ciente de que isso é cada vez mais valorizado pelas pessoas, a Bio Scan, clínica referência em diagnóstico por imagem intra-hospitalar no Espírito Santo, se destaca cada vez mais pela sua dedicação à sustentabilidade, tanto econômica quanto social, por meio de uma governança consciente.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado capixaba, a empresa sempre enfatizou a importância de crescer de forma responsável e sustentável nas cinco unidades que atuam no Estado, conforme conta o médico e diretor da Bio Scan, Amphilóphio de Oliveira Júnior.

“Ao longo de nossa trajetória, sempre procuramos promover uma mudança cultural por meio de ações conscientes e incentivos internos, queremos sempre destacar a relevância da união entre cultura e tecnologia”, afirma.

Sustentabilidade e engajamento

Investindo em planejamento estratégico voltado para o reconhecimento nos critérios ESG, a Bio Scan já implementou iniciativas para reduzir os impactos ambientais, como a segregação correta dos resíduos, o uso de energia solar na clínica de Campo Grande, em Cariacica, e a diminuição do consumo de papel graças à digitalização de processos da empresa.

Bio Scan utiliza energia solar como iniciativa para reduzir os impactos ambientais, o que também gera economia na conta de luz Crédito: Bio Scan/Divulgação

Aliás, a clínica também desenvolve uma cultura de ações internas e externas que incentivam a causa ambiental, como a criação do “Mascote da Sustentabilidade”, que nasceu em 2017, a distribuição de copos e de canecas personalizadas para que todos os profissionais substituam o copo descartável e o incremento de elevadores de última geração sem casa de máquina para economizar o consumo de energia.

Pensando no meio social, a Bio Scan participa, ainda, do Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) para atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), em colaboração com entidades parceiras, e apoia a campanha do Outubro Rosa, em colaboração com o Sicoob ES, além de marcar presença em vários eventos em diversas localidades do Estado.

Para ampliar o acesso de todos aos direitos fundamentais, a clínica também faz atendimento de pacientes transplantados da saúde pública na unidade Meridional Cariacica, por meio de programa de apoio dedicado, e participa ativamente do Programa da Família, que incentiva doações de alimentos para ajudar os menos favorecidos.

“Prezando pela inclusão social e pelo desenvolvimento profissional, também realizamos programas de estágio remunerado e de aprendizes para proporcionar aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades profissionais, bem como oferecemos treinamentos periódicos para as equipes abordando temas, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, relata o diretor.

Governança corporativa

Enxergando a oportunidade de evoluir na sua gestão, a Bio Scan adota condutas éticas e transparentes, com reuniões regulares de comissões com auditoria internas e externas para garantir que o dia a dia da entidade esteja alinhado com as políticas e os valores.

Além disso, Amphilóphio pontua que a clínica também faz questão de manter os processos internos bem definidos para assegurar o cumprimento de suas diretrizes e ter um quadro de gestão à vista.

A clínica oferece serviços personalizados e exames humanizados com diagnósticos eficientes e precisos Crédito: Bio Scan/Divulgação

“A Bio Scan possui certificações da Organização Nacional de Acreditação (ONA), no nível pleno nas unidades da Grande Vitória, e do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), demonstrando seu comprometimento com padrões de qualidade”, lembra também.

Com esse sólido histórico, a Bio Scan tornou-se uma referência no mercado capixaba, sendo reconhecida por sua atuação consciente e pelas contribuições significativas para a sociedade e para o meio ambiente.

“A empresa sempre teve propósito aliado com o crescimento consciente, mas agora nos organizamos de forma alinhada com os princípios do ESG e continuaremos firmes com a sustentabilidade e a responsabilidade social, buscando sempre aprimorar as práticas e ser um exemplo inspirador para outras organizações”, finaliza o médico.

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