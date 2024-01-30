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Base27 abre inscrições para programa de aceleração de startups

Novo ciclo do programa Ignição busca selecionar startups sediadas no ES ou que desejam atuar no Estado. As inscrições vão até 9 de fevereiro e podem ser feitas pelo site oficial
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 jan 2024 às 19:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 19:00

Além de trilhas de conhecimento sobre empreendedorismo, tecnologia/produto, acesso a capital, gestão e mercado, o Ignição também traz conexões e networking com empresas da comunidade B27.
Além de trilhas de conhecimento sobre empreendedorismo, tecnologia/produto, acesso a capital, gestão e mercado, o Ignição também traz conexões e networking com empresas da comunidade B27. Crédito: Marlon Vianna Ghirardelli/Divulgação
Para começar 2024 com o pé direito, o Base27 iniciou, em janeiro, um novo ciclo do programa de aceleração e pré-aceleração de startups: o Ignição. Com uma metodologia única e mentoria personalizada, entregue pela Ventiur, as inscrições para a etapa de aceleração já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.
Ao todo, serão selecionadas 17 startups sediadas no Espírito Santo ou que desejem operar no Estado. As inscrições vão até 9 de fevereiro, e as atividades da aceleração começam no dia 22 de fevereiro. 
O Ignição proporciona às selecionadas orientações sobre seus negócios, treinamento para desenvolverem seus produtos e soluções inovadoras, assim como oportunidade de diagnóstico individual personalizado. Além de trilhas de conhecimento sobre empreendedorismo, tecnologia/produto, acesso a capital, gestão e mercado, o Ignição também traz conexões e networking com empresas da comunidade B27.
Para a head de inovação do Base27, Pollyana Rosa, o programa, com duração de 12 meses, é essencial para a evolução das startups. 
"A aceleração é um ciclo para startups que já passaram pelo processo de validação e agora estão buscando faturamento recorrente. O programa vai contar com diagnóstico e mentorias individuais para as startups se desenvolverem"
Pollyana Rosa - Head de inovação do Base27
Responsável por promover conexões e atender às dores das 40 empresas mantenedoras do Base27, Pollyana Rosa acredita ainda que o público-alvo do novo ciclo deve gerar valor para a comunidade B27.
O Base27 iniciou, em janeiro, um novo ciclo do programa de aceleração e pré-aceleração de startups: o Ignição.
O Base27 iniciou, em janeiro, um novo ciclo do programa de aceleração e pré-aceleração de startups: o Ignição. Crédito: Base27/Divulgação
“O público-alvo são startups com modelo de negócio B2B com soluções nas áreas de construção civil, indústria em geral, logística, deeptechs, SaaS, negócios de base tecnológica em geral e ESG”, explica.
A aceleração do Ignição será realizada com recursos do Edital Habitats de Inovação Capixaba, financiado pelo Sebrae/ES e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação do Espírito Santo (Fapes) e com apoio do MCI para movimentar o ecossistema de empreendedorismo e inovação do Espírito Santo.
Clique aqui e faça a inscrição pelo site. 

Cronograma do Ignição

Ao todo, serão selecionadas 17 startups sediadas no Espírito Santo ou que desejem operar no Estado
Ao todo, serão selecionadas 17 startups sediadas no Espírito Santo ou que desejem operar no Estado Crédito: Base27/Divulgação
  • Abertura das inscrições: 9 de janeiro
  • Encerramento das inscrições: 9 de fevereiro
  • Resultado das startups selecionadas: até 19 de fevereiro
  • Início das atividades: 22 de fevereiro
  • Demoday/Encerramento: fevereiro de 2025

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