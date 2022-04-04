Centro universitário de Vitória inaugura hub de conexão com o mercado

O hub já nasce com uma história construída, fruto da experiência de relacionamento com o mercado adquirida pela Faesa ao longo da sua história. Crédito: Faesa/Divulgação

Faesa é reconhecida por sua forte conexão com o mercado e pela formação de profissionais preparados para o futuro, com pensamento e ações voltados para a inovação e o empreendedorismo. Com quase 100 mil egressos formados em cursos de graduação e pós-graduação, 80% deles atuando em sua área de formação, a instituição tem papel fundamental no desenvolvimento do Estado.

Em 2021, a Faesa foi considerada um dos três melhores centros universitários do Brasil e o melhor do Sudeste pela terceira vez consecutiva. Ampliou a sua oferta em mais de 100 cursos, inaugurando novos polos EAD na Grande Vitória e uma nova unidade em Linhares. Este ano, nos seus 50 anos, a instituição vive um grande momento de fortalecimento de sua atuação no ecossistema de inovação capixaba com a inauguração de um hub de conexão com o mercado: o Mov.ie

De acordo com o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, a iniciativa tem como foco criar soluções inovadoras e personalizadas. Crédito: Faesa/Divulgação

"Temos programas criados para atender diversas demandas do mercado. São programas consolidados e com excelentes resultados. Juntos, com toda a nossa estrutura e expertise de professores e alunos, vamos criar soluções inovadoras e personalizadas" Alexandre Nunes Theodoro - Reitor da Faesa

O mais novo espaço para impulsionar a inovação e o empreendedorismo na Capital será uma referência para o desenvolvimento de projetos que unem o conhecimento de excelência da academia com a experiência do setor produtivo, envolvendo empresas de todos os segmentos.

50 ANOS DE CONEXÃO COM O MERCADO

O hub se desenvolve por meio do Mov.ie - Movimento de Inovação e Empreendedorismo criado no centro universitário. O espaço já nasce com uma história construída, fruto da experiência de relacionamento com o mercado adquirida pela Faesa ao longo da sua história.

Nos últimos 10 anos foram realizadas 10 maratonas de programação e mais de 20 programas de empreendedorismo e inovação, com o envolvimento de mais de 100 empresas e a participação de mais de 3 mil alunos.

O reitor da Faesa , professor Alexandre Nunes Theodoro, explica que o Hub é um investimento na continuidade e ampliação das ações voltadas para a inovação já desenvolvidas há mais de uma década pelo centro universitário.

"Temos programas criados para atender diversas demandas do mercado, como a ampliação de competências e conhecimentos dos alunos e egressos Faesa, com o Radar de Talentos, e a busca por soluções inovadoras, com o Hack Faesa, que é a maior maratona universitária de programação do Estado. São programas consolidados e com excelentes resultados. Agora, estamos dando um novo passo para que o mercado possa trazer suas demandas e possamos, juntos, com toda a nossa estrutura e expertise de professores e alunos, criar soluções inovadoras e personalizadas", destaca.

PROJETOS COM GRANDES EMPRESAS

A Faesa já beneficiou dezenas de empresas com a criação de soluções inovadoras para desafios reais. A partir de agora, toda essa sinergia terá um espaço dedicado no campus para potencializar a atuação de alunos, professores e profissionais do mercado. Trata-se um andar inteiro, com 600m², salas equipadas, baias de trabalho individual, espaço para apresentação de pitches, salas de reunião e booths de empresas parceiras.

No campo das ações, o espaço já tem programado para o primeiro semestre deste ano o desenvolvimento de mais uma edição dos programas Hack Faesa , Radar de Talentos e Challenge, em parceria com algumas das principais empresas do Estado e nacionais, visando a formação de talentos e o desenvolvimento da inovação, como Águia Branca, Sankhya, Vale, Autoglass e Inflor.

INOVAÇÃO PARA O SETOR ATACADISTA

O Mov.ie está em contato com grandes organizações para a criação de novos projetos de inovação. Um deles, já iniciado, é o Sincades Tech Crédito: Faesa/Divulgação

Além dos programas já consolidados, o Mov.ie está em contato com grandes organizações para a criação de novos projetos de inovação. Um deles, já iniciado, é o Sincades Tech, uma parceria entre o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo e a Faesa , sendo a primeira iniciativa de inovação aberta setorial focada nesse setor do Brasil. Com três anos de duração e fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), o projeto vai impulsionar a pesquisa científica e a busca de soluções inovadoras voltadas para o setor, visando o desenvolvimento de novos processos, produtos, serviços e modelos de negócio.

50 ANOS E MILHARES DE HISTÓRIAS PARA CONTAR

Em 2022, a Faesa comemora os seus 50 anos reunindo histórias com alunos, professores, mercado e sociedade. Quase todo capixaba tem uma história para contar com a Faesa e foi isso que motivou a marca quando definiu o mote de sua nova campanha institucional: "Faesa 50 anos. Sua história é a nossa história".

Além do filme institucional, que é protagonizado por uma caloura do curso de Publicidade e Propaganda, Júlia Simoura, e uma egressa do curso de Ciências Contábeis, Heloísa Helena Loyola, a campanha vai contar histórias de várias pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela educação com a Faesa. Os vídeos serão divulgados nas redes sociais da marca.

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