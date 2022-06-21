Arraiá da Cidade continua nesta quinta (23) no Shopping Vitória

Fogueira, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e muito forró estão marcando o Arraiá da Cidade, que traz toda a tradição das grandes festas de São João ao Shopping Vitória. A Festa Junina continua nesta quinta-feira (23) e vai até 26 de junho, das 17h às 23h. O evento está sendo realizado no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal, com entrada gratuita.
O espaço conta com uma grande fogueira cenográfica, bandeirinhas e várias barraquinhas de comidas típicas como canjica, quentão, pé de moleque, milho verde e muito mais! Também tem churrasquinho, hambúrguer, cervejas artesanais e drinques num cenário cultural típico.
Além disso, o público pode se divertir com diversas atividades tradicionais da festa como pescaria, jogo da argola, corrida do saco, correio do amor, entre outras. A criançada pode se divertir também na área kids. Atrações musicais regionais estão sendo destaque no evento, bem como apresentações de quadrilha.
SERVIÇO
- Arraiá da Cidade
- Data: 23 a 26 de junho
- Horário: das 17h às 23h
- Local: estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado da entrada principal
- Entrada: gratuita
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- Dia 23/06
- Show – Legado de Luiz – 19h30
- Dia 24/06
- Quadrilha – Grupo Terra Nostra – 20h
- Show – Jennifer – 20h30
- 25/06
- Quadrilha – É Babado – 19h30
- Show – Trio Kualisom – 20h30
- 26/06
- Apresentação de forró – 19h
- Show – Trio Capixaba – 19h30
OPERAÇÕES DE CERVEJA
- Casa 107
- Moro Beer
- Cervejaria Convento
- Cervejaria Serpentário
- Loro Louco
- Drinks: Morada Drinks
OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO
- Casa da Ilha – comida típica e franguinho frito com batatas fritas
- Rigonitto – burgers e empanadas
- Prime Beef (Fogo de chão)
- Ké Dogão – cachorros-quentes variados
- Meet One Steak House – parrillas e espetos
- 40 Sabores – sorvetes e açaí
- Cesconetto – doces