Cliente São Bernardo Samp tem liberdade para escolher médico e receber reembolso da consulta

Escolher um plano de saúde é um processo que exige atenção para que o atendimento e cuidado sejam efetivamente satisfatório. No Espírito Santo, segundo a 111ª Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), divulgada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), mais de 1,3 milhão de pessoas possuem plano de saúde. O Estado, inclusive, registrou o maior crescimento no número de beneficiários na região sudeste entre setembro de 2024 e setembro de 2025.
Isso reforça a importância de manter um atendimento mais ágil, assertivo e de acordo com as demandas do mercado. Esse é o objetivo da operadora São Bernardo Samp que também oferta para os clientes um modelo que amplia a liberdade de escolha por meio do Plano Amplo Reembolso. A proposta combina reembolso de consultas, ampla rede credenciada e recursos digitais que ampliam as possibilidades de cuidado.
“Nosso foco é oferecer liberdade ao beneficiário. Muitas pessoas têm um médico de confiança e não querem abrir mão desse atendimento ao mudar de plano. Com o Amplo Reembolso, o cliente pode fazer a consulta particular com o profissional que desejar e receber até R$400 de volta por consulta, sem coparticipação”, explica Fernando Aguiar, diretor Comercial e de Marketing da São Bernardo Samp.
O processo de reembolso também é simplificado. Basta enviar recibo, comprovante de pagamento e dados da consulta, que o crédito é realizado em até 10 dias após o envio da documentação. Além da liberdade de escolha, o plano mantém uma rede robusta no Estado: são 45 hospitais credenciados no Espírito Santo, mais de 1.400 médicos e mais de 100 laboratórios.
“Temos feito investimentos importantes em infraestrutura, com abertura de novos hospitais, como o Vitória Apart Vila Velha, e ampliação da rede própria. Isso demonstra nossa expectativa de crescimento e, principalmente, nosso compromisso em oferecer um acolhimento diferenciado aos beneficiários”, afirma Aguiar.
Carência zero
O Plano Amplo Reembolso é um plano premium da operadora e inclui carência zero para consultas e exames, além do plano odontológico. Para as contratações feitas em junho, o cliente ainda recebe a segunda mensalidade grátis. As condições podem ser consultadas em saobernardosamp.com.br
“Queremos que o cliente tenha segurança de que suas escolhas serão respeitadas. O plano foi pensado para oferecer liberdade, rede ampla e acesso facilitado à saúde, seja presencialmente ou por telemedicina”, pontua Fernando Aguiar.
Outro diferencial é o acesso à telemedicina, inclusive. A São Bernardo Samp tem a maior plataforma digital de saúde do Espírito Santo, com mais de 32 especialidades médicas, disponíveis 24 horas por dia, com consultas por vídeo que podem ser realizadas de qualquer lugar.
Maior operadora do ES
Atualmente, a São Bernardo Samp reúne mais de 420 mil beneficiários em planos de saúde e cerca de 400 mil em odontologia.
Além da operadora São Bernardo Samp, o grupo Athena Saúde responde pelos hospitais Vitória Apart, na Serra e em Vila Velha, pelo São Bernardo Apart Hospital, em Colatina e por cinco Pronto Atendimentos (Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Linhares) no Espírito Santo.
O plano de expansão regional do grupo prevê também uma nova unidade em Cariacica e a implantação de um Pronto Atendimento em Guarapari.
São Bernardo Samp