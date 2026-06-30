Cliente São Bernardo Samp tem liberdade para escolher médico e receber reembolso da consulta

Escolher um plano de saúde é um processo que exige atenção para que o atendimento e cuidado sejam efetivamente satisfatório. No Espírito Santo, segundo a 111ª Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), divulgada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), mais de 1,3 milhão de pessoas possuem plano de saúde. O Estado, inclusive, registrou o maior crescimento no número de beneficiários na região sudeste entre setembro de 2024 e setembro de 2025.