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Cidade no Sul do ES se torna referência em saneamento básico

Ao longo dos 26 anos da concessão da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, a cidade passou a ter 98% do esgoto coletado e tratado, além de ser o único município com nota 10 no Ranking Capixaba de Saneamento Básico 2024
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 out 2024 às 10:46

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 10:46

Entre as principais realizações da BRK em Cachoeiro estão a modernização e a ampliação de sete Estações de Tratamento de Água (ETAs)
Entre as principais realizações da BRK em Cachoeiro estão a modernização e a ampliação de sete Estações de Tratamento de Água (ETAs) Crédito: BRK Ambiental/Divulgação
Os serviços de saneamento básico são fundamentais para alavancar o desenvolvimento, promover qualidade de vida e gerar prosperidade para as cidades e a população. Além disso, a garantia de acesso a instalações sanitárias seguras e à água potável tem impacto positivo e transformador na sociedade, ao prevenir doenças, evitar custos e pressão sobre os sistemas de saúde, contribuindo também para o crescimento econômico.
Em Cachoeiro de Itapemirim, cidade no Sul do Espírito Santo, 98% do esgoto gerado é coletado e tratado e 99% da população urbana é abastecida com água potável – índices superiores aos estabelecidos pelo Marco do Saneamento Básico no Brasil. E a responsável pelos serviços de saneamento básico da cidade é a BRK.
O diretor da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Marcos Mendanha, conta que quando a empresa chegou à cidade, apenas 5% do esgoto era tratado e não existia um sistema de tratamento implantado. Ele destaca que, desde então, o acesso à água potável e à rede de esgoto aumentaram significativamente em Cachoeiro, graças à atuação da empresa.
“A transformação dessa realidade começou em 1998, quando Cachoeiro de Itapemirim foi um dos primeiros municípios do Brasil a conceder a administração dos serviços para a iniciativa privada. Passados 26 anos, a BRK soma o montante de investimentos de mais de R$ 580 milhões nos serviços de água e esgoto, o que tornou a cidade uma referência nacional”, relata.
Marcos Medanha, diretor da BRK em Cachoeiro, conta que quando a empresa chegou à cidade, apenas 5% do esgoto era tratado e não existia um sistema de tratamento implantado
Marcos Medanha, diretor da BRK em Cachoeiro, conta que quando a empresa chegou à cidade, apenas 5% do esgoto era tratado e não existia um sistema de tratamento implantado Crédito: BRK Ambiental/Divulgação
Além do acesso limitado à rede de esgoto, outro problema dos moradores na época era o abastecimento de água, que, muitas vezes, ocorria por meio de carros-pipa em diversas regiões. “Os equipamentos e as tecnologias existentes eram defasados e as redes precárias ocasionavam constantes vazamentos de água e esgoto. As perdas de água eram maiores que 56%”, ressaltou Mendanha.
Entre as principais realizações da empresa durante esse tempo estão a modernização e a ampliação de sete Estações de Tratamento de Água (ETAs) – que respondem atualmente pela produção diária de 36,2 milhões de litros de água para abastecimento da área urbana – e a implantação de mais de 280 quilômetros de novas redes de água – que contribuíram para a redução do índice de perdas de água para 23,4%, bem abaixo da média nacional (37,78%).
Os avanços compreendem também a construção e a operação de 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), na sede e em todos os distritos; e a implantação de mais de 260 quilômetros de redes coletoras, coletores-tronco e interceptores. Tudo isso fez com que Cachoeiro de Itapemirim se tornasse a única cidade do Espírito Santo com nota 10 no Ranking Capixaba de Saneamento Básico 2024, estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e que compreendeu todos os 78 municípios capixabas.

Sustentabilidade

Por meio de sua atuação em Cachoeiro, a empresa busca promover a proteção do Rio Itapemirim e dos córregos, além de evitar o desperdício de água. Marcos Mendanha lembra que, antes do início da concessão à BRK, parte do esgoto in natura era despejado nos recursos hídricos. “Hoje, são tratados por dia 21 milhões de litros de esgoto. A coleta, o tratamento e a destinação adequada resultaram na melhoria da qualidade das águas, o que permitiu que diversas espécies da fauna nativa, como o Biguá, voltassem a habitar o Rio Itapemirim e os córregos que atravessam a cidade e seus distritos”, relata.
O diretor destaca, também, que a empresa possui equipes dedicadas, que trabalham 24 horas por dia para assegurar o fornecimento de água de qualidade e a coleta, o tratamento e a destinação adequada do esgoto.

Impacto duradouro

Além dos serviços prestados, a BRK busca desenvolver a cultura do saneamento junto às comunidades, realizando, com apoio de parceiros, ações conjuntas para a proteção do meio ambiente e a promoção de um futuro sustentável. “Toda nossa atuação, em Cachoeiro e outros mais de 100 municípios no Brasil, é pautada no propósito de transformar a vida das pessoas levando o saneamento para muito além do básico. Ao garantir o acesso à água potável e ao tratamento adequado de esgoto, não apenas contribuímos para prevenir doenças, mas também promovemos um ambiente mais saudável e seguro para todos os cachoeirenses”, finalizou Marcos Mendanha.

BRK Ambiental

Entre as obras realizadas pela BRK em Cachoeiro, estão a construção e a operação de 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs)
Com a construção e a operação de 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), a BRK em Cachoeiro evita que 21 milhões de litros de esgoto in natura sejam despejados por dia nos recursos hídricos Crédito: BRK Ambiental/Divulgação
Site: brkambiental.com.br
Instagram: @brkambiental

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