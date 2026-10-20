Após enchente, empreendedora de Apiacá reconstrói negócio com apoio do Sicredi

“Eu já tinha um seguro básico, pois nunca achei que ia precisar, já que Apiacá é uma cidade muito tranquila, quase não vemos roubos, acidentes em geral. Porém, uma funcionária do Sicredi conversou comigo e me apresentou as vantagens do produto, e resolvi dar uma chance no fim do ano de 2023. Poucos meses depois, precisei dele por conta da tragédia e foi com esse seguro que eu quitei o que eu devia e tive crédito nas empresas para recomeçar”, relata.