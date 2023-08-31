Alimentos seguros: por que empresa capixaba é referência no setor?

Diariamente, a Extrafruti movimenta mais de 500 toneladas de produtos Crédito: Extrafruti/Divulgação

Com muita oferta e pouco tempo, nem sempre é fácil ter a certeza de que o alimento consumido em casa é seguro e de boa procedência. No Espírito Santo, porém, a Extrafruti se tornou referência no setor hortifrutigranjeiro ao levar à mesa dos capixabas produtos frescos e seguros.

Atuando desde 2004, a empresa é especialista em gestão de flores, frutas, legumes e verduras (FFLV), e movimenta, diariamente, mais de 500 toneladas de produtos. Cada um deles passa por rigoroso controle de qualidade que inclui boas práticas de segurança - desde o relacionamento com os produtores rurais, respeito ao meio ambiente, infraestrutura, manipulação e armazenamento dos itens.

“Na indústria de práticos da Extrafruti, as matérias-primas passam por uma seleção criteriosa de fornecedores e por monitoramento através do envio de amostras para análise multirresidual. No ato de recebimento, são avaliadas e liberadas após aprovação do lote. Em seguida, cada item é classificado e passa por várias etapas de seleção. Ao final da produção uma contraprova também é armazenada para acompanhamento durante o shelf life (tempo de validade na prateleira)”, destaca Marcela Garcia, Engenheira de Alimentos da Extrafruti.

Para garantir que os alimentos tenham altos padrões de qualidade, a rede mantém colaboração constante com os produtores capixabas. O diretor-presidente, Leonardo Lourenço, explica que este é um dos principais motivos para a liderança no segmento.

“Nós valorizamos muito a proximidade e boa relação com os produtores locais, promovendo a parceria tanto na superprodução, como também nos momentos de escassez. Fomentamos a produção segura e realizamos análises dos alimentos levando assim o máximo de produtos de qualidade ao consumidor final.”

Centro de Distribuição como referência na América Latina

Atuando desde 2004, a Extrafruti é especializada em gestão de flores, frutas, legumes e verduras Crédito: Extrafruti/Divulgação

Com cinco Centros de Distribuição em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo e mais de 60 lojas parceiras, a Extrafruti segue investindo. Neste ano, transferiu sua sede para um dos mais modernos Centros de Distribuição de FLV da América Latina, em Viana, com 58 mil metros quadrados e investimento de R$ 63 milhões.

A nova estrutura, totalmente climatizada, aumentou a capacidade de armazenamento em 15 vezes, permitindo que a empresa atenda os parceiros com mais tranquilidade e eficiência operacional.

“O novo Centro de Distribuição nos coloca num patamar mais elevado. Nosso galpão climatizado garante mais tempo de prateleira aos produtos e uma qualidade superior. Neste centro, investimos ainda, entre outros equipamentos, em uma máquina com tecnologia exclusiva que classifica cada alimento, verificando detalhes como tamanho, possíveis defeitos e estado de maturação. Assim, conseguimos padrões de qualidade com mais precisão”, explica o diretor-presidente da Extrafruti, Leonardo Lourenço.

Alimentos minimamente processados

No novo espaço em Viana, a indústria de sucos naturais e vegetais minimamente processados da Extrafruti triplicaram sua capacidade produtiva. Estes alimentos são, inclusive, um dos diferenciais da marca.

Com tecnologias avançadas, a Extrafruti verifica, com detalhes, o tamanho, os possíveis defeitos e o estado de maturação dos produtos Crédito: Extrafruti/Divulgação

Os alimentos minimamente processados, como o nome sugere, passam pela mínima interferência para se tornarem aptos para o consumo. As principais etapas do processo são: seleção, descasque, lavagem, corte, sanitização, drenagem da água, e embalagem.

“Por ser um processo simples, sem inativação de enzimas e sem a adição de conservantes, o alimento minimamente processado permanece sendo um produto fresco, tendo como principal característica o shelf life (prazo de validade) curto. Sendo assim, é muito importante que a matéria-prima seja fresca, de qualidade e criteriosamente selecionada”, frisa Marcela Garcia, Engenheira de Alimentos da Extrafruti.

Dentro do processo industrial, é possível ter um controle rigoroso de qualidade, ao final do processo produtivo. As folhas, por exemplo, passam por pelo menos quatro lavagens diferentes, entre higienização e sanitização, além de três pontos de inspeção visual, onde são inspecionadas uma a uma.

Você sabia? A Extrafruti é líder do mercado capixaba em sua área de atuação e está se transformando numa referência nacional em tecnologia e boas práticas na gestão de FFLV. Boas práticas tanto nas questões operacionais quanto nas questões administrativas e de gestão de pessoas, área na qual a empresa é 1° lugar no GPTW Espírito Santo e 23° lugar dentre todos os varejistas do país também pelo GPTW; além de ser reconhecida também pela Humanizadas e pela HU ESG Rating. A Extrafruti não possui lojas próprias, mas seus produtos podem ser encontrados nas bancas e gôndolas dos principais supermercados do Espírito Santo.

