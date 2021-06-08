Brametal apoia iniciativas sustentáveis e investe em produtos ligados a energia renováveis

Vista aérea empresa Brametal Crédito: Acervo

A Brametal, empresa líder na Américas em produção de estruturas metálicas galvanizadas a fogo para o mercado de energia elétrica, com capacidade instalada que ultrapassa 200 mil toneladas/ano, está presente em Linhares há mais de 20 anos, desde que inaugurou sua planta no ano 2000. De lá para cá muita coisa mudou, e a empresa ampliou consideravelmente suas instalações e capacidade de produção.

No setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, “a Brametal, com 45 anos de existência, tem fabricado estruturas metálicas galvanizadas a fogo com investimento contínuo em novas tecnologias e, desde 2014, apoiando o desenvolvimento do setor de energias renováveis, desenvolvendo produtos para Geração de Energia Solar Fotovoltaica e também geração de Energia eólica”, afirma Maurilio Hidalgo, gerente Comercial e Marketing da Brametal.

A empresa acredita que nos últimos anos as pessoas passaram a ter um olhar mais cuidadoso com o meio ambiente, mas sabe que ainda há muito o que fazer. “A verdadeira mudança ocorre na base, através da educação nas escolas e em casa. São as nossas crianças que vão mudar a forma de relacionamento do homem com o meio ambiente no futuro”, afirma Maurílio e completa dizendo que “na Brametal fazemos a nossa parte, todos os planejamentos de processos incluem a análise de riscos ambientais, trazendo segurança nas atividades. Fazemos campanhas internas de conscientização e apoiamos iniciativas que tenham o objetivo de contribuir para um consumo e produção mais responsáveis”.

A empresa acaba de fechar o patrocínio do projeto Biguá, uma iniciativa da Rede Gazeta com outras empresas públicas e privadas, que tem como objetivo incentivar a sociedade a desenvolver projetos que ajudem na proteção, recuperação e preservação do meio ambiente (solo, água, fauna e flora). Nesse projeto o objetivo é envolver, especialmente, o agricultor, o poder público, a sociedade civil e estimular a participação das crianças. Elas serão embaixadoras do projeto nas escolas e nas suas casas, despertando nas pessoas a importância do uso consciente e sustentável dos recursos naturais.

As inscrições para o prêmio começam a partir do dia 07 de junho e a premiação ocorrerá em outubro.

Trajetória

Fundada no Brasil em 1975, na cidade de Criciúma, pelo engenheiro Ayrton Egídio de Mattos Brandão, a Brametal surgiu, inicialmente, para atender ao mercado de construção civil. A empresa escreveu a sua história a partir de valores e de atitudes empreendedoras do seu idealizador e depois do seu filho, o engenheiro Ricardo Minatto Brandão, focando seus esforços no setor de transmissão de energia.