Arraiá da Cidade continua nesta quinta (23) no Shopping Vitória

O evento está sendo realizado no estacionamento externo do Shopping Vitória, com entrada gratuita. Crédito: Freepik

Fogueira, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e muito forró estão marcando o Arraiá da Cidade, que traz toda a tradição das grandes festas de São João ao Shopping Vitória. A Festa Junina continua nesta quinta-feira (23) e vai até 26 de junho, das 17h às 23h. O evento está sendo realizado no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal, com entrada gratuita.

O espaço conta com uma grande fogueira cenográfica, bandeirinhas e várias barraquinhas de comidas típicas como canjica, quentão, pé de moleque, milho verde e muito mais! Também tem churrasquinho, hambúrguer, cervejas artesanais e drinques num cenário cultural típico.

Além disso, o público pode se divertir com diversas atividades tradicionais da festa como pescaria, jogo da argola, corrida do saco, correio do amor, entre outras. A criançada pode se divertir também na área kids. Atrações musicais regionais estão sendo destaque no evento, bem como apresentações de quadrilha.

Atrações musicais regionais estão sendo destaque no evento, bem como apresentações de quadrilha. Crédito: Giovani Dressler/Freepik

SERVIÇO

Arraiá da Cidade



Data: 23 a 26 de junho



23 a 26 de junho Horário: das 17h às 23h



das 17h às 23h Local: estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal



estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal Entrada: gratuita



PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 23/06

Show – Legado de Luiz – 19h30



Dia 24/06

Quadrilha – Grupo Terra Nostra – 20h



Show – Jennifer – 20h30



A cantora Jennifer é uma das atrações do Arraiá da Cidade, com apresentação marcada para sexta-feira (24) Crédito: Divulgação

25/06

Quadrilha – É Babado – 19h30



Show – Trio Kualisom – 20h30



26/06

Apresentação de forró – 19h



Show – Trio Capixaba – 19h30



Além das comidas típicas, o público pode se divertir com diversas atividades tradicionais da festa como pescaria, jogo da argola, correio do amor, entre outras. Crédito: Oduvaldo Mazza/Freepik

OPERAÇÕES DE CERVEJA

Casa 107

Moro Beer



Cervejaria Convento



Cervejaria Serpentário



Loro Louco



Drinks: Morada Drinks



OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

Entre as opções de comida, a Casa da Ilha estará no evento com muita comida típica e franguinho frito com batatas fritas Crédito: Giovani Dressler/Freepik