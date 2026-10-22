Café capixaba ganha destaque na Grande Vitória com marca produzida a partir de 100% conilon

Presente na economia e no dia a dia dos capixabas, o café conilon também é parte da identidade do Espírito Santo, maior produtor da variedade no Brasil. É nesse contexto que o Café Guardião, marca própria da Cooabriel, busca ampliar sua presença na Grande Vitória e chegar a ainda mais consumidores. Lançada em 2019, a marca agora está disponível nas principais redes de supermercados e em lojas especializadas.





Com sede em São Gabriel da Palha, no Noroeste capixaba, a Cooabriel foi fundada em 1963 e é reconhecida como a maior cooperativa de café conilon do país. A industrialização dos grãos faz parte da estratégia de valorização da variedade, além de destacar o trabalho dos produtores cooperados.





“É um produto capixaba, com a identidade da Cooabriel”, destaca Alexandre Costa Ferreira, gerente corporativo de novos negócios da instituição. Na embalagem, a indicação de origem cooperativista também agrega valor e diferenciação ao produto. “Esse café representa o trabalho de mais de 11 mil famílias cooperadas, ligadas por um modelo de negócio que contribui para o desenvolvimento das comunidades onde está presente”, acrescenta.





A marca, ancorada na tradição e experiência da própria cooperativa, alia a tradição das propriedades rurais à excelência operacional. Além da seleção criteriosa da matéria-prima, em 2026 os processos de industrialização, comercialização e expedição de café torrado e moído foram certificados pela ISO 9001, referência internacional em sistemas de gestão da qualidade.