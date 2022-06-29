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Conteúdo de Marca

Cinco décadas de sucesso no mercado capixaba de autopeças

O Grupo Nacional Peças, especializado no comércio atacadista e varejista de autopeças, completa 50 anos de uma história inspiradora

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 15:43

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 jun 2022 às 15:43
Recall 2022: Nacional Peças
Em 1972, a empresa ganhou o nome que a tornaria lembrada pelos capixabas: a Nacional Peças Crédito: Nacional Peças/Divulgação
As unidades do Grupo Nacional Peças que hoje abrigam modernos centros automotivos para reparo e manutenção de veículos nacionais e importados contam com uma história de cinco décadas de trabalho baseado em respeito ao consumidor, cuidado com o meio ambiente e compromisso social.
Fundado em 1968, o grupo começou com a abertura da Eletrocar Peças e Acessórios Ltda, loja de material elétrico que funcionava na Curva do Saldanha, em Vitória. Pouco tempo depois, a unidade foi transferida para a Avenida Vitória e teve seu mix de produtos ampliado, com a oferta de peças e acessórios automotivos. Era o início de uma trajetória de sucesso da marca que prosperaria por mais de cinquenta anos. Em 1972, a empresa ganhou o nome que a tornaria lembrada pelos capixabas: a Nacional Peças.
A partir de 1975, a empresa deu sequência ao processo de expansão, inaugurando as lojas de Campo Grande, em Cariacica, Carapina, na Serra, além de Vila Velha, São Mateus, Viana, Linhares e Aracruz. E conquistou outros Estados, ultrapassando as divisas capixabas, com a criação de unidades nas mais importantes cidades do país. Em 2016, a Nacional Peças passou por uma reestruturação, ampliando os horizontes da empresa e possibilitando o aumento de investimento em novas linhas de produtos. Atualmente, o grupo conta com 10 unidades na Grande Vitória e nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, e comemora sua ampla carteira com mais de 200 mil produtos e cerca de 200 funcionários que fazem a marca acontecer.
Atento às mudanças no setor automotivo, que atualmente está passando pela tecnologia híbrida, o grupo já está desenvolvendo novos fornecedores para atender ao mercado em transformação e está em plena expansão, com a abertura de lojas e o lançamento do e-commerce, que se propõe a alavancar sua presença digital.
Para Charles Perin, controller da Nacional Peças, uma série de atributos faz a empresa se destacar no mercado capixaba e também fora do Estado. Ele avalia que oferecer produtos de qualidade, ter transparência em todas as informações, seriedade e compromisso com os clientes, fornecedores e colaboradores, além da busca constante pela inovação com eficiência e eficácia no atendimento e prestação dos serviços são fatores que levam o grupo a conquistar a preferência do consumidor.
“O Grupo Nacional preza pela melhoria constante em todos os setores: atendimento ao cliente, qualidade dos serviços automotivos prestados e parceria com grandes marcas existentes no mercado. Isso nos traz uma segurança nos produtos oferecidos aos clientes. Quando se fala em peças e serviços, o público pode contar com uma de nossas lojas. Este ano estamos completando 50 anos de mercado e esse reconhecimento é motivo de muita gratidão a todos que fazem parte de nossa história”, comemora Perin.

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