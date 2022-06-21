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Arraiá da Cidade continua nesta quinta (23) no Shopping Vitória

Além da programação musical, o espaço conta com uma grande fogueira cenográfica, bandeirinhas e várias barraquinhas de comidas típicas como canjica, quentão, pé de moleque, milho verde e muito mais

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 18:50

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jun 2022 às 18:50
Shopping Vitória
O evento está sendo realizado no estacionamento externo do Shopping Vitória, com entrada gratuita. Crédito: Freepik
Fogueira, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e muito forró estão marcando o Arraiá da Cidade, que traz toda a tradição das grandes festas de São João ao Shopping Vitória. A Festa Junina continua nesta quinta-feira (23) e vai até 26 de junho, das 17h às 23h. O evento está sendo realizado no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal, com entrada gratuita.
O espaço conta com uma grande fogueira cenográfica, bandeirinhas e várias barraquinhas de comidas típicas como canjica, quentão, pé de moleque, milho verde e muito mais! Também tem churrasquinho, hambúrguer, cervejas artesanais e drinques num cenário cultural típico.
Além disso, o público pode se divertir com diversas atividades tradicionais da festa como pescaria, jogo da argola, corrida do saco, correio do amor, entre outras. A criançada pode se divertir também na área kids. Atrações musicais regionais estão sendo destaque no evento, bem como apresentações de quadrilha.
Shopping Vitória
Atrações musicais regionais estão sendo destaque no evento, bem como apresentações de quadrilha. Crédito: Giovani Dressler/Freepik

SERVIÇO

  • Arraiá da Cidade
  • Data: 23 a 26 de junho
  • Horário: das 17h às 23h
  • Local: estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal
  • Entrada: gratuita

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • Dia 23/06
  • Show – Legado de Luiz – 19h30
  • Dia 24/06
  • Quadrilha – Grupo Terra Nostra – 20h
  • Show – Jennifer – 20h30
Cantora Jennifer
A cantora Jennifer é uma das atrações do Arraiá da Cidade, com apresentação marcada para sexta-feira (24) Crédito: Divulgação
  • 25/06
  • Quadrilha – É Babado – 19h30
  • Show – Trio Kualisom – 20h30
  • 26/06
  • Apresentação de forró – 19h
  • Show – Trio Capixaba – 19h30
Shopping Vitória
Além das comidas típicas, o público pode se divertir com diversas atividades tradicionais da festa como pescaria, jogo da argola, correio do amor, entre outras. Crédito: Oduvaldo Mazza/Freepik

OPERAÇÕES DE CERVEJA

  • Casa 107
  • Moro Beer
  • Cervejaria Convento
  • Cervejaria Serpentário
  • Loro Louco
  • Drinks: Morada Drinks

OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

Shopping Vitória
Entre as opções de comida, a Casa da Ilha estará no evento com muita comida típica e franguinho frito com batatas fritas Crédito: Giovani Dressler/Freepik
  • Casa da Ilha – comida típica e franguinho frito com batatas fritas
  • Rigonitto – burgers e empanadas
  • Prime Beef (Fogo de chão)
  • Ké Dogão – cachorros-quentes variados
  • Meet One Steak House – parrillas e espetos
  • 40 Sabores – sorvetes e açaí
  • Cesconetto – doces

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