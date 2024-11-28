Apoio ao agroturismo fortalece comunidades e negócios no interior do ES

O Sicoob possibilita linhas de crédito para a implementação de empreendimentos voltados para o agroturismo Crédito: Shutterstock

O Espírito Santo é um estado rico em cultura e com opções diversas de turismo, que incluem desde praias conhecidas nacionalmente até montanhas e roteiros voltados para o agroturismo. E um destino que atrai turistas de dentro e fora do Estado é Venda Nova do Imigrante, reconhecida como a Capital Nacional do Agroturismo.

Nessa região – assim como em outras espalhadas pelo Espírito Santo –, o Sicoob busca fomentar o agroturismo ao possibilitar linhas de crédito para a implementação de empreendimentos voltados para o segmento. Além disso, a instituição contribui com apoio institucional e financeiro para eventos e aplicação de recursos por meio do Fundo de Desenvolvimento Regional, voltado para projetos que visam desenvolver o crescimento e aperfeiçoamento das atividades profissionais do município.

“O fomento ao agroturismo contribui para o desenvolvimento econômico da região das montanhas, explorando o meio ambiente e preservando as tradições locais. Nota-se uma crescente demanda por experiências por parte dos turistas, demonstrando que o setor está em expansão", destaca o gerente regional do Sicoob, Emerson Guimarães.

Um dos eventos apoiados pelo Sicoob em Venda Nova do Imigrante é a feira Espírito Madeira, que teve a segunda edição realizada em 2024. Emerson ressalta a importância de apoiar eventos como esse, tanto para o mercado como para a cooperativa.

“O evento reuniu todos os envolvidos do segmento madeireiro, gerando a troca de experiências e conhecimento, as novidades do mercado e oportunidades de negócio. No Sicoob Café Hall também tivemos oportunidades de receber os expositores e visitantes para uma experiência com cafés especiais e participamos da rodada de negócios", conta.

Apoio além do financeiro

O restaurante Natureba, em Venda Nova do Imigrante, é um dos negócios que se beneficiaram do fomento do Sicoob ao agroturismo na região Crédito: Divulgação

Um dos exemplos de que os investimentos do Sicoob têm um impacto positivo é o empresário Joacir Firgulha, dono do restaurante Natureba, em Venda Nova do Imigrante. Ele conta que se tornou cooperado em 2006, quando decidiu ampliar o negócio, e que contou com um apoio importante da instituição nesse processo.

“Quando eu quis crescer com a empresa, eu busquei o Sicoob. Já fiz alguns financiamentos com eles, como parceiro de negócios, e nós crescemos com esse apoio. A gente começou pequeno e hoje nos consideramos uma empresa de médio a grande porte, para a nossa região, que consegue atender um público bem variado e de todas as classes sociais", ressalta.

Segundo Joacir, o fomento do Sicoob ao agroturismo na região vai muito além do financiamento direto, sendo visto também no suporte dado aos empreendedores no dia-a-dia. O empresário explica que, ao tomar decisões que dizem respeito ao restaurante, costuma buscar com frequência a consultoria de profissionais especializados da cooperativa.

Mais do que isso, Joacir também destaca a importância do apoio do Sicoob a eventos na região como um fator que contribui para o desenvolvimento do turismo, do agronegócio e da comunidade local.

“O Sicoob está presente nas grandes feiras, como a Espírito Madeira recentemente, apoiando desde o pequeno produtor até a comercialização. Isso beneficia todas as empresas relacionadas ao agroturismo, porque ele está lá como um facilitador de negócios", comenta.

Agroturismo e cultura

Vale destacar que outro aspecto importante do fomento ao agroturismo é o impacto positivo que ele tem para a preservação da história e cultura das comunidades em locais como Venda Nova do Imigrante – onde muitas famílias ainda têm essa atividade como principal fonte de renda. Para Joacir, apoiar esses negócios significa apoiar também a história da cidade ou região em que eles se encontram.

“O que seria das cidades se elas tivessem só comércio para oferecer e não tivessem história? Venda Nova tem, desde o início de sua história com a imigração italiana, uma relação importante com o agroturismo, e se destacou pelo trabalho em família e em comunidade. São pequenas empresas familiares que produzem desde o Socol até os ‘biscoitinhos’, ou seja, produtos que tornam cada família um tipo de negócio que sustentam a história da cidade", reforça.

Apoiar eventos que celebram essa história, inclusive, faz parte do fomento realizado pelo Sicoob em Venda Nova do Imigrante, com a tradicional Festa da Polenta sendo um exemplo que atrai diversos turistas para conhecerem a tradição local.

Em 2023, inclusive, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 1.847/2021, que confere à cidade o título de Capital Nacional do Agroturismo. Esse reconhecimento já havia sido concedido à cidade em 2005 pela Associação Brasileira de Turismo Rural (Abraturr) e chancelado pelo Ministério do Turismo no ano seguinte.

Para Emerson Guimarães, o título reforça a importância do trabalho realizado pelas famílias da região.

“Este título se deve a cultura do povo de atuar no turismo rural, proporcionando experiências de lazer, cultura e gastronomia. Com isso, houve uma projeção da cidade e consequente aumento de turistas”, avalia.

Sicoob