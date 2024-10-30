Cartão tem desconto em consultas médicas e cashback em restaurantes e supermercados no ES

O Cartão de Todos atende diferentes áreas médicas e para um cuidado completo, também disponibiliza descontos no atendimento com psicólogos e psiquiatras Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Cuidar da saúde é imprescindível para viver bem. Seja por meio de consultas e exames periódicos, seja pela prática de exercícios físicos, separar um tempo para cuidar de si é uma tarefa que não pode ser negligenciada. Entretanto, a saúde física não é a única que merece atenção. Afinal, também é preciso cuidar da saúde mental, já que o bem estar depende do cuidado de todas as áreas.

Foi pensando nisso que o Cartão de Todos, em Cachoeiro de Itapemirim, oferece serviços de saúde por um preço acessível aos cachoeirenses, como conta o diretor geral da empresa, Gilberto Conceição.

“Por saber da importância do cuidado com a saúde, nosso objetivo é proporcionar preços acessíveis para consultas médicas. A consulta com clínico-geral, por exemplo, é R$26, já as demais áreas médicas R$35 além de tratamentos odontológicos, exames laboratoriais e exames de imagem com valores abaixo do mercado”, afirma.

O Cartão de Todos possui mais de 40 áreas médicas como cardiologia, nutrição, ginecologia e ortopedia. Para um cuidado completo, a empresa também disponibiliza descontos no atendimento com psicólogos e psiquiatras.

Cashback para saúde, educação e lazer

Com o sistema de cashback, é possível receber o dinheiro de volta referente a benefícios ligados à saúde, educação e lazer Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Mas não para por aí. Além dos preços acessíveis nas consultas, o Cartão de Todos passou a oferecer, há dois anos, o sistema de cashback. Nele, é possível receber o dinheiro de volta referente a benefícios ligados à saúde, educação e lazer.

Segundo o diretor, o objetivo da empresa é estar presente não só no cuidado com a saúde, mas no dia a dia também.

“O Cartão de Todos tem investido bastante no sistema de cashback, buscando parceiros relevantes para estarmos presentes no dia a dia dos nossos filiados não apenas na hora da consulta, mas também na hora do lazer e descontração com a família e amigos, na pizza do final de semana, no happy hour com os amigos, na compra mensal no supermercado ou na hora de abastecer o veículo”, destaca.

Faculdades, restaurantes, academias, postos de gasolina e lanchonetes estão entre os estabelecimentos parceiros do Cartão de Todos que fazem parte do cashback oferecido pela empresa. O benefício é oferecido pelo aplicativo.

Para Gilberto, o desejo do Cartão de Todos é que os filiados paguem a mensalidade do cartão, que, atualmente, é de R$29,70, por meio do cashback recebido com a utilização dos estabelecimentos parceiros.

“Nosso sonho é que no futuro, nossos filiados cachoeirenses nem tirem dinheiro do bolso para pagar suas mensalidades, o dinheiro para pagá-las virá do benefício gerado por meio do dinheiro que eles recebem de volta ao consumir nos estabelecimentos parceiros”, conclui.

Cartão de Todos - Cachoeiro de Itapemirim