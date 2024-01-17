Arena de Verão na Serra terá muito esporte e shows de graça

Música, esporte e muita diversão. É assim que promete ser a estação mais quente do ano na Serra, com a Arena de Verão 2024. O município preparou uma programação especial para o mês de janeiro , em um espaço especial em Jacaraípe, próximo à praça Encontro das Águas, a partir das 7h.
Atividades esportivas como futebol de areia, jiu-jítsu, vôlei de praia, altinha, futmesa, futevôlei e várias outras modalidades serão contempladas em uma programação gratuita e aberta a todos os públicos, que começou no dia 13 e vai até 28 de janeiro. Além disso, a agenda ainda vai contar com aulões de dança, shows musicais e circuito training.
Segundo o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Pedro Henrique Barbosa, a Arena de Verão é uma oportunidade de levar tanto para a população quanto para os turistas, que visitam as praias da Serra durante o período, atividades que promovam lazer e qualidade de vida.
O objetivo, de acordo com ele, é promover alegria e segurança durante uma das estações mais movimentadas do ano.
“Esporte é saúde. Ele disciplina, cria responsabilidades e é isso que queremos promover aqui. Mas também teremos atrações musicais com artistas capixabas e escolas de samba para que a diversão seja garantida”, ressalta.
Saiba mais
Arena de Verão 2024
- Quando: A Arena de Verão vai até o dia 28 de janeiro com programações tanto aos sábados e domingos, quanto em dias de semana.
- Onde: em Jacaraípe, na Serra, próximo à praça Encontro das Águas.
Confira a agenda completa abaixo:
Sábado - 13 de janeiro
- 7 horas - Circuito Training 8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox
- 9 horas - Show com escola de samba
- 10 às 12 horas - Desafio Beach Soccer Capixaba
- 13 às 19 horas - Torneio Solidário de Verão de Beach Soccer
Domingo - 14 de janeiro
- 7 horas - Circuito Training
- 8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox
- 9 horas - Show com escola de samba
- 10 às 12 horas - Clínica de Beach Soccer
- 13 às 17 horas - Torneio Solidário de Verão de Beach Soccer.
Sábado - 20 de janeiro
- 7 horas - Circuito Training
- 8 horas - Aulão de dança com Vandeco
- 9 horas - Oficina de bodyboard
- 10 horas - Desafio Misto de Futevôlei com as Campeãs Mundiais Rayana Servare e Vitor Vacari x Lane Matos e Filipe Soares
- 15 horas - Torneio de altinha
- 15 às 19h - Oficina e prática de vôlei adaptado para pessoas 60+ (homens e mulheres)
- 18 às 19h30 - Show musical
Domingo - 21 de janeiro
- 7 horas - Circuito Training
- 8 horas - Aulão de dança com Vinny Dance
- 10 horas - Clínica de Futevôlei
- 15 às 18 horas - Torneio de Altinha
- Walking Football - Oficina e prática de futebol adaptado para pessoas 60+ (homens e mulheres)
- 18 às 19h30 - Show musical
Sábado - 27 de janeiro
- 7 horas - Circuito Training
- 8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox
- 10 as 17 horas - Vôlei de Praia
- 10 às 17 horas - Torneio de Futmesa
- 17 às 19 horas - Show musical
Domingo - 28 de janeiro
- 8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox
- 10 horas - Jiu-jítsu - luta casada
- 16 às 18 horas - Apresentação de Beach Karatê
- 17 às 19 horas - Show musical
De segunda a sexta-feira
Das 7 às 11 horas
- 15 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids
- 16 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Semas
- 17 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids
- 18 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social Interfami
- 19 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids
- 22 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids
- 23 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Apae
- 24 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids
- 25 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Semas
- 26 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids
Das 17 às 19 horas
- De 15 a 26 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids
Confira a programação de shows:
Jacaraípe
Dia 13 de janeiro (sábado)
- 20h - Cheiro Moreno
- 22h - João Felipe e Rafael
Dia 20 de janeiro (sábado)
- 20 horas - Tati Azevedo
- 22 horas - Tarados em Samba
Dia 21 de janeiro (domingo)
- 15 horas - XIV Manifesto LGBTI com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa
Dia 26 de janeiro (sexta-feira)
- 20 horas - Via Aérea
- 22 horas - Olodum
Dia 27 de janeiro (sábado)
- 20 horas - Rubens Neto
- 22 horas - Cheiro da Cor
Dia 28 de janeiro (domingo)
- Evento Jesus é a onda
- 17 horas - +Que Amigos, com Dalvimar Gallo e Xandão
- 19 horas - Santa Missa
- 21 horas – Samaria, com Hugo Santos
Manguinhos
- Local: praça principal da vila
Dia 13 de janeiro (sábado)
- 20 horas - Mary Di
- 22 horas - Pura Vida
Dia 20 de janeiro (sábado)
- 20 horas - Trio Clandestino
- 22 horas - Marcelo Ribeiro
Dia 21 de janeiro (domingo)
- 17 horas - Macucos
- 19 horas – Maxuiba
Dia 27 de janeiro (sábado)
- 20 horas – Herloy
- 22 horas - Leley do Cavaco
Nova Almeida
- Festa de São Sebastião e São Benedito
- Local: praça em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida
Dia 18 de janeiro (quinta-feira)
- 19 horas - Missa Campal com Padre André Paiva
- 22 horas - Show com Diego Santana
Dia 19 de janeiro (sexta-feira)
- 18 horas - Escondida do Mastro
- 19 horas - Missa Campal com o Padre André Paiva
- 21 horas - Show com a Banda Recongo
- 22h30 - Show com a Banda Cheiro da Cor
Dia 20 de janeiro (sábado)
- 15 horas - Alvorada com queima de fogos e congada
- 16 horas - Missa no palco da Igreja dos Reis Magos
- 18 horas - Cortejo das bandas de Congo
- 20h30 - Show com Dalzy Sales
- 21h10 - Fincada do Mastro
- 21h30 - Show pirotécnico
- 22 horas – Show com Tierry