Cidadania italiana: saiba como reconhecer o seu direito sem precisar sair de casa

Em 2024, a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil completou 150 anos, com o Espírito Santo sendo uma parte importante dessa história. Afinal, os 388 estrangeiros vindos da Itália chegaram primeiro no Estado, que se tornou o berço da imigração italiana para o país. Atualmente, muitas famílias com essas origens se encontram em terras capixabas e têm direito à cidadania italiana.
Como é o caso de Maria Carolina Bortolotti Marinho, de 43 anos e atual moradora de Vitória. Recentemente, a advogada contratou a Cidadania4u, uma empresa de tecnologia especializada no processo de dupla cidadania, visando rapidez e agilidade.
"Eu comecei a me interessar pela solicitação há algum tempo. Mas sempre achei que seria muito trabalhoso e demorado, além do desafio de encontrar um profissional sério para ajudar com a documentação", conta.
A Cidadania4u investe em novas tecnologias para facilitar e desburocratizar esse processo. Tudo é feito de forma totalmente remota por meio de um atendimento humanizado, rápido e prático.
“Somos a única empresa de tecnologia fazendo processos de cidadania europeia. Todos os anos destinamos uma parte da receita para esse setor, pois sabemos que a entrega é assertiva”, reforçam os sócios-fundadores da empresa, os irmãos Rafael e Rodrigo Gianesini, CEO e COO da empresa, respectivamente
Além das oportunidades que a cidadania pode abrir para o futuro dela e do filho, de 19 anos, Maria Carolina conta que isso tem ajudado a se aproximar das tradições herdadas pela família materna.
"Quando precisei separar a documentação acabei resgatando muito da minha história. Descobri, por exemplo, como foi a chegada do meu bisavô ao Brasil, em qual navio ele chegou, entre outras coisas", relata.
Diferenciais da Cidadania4u
Entre os diferenciais da empresa, um dos destaques está no uso da tecnologia para facilitar a obtenção da dupla cidadania. Inclusive, essa é uma das principais premissas da marca desde a fundação.
É disponibilizado, por exemplo, um aplicativo mobile que permite acompanhar o processo em tempo real. O app também utiliza inteligência artificial para fazer uma análise preditiva dos documentos.
“Somos formados em Sistemas da Informação e já trabalhamos com tecnologia da informação em algumas empresas. Então, decidimos juntar nossas habilidades e experiências para desenvolver uma tecnologia própria. Queríamos garantir um processo de reconhecimento de cidadania europeia mais rápido, transparente, seguro e 100% digital. Nosso objetivo era estabelecer um tempo recorde de execução, no qual foi colocado em prática no ano de 2019”, relata Rafael.
Há cinco anos no mercado, a Cidadania4u já atendeu mais de 45 mil clientes com uma taxa de 100% dos processos aprovados, segundo os sócios-fundadores. Eles ressaltam, ainda, que mesmo com as tecnologias que facilitam o processo, é possível oferecer um serviço humanizado, com tempo médio de atendimento de apenas dois minutos.
“No último ano, dobramos a contratação do time de execução e já observamos um aumento 20 vezes maior na performance de atendimento. Cada colaborador ficou dez vezes mais produtivo, enquanto o prazo médio de execução dos processos diminuiu pela metade. Em alguns casos, o pedido de cidadania foi protocolado e deferido pela justiça italiana em seis meses. Tudo isso garantindo o nosso índice de 100% de aprovação dos nossos processos”, conta Rodrigo.
Como obter a cidadania italiana
1- Descobrir se tem direito
O primeiro passo é saber se você realmente tem direito, e a maneira mais eficaz para descobrir é montando uma árvore genealógica. Descendentes de italianos, geralmente, têm esse direito, que também pode ser obtido por residência em território italiano, casamento, méritos, nascimento e leis especiais.
A Cidadania4U possui um chatbot em que a pessoa pode descobrir se tem direito à cidadania italiana em menos de dois minutos.
2- Documentação que comprove o vínculo
Nessa etapa, é preciso colher o maior número de informações possíveis, pois elas irão ajudar a encontrar os documentos. Além disso, é fundamental saber se o ascendente se naturalizou ou não brasileiro. Por se tratar de documentos antigos, é comum encontrar erros em datas e sobrenomes. Nesses casos, é preciso fazer uma análise para verificar se há retificações a fazer.
Os documentos que não podem faltar para a abertura do processo são: certidões de nascimento; certidões de casamento; certidões de óbito (caso haja) e certidão negativa de naturalização (CNN) do dante causa (antepassado europeu).
3 - Revisão e a tradução dos documentos
Com a documentação reunida, é hora de realizar a correção de possíveis erros nas certidões – como grafia dos nomes e sobrenomes e discordância de datas. Os ajustes podem ser feitos em cartórios civis ou, em casos mais específicos, por meio de ação judicial. Depois disso, é preciso traduzir os documentos para o italiano, trabalho que tem que ser feito por um tradutor juramentado.
A última etapa antes da abertura do processo é o Apostilamento de Haia, uma legalização para que os documentos brasileiros tenham validade na Itália e possam ser apresentados em órgãos internacionais. O apostilamento deve acontecer antes e depois da tradução e pode ser feito em diversos cartórios em todo o Brasil.
4 - Dar entrada no processo de reconhecimento de dupla cidadania
O pedido de cidadania por descendência pode ser solicitado de três formas: judicialmente na Itália, administrativa via consulado ou por residência na Itália.
Pela via judicial (que é a via em que a Cidadania4u atua) o processo pode levar, em média, um ano e oito meses, dependendo do tribunal competente e do juiz que julgará a ação. A definição da competência do tribunal é o local de nascimento do italiano que dá causa ao processo. Atualmente, essa é a forma que oferece melhor custo-benefício. Segundo a Cidadania4U, todos os processos pela via judicial em que a empresa atuou foram deferidos pelo juiz.
Na via administrativa junto aos consulados, o tempo de espera para ser chamado na fila durava cerca de dez anos. Recentemente, os consulados modificaram a forma de convocação, optando pela fila por agendamento. No entanto, esse agendamento depende da disponibilidade dos consulados, o que torna esse processo mais demorado e burocrático.
O processo por residência, dos descendentes de italiano, pode levar de seis meses a um ano, sendo necessário fixar residência e seguir os trâmites necessários do comune (equivalente a um município no Brasil) em que o processo tramitará. Nessa modalidade, o idioma não é um requisito obrigatório - mas é um diferencial. É preciso, ainda, considerar os gastos com moradia e alimentação, que podem tornar o processo mais caro.
Cidadania4u
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