“Águia Branca é o grande time da minha vida”, afirma Renan Chieppe

Houve vários momentos muito especiais. Um momento chave foi quando eu entrei na Águia Branca, fui fazer estágio e logo assumi a área de vendas em uma outra empresa do Grupo, longe da garagem. Passados três anos, eu já tinha uma posição comercial muito confortável e cheguei à conclusão de que eu queria trabalhar com transporte de passageiros. Na época, abri mão de uma função ligada à venda para ir para uma área mais difícil, mais de campo, menos terno e ar-condicionado e mais estrada, oficina e rodoviária. Foi uma escolha importante que eu fiz, porque eu gostava e pude me dedicar de verdade a isso.