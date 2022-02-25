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Aumento na busca por escolas bilíngues amplia oferta no ES

The Joy School, escola de educação infantil bilíngue, abre unidade em Vila Velha, ensinando inglês de forma lúdica e por meio de vivências

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:15

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 fev 2022 às 18:15
The Joy School
The Joy School Vila Velha oferece imersão 100% na língua inglesa para crianças de 2 e 3 anos; e 75%, dos 4 aos 5 anos. Crédito: The Joy School/Divulgação
Dominar uma segunda língua é uma etapa importante para a carreira profissional. Segundo a Catho (site brasileiro de classificados de emprego), falar inglês pode aumentar em até 72% o valor do salário. Diante dessa realidade, vem crescendo a procura e também a oferta de escolas bilíngues. O número de instituições aumentou 10% no país.
No Espírito Santo, a realidade não é diferente. Neste ano, uma nova escola bilíngue abriu as portas na cidade canela verde, a The Joy School Vila Velha. Inaugurada em fevereiro, em Itapuã, ela oferece imersão 100% na língua inglesa para crianças de 2 e 3 anos; e 75%, dos 4 aos 5 anos.
A primeira infância (até os 5 anos de idade) é considerada por estudiosos no assunto a fase da vida ideal para se aprender idiomas. Segundo a diretora e sócia da unidade, Melina Barelli Ramalho, pesquisas sobre experiências bilíngues precoces e desenvolvimento cognitivo mostram que essas crianças são estimuladas a desenvolver habilidades e áreas do cérebro que as tornam melhores no raciocínio, mais flexíveis para resolução de conflitos, mais sociáveis; ocorre potencialização da memória e expansão do conhecimento para uma nova estrutura linguística, novos sons e ampliação do vocabulário.
The Joy School
A primeira infância (até os 5 anos de idade) é considerada por estudiosos no assunto a fase da vida ideal para se aprender idiomas. Crédito: The Joy School/Divulgação
Para que isso aconteça, a coordenadora pedagógica da The Joy School Vila Velha, Priscilla Winter, afirma que os alunos aprendem uma segunda língua da mesma forma que aprenderam a primeira, ou seja, de forma natural. “Por isso, nossas aulas são lúdicas e possuem um contexto compreensível, e isso promove uma maior integração do aluno com o ato de aprender”, explica.
Segundo Priscilla os temas são relacionados ao dia a dia do aluno, como família, animais de estimação, playground, cores, entre outros. “A criança vivencia o seu aprendizado de forma concreta e não apenas com materiais impressos. Tudo o que ela aprende na sala de aula leva para o cotidiano, e a família pode participar desse processo”, acrescenta.
E por falar em família, outro ponto importante para a escola é o acolhimento. Para Melina, a instituição acredita que desenvolver um processo de educação para a vida em parceria com a família é muito importante no sucesso dos alunos e dos filhos. “Não trabalhamos de forma paralela, cada um por si, nem de forma antagônica, opondo-se uns aos outros. Mas de forma convergente e complementar, cooperando ativamente para atingir os objetivos comuns na formação do estudante”, acrescenta a diretora.
The Joy School
Com material didático e metodologia próprios, as teorias de Piaget e Vygotsky são a base para o desenvolvimento do trabalho da The Joy School Vila Velha Crédito: The Joy School/Divulgação
Com material didático e metodologia próprios, as teorias de Piaget e Vygotsky são a base para o desenvolvimento do trabalho da The Joy School Vila Velha, levando em conta o conteúdo obrigatório definido pelo Ministério da Educação (MEC). Os professores são capacitados e possuem vivência em bilinguismo, e a metodologia é focada no desenvolvimento coletivo, na autonomia, na otimização do tempo escolar e na atenção à particularidade de cada estudante.
As matrículas da The Joy School Vila Velha estão abertas. As aulas acontecem de 7h30 às 12h30 para o turno matutino e 13h às 18h no vespertino. Os pais interessados podem agendar uma visita à escola para conhecer a estrutura e a metodologia de ensino. “Estamos sempre de portas abertas para as famílias”, afirma Melina.

VEJA AS TURMAS OFERECIDAS

  • Toddler (Maternal - 2 anos)
  • 100% de imersão em língua inglesa
  • Totalmente lúdico
  • Metodologia própria
  • Pre-K (Maternal- 3 anos)
  • 100% de imersão em língua inglesa
  • Totalmente lúdico
  • Metodologia própria
  • Kindergarten (Jardim - 4 anos)
  • 75% de imersão em língua inglesa
  • Totalmente lúdico
  • Metodologia própria
  • Kindergarten (Jardim - 5 anos)
  • 75% de imersão em língua inglesa
  • Totalmente lúdico
  • Metodologia própria

THE JOY SCHOOL VILA VELHA

E-mail:

Endereço:

Rua Goiânia, número 9, Itapuã, Vila Velha

Instagram:

WhatsApp:

(27) 99657-3146

Telefone:

(27) 3072-7939

Horário das aulas:

7h30 às 12h30 (matutino) e 13h às 18h (vespertino). Aulas extras após o período pedagógico são opcionais: judô, balé, futebol e ukulele.

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