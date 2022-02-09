Casa de carnes em Vitória mantém tradição mas inova nos serviços

A Bento Açougueria é uma casa de carnes completa para preparar um churrasco e para o dia a dia contando com uma grande variedade de cortes Crédito: Bento Açougueria/Divulgação

Um espaço onde você pode encontrar dos cortes tradicionais aos mais diferenciados de carnes para preparar em casa, mas também é convidado a degustar o melhor do churrasco, além de petiscos e drinques, em um ambiente para se divertir com os amigos e a família. Assim é a Bento Açougueria, casa de carnes em Bento Ferreira, Vitória, que começou como um açougue, mas também é restaurante e busca sempre inovar para surpreender a clientela.

“Vimos a necessidade em ter um local especializado em cortes de carnes e com um atendimento diferenciado. Temos um açougueiro especialista que, quando o cliente chega na loja e faz a escolha dos cortes, seja para levar para casa, seja para consumir no local, ele recebe a orientação sobre a qualidade da carne e qual o melhor preparo, por exemplo. Quando vai fazer uma festa em casa, geralmente o cliente não tem a noção de quantidade de carne por pessoa. Para facilitar, nós também damos as orientações necessárias para que a pessoa saia do local com os produtos na medida certa”, explica Paulo Migliori, sócio do estabelecimento.

Paulo Migliori, sócio da casa de carnes Bento Açougueria Crédito: Bento Açougueria/Divulgação

Na loja, as carnes oferecidas vão desde as que são consumidas no dia a dia, até as mais sofisticadas. Entre as opções, há diferentes cortes de bovinos, suínos, ovinos e de aves. É possível encontrar os mais diferenciados, como os argentinos ancho e chorizo, além do carré francês de cordeiro.

Para os aqueles que apreciam hambúrguer, a Bento tem um kit especial, com um blend de 160g, queijo, bacon e pão brioche para fazer em casa do seu jeito.

Para os apreciadores de um bom churrasco, atenta às tendências, a Bento Açougueria se tornou um ponto de referência no preparo de carnes na parrilla. Criado por uruguaios e argentinos, o método evita que a queima do carvão interfira diretamente no alimento, deixando as carnes mais saborosas e suculentas.

O objetivo, segundo Paulo Migliori, é oferecer uma experiência diferenciada. O cliente escolhe no expositor do açougue o corte de sua preferência que deseja consumir, e consegue ver o acabamento de gordura e marmoreio, características de maciez, suculência que mantém o sabor da carne. “Ele consegue ver que é de qualidade, seleciona a quantidade ideal, tendo um custo-benefício excelente, já que paga o preço do quilo consumido”, ressalta.

Na Bento Açougueria o churrasco é preparado na parrilla, técnica tradicional utilizada na Argentina, deixando as carnes mais suculentas e com um sabor diferenciado Crédito: Bento Açougueria/Divulgação

Definida a estrela do churrasco, é hora de escolher os acompanhamentos que são servidos no local. Não podem faltar a farofa e o vinagrete que são produzidos com o tempero especial da casa. Também o pão de alho e queijos. Na Bento Açougueria, o que mais faz sucesso é o pão recheado de alho-poró com queijo suíço e o medalhão de queijo coalho com bacon.

RESTAURANTE COM ÁREA RESERVADA E AO AR LIVRE

Atualmente, a casa tem uma área interna climatizada, com canto alemão, trazendo conforto e comodidade para pessoas que preferem um espaço mais reservado. Para aqueles que gostam de acompanhar o movimento e não abrem mão de curtir um ambiente ao ar livre, a Bento tem um deque externo com mesas na esquina, com cerca viva de plantas naturais, criando um ambiente aconchegante para reunir amigos e familiares.

Além do churrasco na parrilla, a casa oferece um cardápio variado de petiscos como bolinhos e torresmos Crédito: Bento Açougueria/Divulgação

Além do churrasco na parrilla, a casa oferece um cardápio variado de petiscos. Não falta o tradicional torresmo crocante para degustar com um chope. Além disso, tem o famoso bolinho de carne da casa, batata frita, polenta e uma variedade de bolinhos, como croquetas espanholas com recheio de rabada, pernil na cerveja preta ou de camarão e ainda o Hambúrguer Gourmet feito na parrilha.

No local, também são oferecidos mais de 160 tipos de bebidas e drinques da casa que fazem sucesso entre os clientes, com uma variedade de rótulos de cervejas, destilados, vinhos, chope artesanal e a tradicional batidinha, nos sabores pitanga, acerola, graviola, maracujá, entre outros. Inclusive, de segunda a quinta, tem happy hour com chope em dobro, das 17h às 19h.

Entre as opções de bebida da Bento Açougueria estão cervejas, drinques, vinhos, whisky, destilados e as famosas batidinhas Crédito: Bento Açougueria/Divulgação

Para animar o fim de semana, o restaurante tem dias com música ao vivo, com um repertório variado, incluindo os maiores sucessos da MPB, samba, chorinho e rock, entre outros ritmos.

“Vamos muito além de vender carnes. Projetamos esse local pensando no conforto de quem gosta de sair e se divertir. A Bento virou ponto de encontro de famílias, confraternização de empresas e aniversários. A experiência de proporcionar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade nos motiva ainda mais”, destaca Paulo Migliori.

NOVOS PRATOS DEFUMADOS AO ESTILO AMERICAN BBQ

O Exagerado BBQ é um dos melhores churrascos ao estilo americano do Espirito Santo, o verdadeiro American Barbecue Crédito: BentoAçougueria/Divulgação

A Bento Açougueria tem novidades para 2022. “Estamos trazendo para Vitória os produtos do Exagerado BBQ para servir junto ao nosso cardápio tradicional. O Exagerado BBQ é um dos melhores churrascos ao estilo americano do Espirito Santo, o verdadeiro American Barbecue. A tradicional Pork Ribs (costela de porco ao molho barbecue) é a queridinha da galera e estrela principal de nosso cardápio e loja”, afirma Paulo Migliori.

Confira todos os produtos no Instagram @ exagerado_bbq

RESERVA DO ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÕES

No local é possível fazer reservas para comemorar aquele dia especial ao lado de amigos e familiares Crédito: Bento Açougueria/Divulgação

O espaço do restaurante, inclusive, pode ser reservado para festas de aniversários, encontros familiares e confraternizações de empresas. Segundo Migliori, é possível montar o cardápio especial de acordo com a necessidade do grupo, com os pratos que eles desejarem e na quantidade adequada. “Uma das vantagens é que eles terão um garçom e um parrillero exclusivos e pagam apenas pelo quilo das carnes que consumirem”, explica.

BENTO AÇOUGUERIA

Localizada em Bento Ferreira, a Bento Açougueria conta com carnes que vão desde as que são consumidas no dia a dia, até as mais sofisticadas Crédito: Bento Açougueria/Divulgação