Casa das Tintas: colorido para todo Sul do Estado

Paulo e Wellington proprietários das lojas Casa das Tintas Crédito: Divulgação / Casa das Tintas

Bem mais que tintas! A frase que vem do slogan da empresa é a mesma que traduz a essência da Casa das Tintas. Há quase 18 anos no mercado Sul Capixaba, a marca é hoje a empresa do ramo de tintas, em Cachoeiro de Itapemirim, mais lembrada pelo público no Prêmio Gazeta Empresarial.

A história da loja começa em 2004, quando os amigos e sócios Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama abrem a primeira unidade no bairro Aeroporto. O objetivo era atender uma demanda reprimida dos moradores daquela região de Cachoeiro de Itapemirim, no atendimento à compra de tintas e produtos do setor.

“A gente começou diante dessa necessidade, porém a ideia foi crescendo e a demanda aumentando. Com isso, passamos a ter uma atuação mais firme na cidade atendendo moradores de outros bairros, foi então que vimos a necessidade de expandir”, disse Paulo.

Expansão

Com o aumento da demanda, os empresários viram a necessidade de montar uma nova loja, então em 2007 é inaugurada a segunda loja em Cachoeiro. Algum tempo depois, veio a terceira unidade, aberta na cidade de Mimoso do Sul. Desde então, mais unidades foram abertas ao longo dos últimos anos. Na sequência vieram as lojas de Alegre, Marataízes, Piúma, Guaçuí, e mais duas em Cachoeiro, sendo uma delas com um sistema de atendimento inovador, que é o drive color.

“O sistema é onde o cliente pode entrar com o carro dentro da loja, pegar a mercadoria e fazer a compra, sem a necessidade de sair do carro. O pagamento pode ser feito todo on-line e o cliente pode comprar tudo antes e apenas passar na loja e retirar o produto. Todo o projeto é nosso e é o primeiro no estado, e acredito ser no Brasil. Com isso, o cliente tem mais comodidade e conforto”, explica Paulo.

Drive color - Casa das Tintas Crédito: Divulgação / Casa das Tintas

Projeto Social

Uma das veias da Casa das Tintas é o cuidado com o próximo e a comunidade.Desta forma, há dez anos, existe um projeto social que utiliza tintas que sobram em obras ou que saem do padrão de venda, para pintar locais públicos,como escolas, escadarias, muros no sul do estado.

Prêmio