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Casa das Tintas: colorido para todo Sul do Estado

A empresa é eleita a empresa mais lembrada do setor no Sul do Estado
P W Materiais de construção LTDA - EPP

P W Materiais de construção LTDA - EPP

Publicado em 

05 jan 2022 às 17:01

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:01

Paulo e Wellington proprietários das lojas Casa das Tintas
Paulo  e Wellington proprietários das lojas Casa das Tintas Crédito: Divulgação / Casa das Tintas
Bem mais que tintas! A frase que vem do slogan da empresa é a mesma que traduz a essência da Casa das Tintas. Há quase 18 anos no mercado Sul Capixaba, a marca é hoje a empresa do ramo de tintas, em Cachoeiro de Itapemirim, mais lembrada pelo público no Prêmio Gazeta Empresarial.
A história da loja começa em 2004, quando os amigos e sócios Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama abrem a primeira unidade no bairro Aeroporto. O objetivo era atender uma demanda reprimida dos moradores daquela região de Cachoeiro de Itapemirim, no atendimento à compra de tintas e produtos do setor.
“A gente começou diante dessa necessidade, porém a ideia foi crescendo e a demanda aumentando. Com isso, passamos a ter uma atuação mais firme na cidade atendendo moradores de outros bairros, foi então que vimos a necessidade de expandir”, disse Paulo.
Expansão
Com o aumento da demanda, os empresários viram a necessidade de montar uma nova loja, então em 2007 é inaugurada a segunda loja em Cachoeiro. Algum tempo depois, veio a terceira unidade, aberta na cidade de Mimoso do Sul. Desde então, mais unidades foram abertas ao longo dos últimos anos. Na sequência vieram as lojas de Alegre, Marataízes, Piúma, Guaçuí, e mais duas em Cachoeiro, sendo uma delas com um sistema de atendimento inovador, que é o drive color.
“O sistema é onde o cliente pode entrar com o carro dentro da loja, pegar a mercadoria e fazer a compra, sem a necessidade de sair do carro. O pagamento pode ser feito todo on-line e o cliente pode comprar tudo antes e apenas passar na loja e retirar o produto. Todo o projeto é nosso e é o primeiro no estado, e acredito ser no Brasil. Com isso, o cliente tem mais comodidade e conforto”, explica Paulo.
Drive color - Casa das Tintas
Drive color - Casa das Tintas Crédito: Divulgação / Casa das Tintas
Projeto Social
Uma das veias da Casa das Tintas é o cuidado com o próximo e a comunidade.Desta forma, há dez anos, existe um projeto social que utiliza tintas que sobram em obras ou que saem do padrão de venda, para pintar locais públicos,como escolas, escadarias, muros no sul do estado.
Prêmio
Para os empresários, o recebimento do troféu do Prêmio Gazeta Empresarial é o fruto de um reconhecimento do trabalho realizado ao longo de todos esses anos de dedicação e atendimento ao cliente. “O prêmio vem com o reconhecimento de uma série de trabalhos e de fatores que nos trouxe até aqui”, ressalta Wellington.

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