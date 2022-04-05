Além do saneamento: empresa leva oportunidades e inclusão a Cachoeiro

Em 2021, a BRK realizou melhorias nas Estações de Tratamento de Água Crédito: BRK/Divulgação

Os serviços de saneamento têm um papel fundamental para a qualidade de vida da população, o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social. Para a BRK, concessionária de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o compromisso vai além da oferta desses serviços essenciais, com a empresa atuando para levar mais conscientização ambiental, oportunidades e inclusão social à população.

Primeira colocada no Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas (RSBMC), Cachoeiro recebeu R$ 11,6 milhões em investimentos em serviços de água e esgoto em 2021, com um acumulado de R$ 439 milhões desde o início da concessão, em 1998. As obras de ampliação e modernização de redes realizadas pela BRK beneficiaram 30 bairros, distritos e localidades do município, contribuindo para levar mais saúde, bem-estar e transformar a vida de muitas famílias.

Com a assinatura do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, a concessionária construiu 24 quilômetros de redes de água, possibilitando a chegada de água tratada e de qualidade a seis comunidades rurais de Cachoeiro (Alto Gironda, Quilômetro Nove, Timbó, Monte Líbano, Morro Grande e Zona Rural de Tijuca/Safra), que antes eram abastecidas por meio de carros-pipa ou utilizavam mananciais locais.

R$ 11,6 MILHÕES INVESTIDOS EM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EM 2021

Nos últimos três anos, a BRK também fez ampliações e melhorias em 27 quilômetros de redes de esgoto. Uma das transformações está na água do Rio Itapemirim: mais limpa e transparente, tornou-se convidativa para que o Biguá, pássaro típico da região, retornasse para mergulhar e se alimentar no leito do rio várias vezes ao dia. Atualmente, a concessionária trata diariamente uma média de 21 milhões de litros de esgoto, que antes eram lançados no rio.

“Atuamos sempre para entregar os melhores serviços e entendemos que nosso papel é manter a sustentabilidade no centro dos nossos negócios, estimulando o desenvolvimento equilibrado, constante, e promovendo a cultura do saneamento. Somam, para isso, o planejamento a médio e longo prazo, um arrojado plano de investimentos, a educação ambiental de forma contínua e a parceria com a sociedade”, afirma o diretor da BRK em Cachoeiro, Bruno Ravaglia.

INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS MODERNOS

Bruno Ravaglia: "Atuamos sempre para entregar os melhores serviços" Crédito: BRK/Divulgação

Para garantir a efetividade e a segurança de sua atuação, a BRK mantém investimentos em tecnologia e equipamentos modernos, como instrumentos de redução de perdas, softwares, telemetria, sistema de monitoramento de dados, entre outros. Nos últimos anos, recursos também foram destinados para a compra de novos geofones, instrumentos de monitoramento de vazão de água na rede, aparelhos de telecomunicação e medição remota e, ainda, implantação da energia fotovoltaica.

Em 2021, a concessionária fez investimentos em equipamentos e tecnologia para os sistemas de bombeamento e de captação de água bruta, além de melhorias nas Estações de Tratamento de Água (ETA) de Burarama, Itaóca, Pacotuba e da Ilha da Luz, e nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de Burarama, Pacotuba e Ilha da Luz.

“Procuramos manter nossa estrutura dentro dos padrões mais modernos na área de saneamento, para que possamos atuar com um menor tempo de resposta, antecipação de soluções, mapeamento de adversidades operacionais e estratégias de melhorias. Assim, garantimos a qualidade e a eficiência operacional e oferecemos condições de trabalho adequadas e seguras para nossos funcionários”, completa Bruno Ravaglia.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A fim de promover ações transformadoras e um futuro sustentável, a BRK desenvolve iniciativas que incentivam e reforçam o senso de pertencimento da população ao meio ambiente. Por meio do Programa Cuidar Mais, promove ações de sensibilização em escolas municipais e em comunidades de Cachoeiro, despertando crianças e adultos para a importância dos serviços de esgoto e sua relação com a saúde e o meio ambiente.

O Programa Portas Abertas é outra iniciativa para aprimorar o relacionamento e disseminar a cultura do saneamento para a população, ao promover visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Água (ETA), que fica na sede da empresa, e apresentar os processos de tratamento e distribuição de água do município em tempo real. Podem participar instituições de ensino, comunidades ou grupos que tenham interesse em conhecer mais sobre os serviços de água e esgoto.

O programa existe desde 2002, ganhando uma versão on-line em 2019: o Portas Abertas 360º. Nesse novo formato, a população pode fazer um tour virtual por uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e por uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de uma unidade da BRK, conhecendo todo o percurso feito pela água até chegar nas torneiras ou voltar ao meio ambiente. O Portas Abertas 360º está disponível no portal de sustentabilidade da concessionária ( www.brktransforma.com.br/interatividade ).

A parceria com a Floresta Nacional de Pacotuba (Flona), no Programa Sementes de Pacotuba, é outra ação ambiental de destaque da concessionária. A iniciativa busca contribuir para a recuperação de áreas degradadas e o abastecimento de áreas de recargas para aquíferos na Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, a partir da manutenção de um banco de oferta de sementes florestais de espécies nativas.

As obras de ampliação e modernização de redes realizadas pela BRK beneficiaram 30 bairros, distritos e localidades do município Crédito: BRK/Divulgação

Há ainda a usina fotovoltaica, a primeira da BRK no país, que permitiu diversificar a matriz energética da concessionária em Cachoeiro de Itapemirim com a implementação de uma fonte de energia limpa e renovável. A unidade gera cerca 1.600 kWh por mês com uma produção de energia limpa que evitou a emissão em torno de 18,80 toneladas de CO2 no meio ambiente desde que foi criada, em 2019.

AÇÕES DE INCLUSÃO E ACELERAÇÃO DE CARREIRA

A BRK possui uma cultura inclusiva, visando promover um ambiente seguro, livre de preconceitos e estereótipos em suas unidades. Além de uma Política de Ambiente de Trabalho Positivo, conta com o Programa Diversifik, que desenvolve estratégias para ampliar as discussões e práticas sobre diversidade e inclusão.

40% DE MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA NAS UNIDADES BRK ATÉ 2024

Uma das iniciativas do Diversifik é o Programa de Aceleração de Carreiras para Mulheres Negras, realizado em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. O programa capacita profissionais negras e pardas que atuam nas diversas unidades BRK no País para ocupar cargos de liderança, promovendo encontros para compartilhar conhecimentos e desenvolver competências, habilidades e autoconhecimento, com a valorização da ancestralidade, do potencial individual e do empoderamento dessas mulheres.

Em 2022, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a BRK lançou nacionalmente em março um minidocumentário com depoimentos de participantes do programa. Uma delas foi Adriana Cardoso, supervisora de Projetos e Controle de Obras da BRK em Cachoeiro. “No passado, estar em um lugar de liderança era só um sonho. Muito mais do que estar na empresa como liderança, é estar na sociedade num papel que faça essa projeção e mostre para as pessoas que é possível”, disse.

Segundo o diretor da BRK em Cachoeiro, Bruno Ravaglia, uma das metas da empresa em âmbito nacional é ter 40% de mulheres em cargos de liderança e um quadro de funcionários formado por 30% de trabalhadoras até 2024, considerando todas as unidades no Brasil. “O Programa de Aceleração de Carreiras para Mulheres Negras compartilha e reforça os desafios da sociedade em ampliar as oportunidades de trabalho. Com ele, procuramos materializar nosso compromisso com uma sociedade mais justa e igualitária”, diz.

SOBRE A BRK