Após enchente, empreendedora de Apiacá reconstrói negócio com apoio do Sicredi

Em março de 2024, as enchentes que atingiram Apiacá, no Sul do Espírito Santo, destruíram o espaço comercial da empreendedora Cleide Rangel. A água levou o estoque de roupas, móveis e os equipamentos da Moda Izibida, que havia acabado de passar por uma reforma. Diante da necessidade de recomeçar, a empresária encontrou no apoio do Sicredi um caminho para reorganizar as finanças e manter o negócio em funcionamento.
A trajetória da Moda Izibida começou com uma estrutura pequena e compras de mercadorias realizadas em São Paulo. Aos poucos, o empreendimento cresceu e conquistou clientes, trabalhando com diferentes marcas e sendo um referencial na cidade e na região. Cleide conta que sempre buscou construir uma relação de proximidade com as consumidoras, baseada na atenção às preferências de cada uma e na busca por produtos que contribuam para a autoestima.
“Eu não vendo só a minha mercadoria. Eu tô aqui para ser acolhedora, para dar um abraço, para ouvir, para ajudar, porque é isso tudo que eu recebi quando eu mais precisei”, conta a empreendedora sobre as clientes, que já se tornaram amigas.
Esse suporte foi essencial em um dos momentos mais difíceis da trajetória. Com a destruição do espaço comercial pelas enchentes, além de perder mercadorias e a estrutura recém-reformada, Cleide precisou lidar com os compromissos financeiros relacionados aos produtos que já não tinha condições de vender.
A relação com o Sicredi havia começado poucos meses antes da enchente, quando a cooperativa começava a ser conhecida na cidade. Foi por meio dessa parceria que Cleide contratou um seguro mais robusto para o negócio, que foi fundamental para quitar compromissos com fornecedores e recuperar a capacidade de comprar mercadorias.
“Eu já tinha um seguro básico, pois nunca achei que ia precisar, já que Apiacá é uma cidade muito tranquila, quase não vemos roubos, acidentes em geral. Porém, uma funcionária do Sicredi conversou comigo e me apresentou as vantagens do produto, e resolvi dar uma chance no fim do ano de 2023. Poucos meses depois, precisei dele por conta da tragédia e foi com esse seguro que eu quitei o que eu devia e tive crédito nas empresas para recomeçar”, relata.
Além da indenização, a empreendedora contou com uma linha de crédito emergencial disponibilizada pelo Sicredi para associados atingidos pelas enchentes, com condições que permitiram que ela organizasse as contas em um período de grande dificuldade financeira.
Para a empresária, o suporte foi decisivo para continuar com a atividade. “Se eu não tivesse essa parceria com eles, se não tivesse vindo essa agência para Apiacá, eu não teria conseguido”, afirma.
A atuação da cooperativa naquele momento foi além da oferta de recursos financeiros. Cleide destaca o acompanhamento da equipe, que procurou os associados atingidos para entender suas necessidades e apresentar alternativas para a recuperação dos negócios. Em uma cidade de pequeno porte, onde muitos empreendedores enfrentavam os efeitos das enchentes, esse contato próximo também contribuiu para que comerciantes encontrassem condições de retomar suas atividades.
Com a destruição do imóvel onde funcionava o comércio, Cleide precisou encontrar outra maneira de atender os clientes. A solução foi adaptar um espaço em sua própria casa, inicialmente pensado como provisório. O ambiente recebeu o estoque e passou a funcionar como endereço da Moda Izibida.
A mudança exigiu adaptações e um novo começo, com poucas peças disponíveis. Mesmo assim, a empreendedora encontrou apoio na comunidade: “Os meus clientes, eu falo que não são só clientes, são os meus amigos. O povo de Apiacá é um povo muito humano, é um povo muito acolhedor. E eu fui muito muito bem amparada por todos”, diz Cleide.
A relação de confiança construída ao longo dos anos foi importante para manter a loja ativa mesmo diante das limitações. Hoje, o espaço funciona pela manhã e à tarde mas a empreendedora também procura atender clientes fora desse horário quando necessário, em uma dinâmica que acompanha a rotina de uma cidade pequena.
A história de Cleide é marcada por outros momentos de superação. Criada na zona rural de Mimoso do Sul, ela começou a trabalhar ainda jovem e precisou enfrentar dificuldades para estudar, pela ausência de escolas na região, o que a fez ser alfabetizada aos 10 anos. Depois de trabalhar em diferentes atividades, encontrou no comércio de roupas uma oportunidade de construir sua própria trajetória profissional.
Ao longo dos anos, o empreendimento permitiu que ela conquistasse autonomia financeira e ajudasse a família. Por isso, reconstruir a loja após a enchente significou preservar não apenas uma fonte de renda, mas também um projeto de vida alcançado com muito esforço.
“Sou esforçada e procuro estudar sobre tecidos, cortes, tendências… Hoje, consigo ajudar meus irmãos, comprei uma casa para minha mãe, tenho mais dois funcionários e uma empregada doméstica com carteira assinada. Sou imensamente grata por todas as oportunidades e a Deus também”, completa.
Para Victor Toledo dos Santos Vimercatti, gerente da agência de Apiacá, área de atuação da cooperativa Sicredi União, a história da Moda Izibida exemplifica a importância de compreender as necessidades de cada associado e buscar soluções adequadas à realidade do negócio.
“Quando a gente fala sobre histórias de associados, o Sicredi é além de uma instituição financeira. Trabalhamos muito no âmbito social, e nossa atuação envolve orientação financeira, educação para a organização das contas e acompanhamento dos projetos de quem empreende”, afirma.
O gerente destaca que a análise das necessidades de cada associado é fundamental para identificar as alternativas mais adequadas, seja para capital de giro, investimentos ou outras demandas financeiras. No caso de empreendedores que enfrentam situações emergenciais, conhecer a realidade do negócio também permite avaliar caminhos para a retomada das atividades.
Em Apiacá, a presença da primeira instituição financeira cooperativa do paí ampliou as possibilidades de atendimento aos empreendedores locais. Para Victor, a proposta do cooperativismo é criar uma relação em que o desenvolvimento dos associados esteja ligado ao crescimento da própria comunidade.
“Nosso slogan é ter com quem contar, então nosso foco é ajudar esses microempreendedores, produtores rurais, para que nosso associado também tenha um olhar de dono. Aqui, todos somos donos da mesma forma, e, quando todos prosperam juntos, a cooperativa prospera também”, pontua.
Cleide reconhece nessa proximidade um dos principais diferenciais da parceria e, para o futuro, a empreendedora pretende continuar investindo na Moda Izibida, ampliando a estrutura da loja e viabilizando o envio de mercadorias para clientes de outras regiões do país.
“O produto que eles me ofereceram fez total diferença na minha vida. Não me deixou desistir, não me deixou sozinha, eles seguram mesmo na nossa mão. O que eles te oferecem, você pode aceitar, porque, na hora da necessidade, faz toda a diferença ter esse suporte”, finaliza.