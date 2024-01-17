Arena de Verão na Serra terá muito esporte e shows de graça

Jiu-jítsu, futebol de areia, vôlei de praia, altinha, futmesa, futevôlei e várias outras modalidades serão contempladas em uma programação gratuita e aberta a todos os públicos Crédito: Arthur Louzada/Divulgação

Música, esporte e muita diversão. É assim que promete ser a estação mais quente do ano na Serra, com a Arena de Verão 2024. O município preparou uma programação especial para o mês de janeiro , em um espaço especial em Jacaraípe, próximo à praça Encontro das Águas, a partir das 7h.

Atividades esportivas como futebol de areia, jiu-jítsu, vôlei de praia, altinha, futmesa, futevôlei e várias outras modalidades serão contempladas em uma programação gratuita e aberta a todos os públicos, que começou no dia 13 e vai até 28 de janeiro. Além disso, a agenda ainda vai contar com aulões de dança, shows musicais e circuito training.

Segundo o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Pedro Henrique Barbosa, a Arena de Verão é uma oportunidade de levar tanto para a população quanto para os turistas, que visitam as praias da Serra durante o período, atividades que promovam lazer e qualidade de vida.

A Arena de Verão é uma oportunidade de levar para as praias da Serra, atividades que promovam lazer e qualidade de vida. Crédito: Arthur Louzada/Divulgação

O objetivo, de acordo com ele, é promover alegria e segurança durante uma das estações mais movimentadas do ano.

“Esporte é saúde. Ele disciplina, cria responsabilidades e é isso que queremos promover aqui. Mas também teremos atrações musicais com artistas capixabas e escolas de samba para que a diversão seja garantida”, ressalta.

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O objetivo é promover alegria e segurança durante uma das estações mais movimentadas do ano. Crédito: Arthur Louzada/Divulgação

Arena de Verão 2024

Quando: A Arena de Verão vai até o dia 28 de janeiro com programações tanto aos sábados e domingos, quanto em dias de semana.

A Arena de Verão vai até o dia 28 de janeiro com programações tanto aos sábados e domingos, quanto em dias de semana. Onde: em Jacaraípe, na Serra, próximo à praça Encontro das Águas.

Confira a agenda completa abaixo:

Sábado - 13 de janeiro

7 horas - Circuito Training 8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox

9 horas - Show com escola de samba

10 às 12 horas - Desafio Beach Soccer Capixaba

13 às 19 horas - Torneio Solidário de Verão de Beach Soccer

Domingo - 14 de janeiro

7 horas - Circuito Training

8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox

9 horas - Show com escola de samba

10 às 12 horas - Clínica de Beach Soccer

13 às 17 horas - Torneio Solidário de Verão de Beach Soccer.

Sábado - 20 de janeiro

7 horas - Circuito Training

8 horas - Aulão de dança com Vandeco

9 horas - Oficina de bodyboard

10 horas - Desafio Misto de Futevôlei com as Campeãs Mundiais Rayana Servare e Vitor Vacari x Lane Matos e Filipe Soares

15 horas - Torneio de altinha

15 às 19h - Oficina e prática de vôlei adaptado para pessoas 60+ (homens e mulheres)

18 às 19h30 - Show musical

Domingo - 21 de janeiro

7 horas - Circuito Training

8 horas - Aulão de dança com Vinny Dance

10 horas - Clínica de Futevôlei

15 às 18 horas - Torneio de Altinha

Walking Football - Oficina e prática de futebol adaptado para pessoas 60+ (homens e mulheres)



18 às 19h30 - Show musical

Sábado - 27 de janeiro

7 horas - Circuito Training



8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox



10 as 17 horas - Vôlei de Praia



10 às 17 horas - Torneio de Futmesa



17 às 19 horas - Show musical



Domingo - 28 de janeiro

8 horas - Aulão de dança com Vandeco, Vinny Dance e Patrícia Ritbox



10 horas - Jiu-jítsu - luta casada



16 às 18 horas - Apresentação de Beach Karatê



17 às 19 horas - Show musical



De segunda a sexta-feira

Das 7 às 11 horas

15 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids



- Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids 16 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Semas



- Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Semas 17 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids



- Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids 18 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social Interfami



- Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social Interfami 19 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids



- Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids 22 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids



- Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids 23 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Apae



- Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Apae 24 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids



- Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids 25 de janeiro - Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Semas



- Recreação e atividades lúdicas - Projeto Social - Semas 26 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids



Das 17 às 19 horas

De 15 a 26 de janeiro - Aulão de dança e circuito Proef adulto e kids



Confira a programação de shows:

Jacaraípe



Dia 13 de janeiro (sábado)

20h - Cheiro Moreno

22h - João Felipe e Rafael

Dia 20 de janeiro (sábado)

20 horas - Tati Azevedo



22 horas - Tarados em Samba



Dia 21 de janeiro (domingo)

15 horas - XIV Manifesto LGBTI com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa



Dia 26 de janeiro (sexta-feira)

20 horas - Via Aérea



22 horas - Olodum



Dia 27 de janeiro (sábado)

20 horas - Rubens Neto



22 horas - Cheiro da Cor



Dia 28 de janeiro (domingo)

Evento Jesus é a onda



17 horas - +Que Amigos, com Dalvimar Gallo e Xandão

19 horas - Santa Missa



21 horas – Samaria, com Hugo Santos



Manguinhos

Local: praça principal da vila



Dia 13 de janeiro (sábado)

20 horas - Mary Di



22 horas - Pura Vida



Dia 20 de janeiro (sábado)

20 horas - Trio Clandestino



22 horas - Marcelo Ribeiro

Dia 21 de janeiro (domingo)

17 horas - Macucos



19 horas – Maxuiba



​Dia 27 de janeiro (sábado)

20 horas – Herloy



22 horas - Leley do Cavaco



Nova Almeida

Festa de São Sebastião e São Benedito

Local: praça em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida



Dia 18 de janeiro (quinta-feira)

19 horas - Missa Campal com Padre André Paiva



22 horas - Show com Diego Santana



Dia 19 de janeiro (sexta-feira)

18 horas - Escondida do Mastro



19 horas - Missa Campal com o Padre André Paiva



21 horas - Show com a Banda Recongo



22h30 - Show com a Banda Cheiro da Cor

