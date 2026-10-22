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Café capixaba ganha destaque na Grande Vitória com marca produzida a partir de 100% conilon

Marca própria da Cooabriel, Café Guardião reúne diferentes versões e tem produção ligada a mais de 11 mil famílias cooperadas

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:26

Cooabriel

Cooabriel

Publicado em 

22 out 2026 às 17:26
O produto representa o trabalho de mais de 11 mil famílias cooperadas Café Guardião/Divulgação

Presente na economia e no dia a dia dos capixabas, o café conilon também é parte da identidade do Espírito Santo, maior produtor da variedade no Brasil. É nesse contexto que o Café Guardião, marca própria da Cooabriel, busca ampliar sua presença na Grande Vitória e chegar a ainda mais consumidores. Lançada em 2019, a marca agora está disponível nas principais redes de supermercados e em lojas especializadas.


Com sede em São Gabriel da Palha, no Noroeste capixaba, a Cooabriel foi fundada em 1963 e é reconhecida como a maior cooperativa de café conilon do país. A industrialização dos grãos faz parte da estratégia de valorização da variedade, além de destacar o trabalho dos produtores cooperados.


“É um produto capixaba, com a identidade da Cooabriel”, destaca Alexandre Costa Ferreira, gerente corporativo de novos negócios da instituição. Na embalagem, a indicação de origem cooperativista também agrega valor e diferenciação ao produto. “Esse café representa o trabalho de mais de 11 mil famílias cooperadas, ligadas por um modelo de negócio que contribui para o desenvolvimento das comunidades onde está presente”, acrescenta.


A marca, ancorada na tradição e experiência da própria cooperativa, alia a tradição das propriedades rurais à excelência operacional. Além da seleção criteriosa da matéria-prima, em 2026 os processos de industrialização, comercialização e expedição de café torrado e moído foram certificados pela ISO 9001, referência internacional em sistemas de gestão da qualidade.

Diferentes versões para diferentes paladares
O portfólio do Café Guardião contempla desde opções mais tradicionais até cafés com características sensoriais específicas. Café Guardião/Divulgação

No portfólio estão desde opções mais tradicionais até cafés com características sensoriais específicas. A linha inclui as versões Tradicional e Extraforte, a linha Tradição, feita a partir de grãos cereja descascado, e os cafés Natural e Fermentado, que têm origem no Concurso Conilon de Excelência Cooabriel e levam à mesa dos consumidores grãos com os atributos sensoriais que mais se destacaram em cada edição.


Segundo Alexandre, a variedade de produtos busca atender a diferentes preferências de consumo. E para quem deseja conhecer a marca, ele ressalta o convite: “Com a campanha na Grande Vitória, convidamos os consumidores a procurar o Café Guardião nas gôndolas e experimentar o nosso café”.

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