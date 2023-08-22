Aplicativo mostra situação do Rio Santa Maria em tempo real

Aplicativo busca democratizar o acesso à informação a respeito da quantidade de água no rio Santa Maria Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Um aplicativo inovador tem facilitado a vida dos produtores rurais capixabas e se transformado em um importante instrumento de conservação do Rio Santa Maria da Vitória para a sociedade capixaba. O recém-lançado HidroES permite acompanhar, a qualquer momento e em tempo real, pelo celular, o cenário de disponibilidade hídrica do rio, assim como eventuais riscos de seca e inundações em curto prazo.

Concebido a partir de um acordo de cooperação técnica firmado entre a ArcelorMittal Tubarão, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh-ES) e o Ministério Púbico do Estado do Espírito Santo (MPES), o app foi desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em um investimento de mais de R$ 445 mil, feito pela ArcelorMittal Tubarão.

O aplicativo rastreia a localização do usuário por meio do GPS, fornecendo a vazão programada para a área em que ele se encontra. O sistema de previsão permite fazer uma estimativa das vazões de 10 dias. Essa estimativa é feita com base nas previsões de precipitação de modelos meteorológicos, onde as informações são recebidas em tempo real de forma automática.

O gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, destaca que o lançamento do aplicativo reforça a atenção histórica da empresa à questão hídrica.

“Temos uma longa trajetória de ações e projetos voltados ao uso responsável desse recurso tão valioso, que é a água, não só interna, mas externamente, a partir de inúmeras parcerias com órgãos públicos, academia e sociedade organizada. Agora, com o Hidro ES estamos ampliando essa atenção também para toda a população em geral, que poderá acompanhar em tempo real a situação do Rio Santa Maria da Vitória e a previsão de disponibilidade hídrica desta bacia”, destaca.

Além de democratizar o acesso à informação a respeito da quantidade de água nesse manancial, a ferramenta também visa auxiliar o órgão gestor (Agerh) em seus processos de tomada de decisão; dispor de informação em tempo real para ampliar o engajamento da sociedade civil e auxiliar o processo de mitigar conflitos por antecipar cenários de escassez, dentre outros. A expectativa é de que, futuramente, o app seja ampliado e replicado para as demais bacias hidrográficas do Estado.

“Esta é uma importante ferramenta para empresas e Poder Público diante da tomada de decisões mais imediatas e efetivas para mitigar os impactos e tomar medidas preventivas; e para o cidadão comum, que terá acesso facilitado a informações sobre a disponibilidade de água na sua região e maior conscientização ambiental”, completa o gerente-geral da ArcelorMittal.

Aplicativo já está disponível para download para o sistema Android Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

O produtor rural Eguinaldo Andreata, membro do Comitê de Bacias do Rio Santa Maria, comemora o lançamento da ferramenta e já tem se beneficiado de sua utilização. Para ele, o HidroES é um divisor de águas no Estado.

“Consigo ver a previsão de chuva nos córregos de minha comunidade e a vazão do rio, algo que é inédito para nós. Não existe agricultura sem água e, ao mesmo tempo, a agricultura pode levar água à mesa das pessoas, em forma de alimento, além de contribuir para a conservação da mesma, como por exemplo ao cuidar das nascentes. Este aplicativo é importante para aumentar essa consciência”.

O HidroES é gratuito e está disponível para download na versão Android, na Play Store. A versão para iOS, estará disponível em breve.