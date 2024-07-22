Cidadania italiana: saiba como reconhecer o seu direito sem precisar sair de casa

O passaporte italiano é um importante facilitador para quem busca oportunidades na Europa Crédito: Cidadania4u/Divulgação

Em 2024, a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil completou 150 anos, com o Espírito Santo sendo uma parte importante dessa história. Afinal, os 388 estrangeiros vindos da Itália chegaram primeiro no Estado, que se tornou o berço da imigração italiana para o país. Atualmente, muitas famílias com essas origens se encontram em terras capixabas e têm direito à cidadania italiana.

Como é o caso de Maria Carolina Bortolotti Marinho, de 43 anos e atual moradora de Vitória. Recentemente, a advogada contratou a Cidadania4u , uma empresa de tecnologia especializada no processo de dupla cidadania, visando rapidez e agilidade.

"Eu comecei a me interessar pela solicitação há algum tempo. Mas sempre achei que seria muito trabalhoso e demorado, além do desafio de encontrar um profissional sério para ajudar com a documentação", conta.

A Cidadania4u investe em novas tecnologias para facilitar e desburocratizar esse processo. Tudo é feito de forma totalmente remota por meio de um atendimento humanizado, rápido e prático.

“Somos a única empresa de tecnologia fazendo processos de cidadania europeia. Todos os anos destinamos uma parte da receita para esse setor, pois sabemos que a entrega é assertiva”, reforçam os sócios-fundadores da empresa, os irmãos Rafael e Rodrigo Gianesini, CEO e COO da empresa, respectivamente

Além das oportunidades que a cidadania pode abrir para o futuro dela e do filho, de 19 anos, Maria Carolina conta que isso tem ajudado a se aproximar das tradições herdadas pela família materna.

"Quando precisei separar a documentação acabei resgatando muito da minha história. Descobri, por exemplo, como foi a chegada do meu bisavô ao Brasil, em qual navio ele chegou, entre outras coisas", relata.

Maria Caroline com seu irmão Bruno Bortolotti e sobrinho Miguel, que também estão tentando obter a dupla cidadania com a Cidadania4u Crédito: Arquivo pessoal

Diferenciais da Cidadania4u

Rafael e Rodrigo Gianesini fundaram a Cidadania4u em 2019, buscando oferecer um serviço inovador para quem busca obter a dupla cidadania Crédito: Cidadania4u/Divulgação

Entre os diferenciais da empresa, um dos destaques está no uso da tecnologia para facilitar a obtenção da dupla cidadania. Inclusive, essa é uma das principais premissas da marca desde a fundação.

É disponibilizado, por exemplo, um aplicativo mobile que permite acompanhar o processo em tempo real. O app também utiliza inteligência artificial para fazer uma análise preditiva dos documentos.

“Somos formados em Sistemas da Informação e já trabalhamos com tecnologia da informação em algumas empresas. Então, decidimos juntar nossas habilidades e experiências para desenvolver uma tecnologia própria. Queríamos garantir um processo de reconhecimento de cidadania europeia mais rápido, transparente, seguro e 100% digital. Nosso objetivo era estabelecer um tempo recorde de execução, no qual foi colocado em prática no ano de 2019”, relata Rafael.

Há cinco anos no mercado, a Cidadania4u já atendeu mais de 45 mil clientes com uma taxa de 100% dos processos aprovados, segundo os sócios-fundadores. Eles ressaltam, ainda, que mesmo com as tecnologias que facilitam o processo, é possível oferecer um serviço humanizado, com tempo médio de atendimento de apenas dois minutos.

“No último ano, dobramos a contratação do time de execução e já observamos um aumento 20 vezes maior na performance de atendimento. Cada colaborador ficou dez vezes mais produtivo, enquanto o prazo médio de execução dos processos diminuiu pela metade. Em alguns casos, o pedido de cidadania foi protocolado e deferido pela justiça italiana em seis meses. Tudo isso garantindo o nosso índice de 100% de aprovação dos nossos processos”, conta Rodrigo.

Como obter a cidadania italiana

1- Descobrir se tem direito

O primeiro passo é saber se você realmente tem direito, e a maneira mais eficaz para descobrir é montando uma árvore genealógica. Descendentes de italianos, geralmente, têm esse direito, que também pode ser obtido por residência em território italiano, casamento, méritos, nascimento e leis especiais.

A Cidadania4U possui um chatbot em que a pessoa pode descobrir se tem direito à cidadania italiana em menos de dois minutos.

2- Documentação que comprove o vínculo

Nessa etapa, é preciso colher o maior número de informações possíveis, pois elas irão ajudar a encontrar os documentos. Além disso, é fundamental saber se o ascendente se naturalizou ou não brasileiro. Por se tratar de documentos antigos, é comum encontrar erros em datas e sobrenomes. Nesses casos, é preciso fazer uma análise para verificar se há retificações a fazer.

Os documentos que não podem faltar para a abertura do processo são: certidões de nascimento; certidões de casamento; certidões de óbito (caso haja) e certidão negativa de naturalização (CNN) do dante causa (antepassado europeu).

3 - Revisão e a tradução dos documentos

Com a documentação reunida, é hora de realizar a correção de possíveis erros nas certidões – como grafia dos nomes e sobrenomes e discordância de datas. Os ajustes podem ser feitos em cartórios civis ou, em casos mais específicos, por meio de ação judicial. Depois disso, é preciso traduzir os documentos para o italiano, trabalho que tem que ser feito por um tradutor juramentado.

A última etapa antes da abertura do processo é o Apostilamento de Haia, uma legalização para que os documentos brasileiros tenham validade na Itália e possam ser apresentados em órgãos internacionais. O apostilamento deve acontecer antes e depois da tradução e pode ser feito em diversos cartórios em todo o Brasil.

4 - Dar entrada no processo de reconhecimento de dupla cidadania

O pedido de cidadania por descendência pode ser solicitado de três formas: judicialmente na Itália, administrativa via consulado ou por residência na Itália.

Pela via judicial (que é a via em que a Cidadania4u atua) o processo pode levar, em média, um ano e oito meses, dependendo do tribunal competente e do juiz que julgará a ação. A definição da competência do tribunal é o local de nascimento do italiano que dá causa ao processo. Atualmente, essa é a forma que oferece melhor custo-benefício. Segundo a Cidadania4U, todos os processos pela via judicial em que a empresa atuou foram deferidos pelo juiz.

Na via administrativa junto aos consulados, o tempo de espera para ser chamado na fila durava cerca de dez anos. Recentemente, os consulados modificaram a forma de convocação, optando pela fila por agendamento. No entanto, esse agendamento depende da disponibilidade dos consulados, o que torna esse processo mais demorado e burocrático.

O processo por residência, dos descendentes de italiano, pode levar de seis meses a um ano, sendo necessário fixar residência e seguir os trâmites necessários do comune (equivalente a um município no Brasil) em que o processo tramitará. Nessa modalidade, o idioma não é um requisito obrigatório - mas é um diferencial. É preciso, ainda, considerar os gastos com moradia e alimentação, que podem tornar o processo mais caro.

Cidadania4u