Base27 abre inscrições para programa de aceleração de startups

Além de trilhas de conhecimento sobre empreendedorismo, tecnologia/produto, acesso a capital, gestão e mercado, o Ignição também traz conexões e networking com empresas da comunidade B27. Crédito: Marlon Vianna Ghirardelli/Divulgação

Para começar 2024 com o pé direito, o Base27 iniciou, em janeiro, um novo ciclo do programa de aceleração e pré-aceleração de startups: o Ignição. Com uma metodologia única e mentoria personalizada, entregue pela Ventiur, as inscrições para a etapa de aceleração já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui

Ao todo, serão selecionadas 17 startups sediadas no Espírito Santo ou que desejem operar no Estado. As inscrições vão até 9 de fevereiro, e as atividades da aceleração começam no dia 22 de fevereiro.

O Ignição proporciona às selecionadas orientações sobre seus negócios, treinamento para desenvolverem seus produtos e soluções inovadoras, assim como oportunidade de diagnóstico individual personalizado. Além de trilhas de conhecimento sobre empreendedorismo, tecnologia/produto, acesso a capital, gestão e mercado, o Ignição também traz conexões e networking com empresas da comunidade B27.

Para a head de inovação do Base27, Pollyana Rosa, o programa, com duração de 12 meses, é essencial para a evolução das startups.

"A aceleração é um ciclo para startups que já passaram pelo processo de validação e agora estão buscando faturamento recorrente. O programa vai contar com diagnóstico e mentorias individuais para as startups se desenvolverem" Pollyana Rosa - Head de inovação do Base27

Responsável por promover conexões e atender às dores das 40 empresas mantenedoras do Base27, Pollyana Rosa acredita ainda que o público-alvo do novo ciclo deve gerar valor para a comunidade B27.

O Base27 iniciou, em janeiro, um novo ciclo do programa de aceleração e pré-aceleração de startups: o Ignição. Crédito: Base27/Divulgação

“O público-alvo são startups com modelo de negócio B2B com soluções nas áreas de construção civil, indústria em geral, logística, deeptechs, SaaS, negócios de base tecnológica em geral e ESG”, explica.

A aceleração do Ignição será realizada com recursos do Edital Habitats de Inovação Capixaba, financiado pelo Sebrae/ES e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação do Espírito Santo (Fapes) e com apoio do MCI para movimentar o ecossistema de empreendedorismo e inovação do Espírito Santo.

Cronograma do Ignição

Ao todo, serão selecionadas 17 startups sediadas no Espírito Santo ou que desejem operar no Estado Crédito: Base27/Divulgação